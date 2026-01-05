Nový magazín právě vychází!

Nábytek z Temu? Ikeu drtí levná konkurence, bude asi zlevňovat

Ikea
Nový ředitel Ikey, Polák Jakub Jankowski, bude bojovat s poklesem zisku i tržeb. Půjde s menšími obchody do menších měst.

Ikonická globální značka se známým modrožlutým logem prochází jedním z nejtěžších období své více než osmdesátileté historie: stagnujícími tržbami, prudce rostoucími cenami dřeva a tvrdou konkurencí ze strany online tržišť, jako jsou Amazon.com, Temu a Shein. Zisk společnosti Inter IKEA, globálního franšízanta značky, se ve fiskálním roce končícím 31. srpna propadl o 26 procent. A to i přesto, že firma snížila ceny, aby zůstala konkurenceschopná, napsala agentura Bloomberg.

„Spotřebitelé chtějí nízké ceny, pohodlí a rychlost – a jsou víc než připraveni změnit obchod, aby toho dosáhli. Tržiště mění pravidla hry. Masově propojují zdroje, logistiku a dosah na zákazníky. I ti největší zavedení hráči se s touto škálou musí vyrovnat," uvedla Clarisse Magninová z konzultační společnosti McKinsey & Co., která vede její tým pro sektor spotřebního zboží a maloobchodu.

Pro Ikeu, která vytvořila globální odvětví plochého baleného nábytku v hodnotě téměř 20 miliard dolarů, je to výzva, proto je už ve třetí fázi „největší transformace v historii Ikea“. Aby firma tuto další kapitolu proměny zvládla, jmenovala vůbec poprvé ve své historii do čela svých dvou hlavních entit – Inter IKEA, která vlastní značku a dodavatelský řetězec, a Ingka Group, jež provozuje většinu obchodů – manažery, kteří nejsou rodilí Švédové.

„Jsme neuvěřitelně dobří, když se věci daří; teď musíme pracovat na tom, abychom byli velmi odolní a flexibilní, když věci nejdou podle plánu,“ řekl v rozhovoru pro Bloomberg Jakub Jankowski, nový generální ředitel Inter IKEA, když byl v září jmenován do funkce. Devětačtyřicetiletý Polák, dlouholetý zaměstnanec firmy, se role ujal 1. ledna.

Díky tomu, že je Ikea soukromá společnost s jednou z nejsložitějších vlastnických struktur na světě, má větší manévrovací prostor než většina globálních maloobchodníků. Nemusí zveřejňovat čtvrtletní výsledky a může reinvestovat zisky namísto vyplácení dividend – což jí v minulosti pomohlo ustát šoky, jako byla ropná krize v 70. letech, recese v roce 2008 či pandemie. Nyní však souběh ochlazení realitních trhů, cel, slabé spotřeby a rychle se prosazujících online rivalů, kteří přetvářejí trh, vyvolává otázku, zda bude dlouhodobý polštář značky – i po rozsáhlé transformaci – stačit k udržení růstu.

Stodola Ikey v malém městě

Drtí je jak nízkonákladová konkurence z Asie, jako jsou tržiště Temu a Shein, ale také velké platformy jako Amazon. Ty nabízejí užší sortiment a jiné cenové hladiny, na něž se Ikea tradičně tolik nezaměřovala.

Zmíněná transformace se z velké části soustředí na rozšíření nabídky, přiblížení obchodů zákazníkům a rychlejší doručování. Po desetiletích otevírání prodejen na okrajích velkých měst a následné expanzi do městských center nedávno Ikea otestovala nový formát s názvem „Lada“ – švédské slovo pro stodolu – určený pro města s přibližně 100–200 tisíci obyvateli. Zároveň rozšiřuje online služby a nový hybridní model zajišťuje, že velké prodejny slouží zároveň jako showroomy i logistická centra.

„Prodejna vždy zůstane páteří zážitku Ikea v omnichannelovém světě,“ řekl Bloombergu Juvencio Maeztu, sedmapadesátiletý Španěl, který se loni stal novým generálním ředitelem Ingka Group. Maeztu a jeho protějšek v Inter IKEA plánují prosazovat agresivní cenovou politiku, přísnou kontrolu nákladů a rozšiřování omnichannelového modelu v boji s digitálními tržišti, jako jsou Temu a Shein, která se rozšiřují do oblasti bytových doplňků a nábytku a přinášejí tvrdou cenovou konkurenci.

Erika Intisová

Erika Intisová se stane novou šéfkou IKEA v Česku a na Slovensku

Leaders

Nábytkářský řetězec IKEA v ČR, Maďarsku a Slovensku od 1. září povede Erika Intisová. Ve funkci vystřídá Davida McCabea, který byl v čele této regionální organizace švédského prodejce nábytku od roku 2021. IKEA je největším nábytkářským řetězcem v Česku.

ČTK

Přečíst článek

Akvizice v lesnictví

Dalším kritickým bodem je zajištění spolehlivých dodávek nejdůležitější suroviny – dřeva. Poté, co sankce odřízly dodávky ruského a běloruského dřeva, se Ikea výrazněji zaměřila na střední a východní Evropu. Ingka Investments, investiční rameno skupiny, nyní vlastní více než 330 tisíc hektarů lesů. V říjnu zaplatila 720 milionů eur (844 milionů dolarů) za lesní pozemky v Lotyšsku a Estonsku, což je její dosud největší akvizice tohoto druhu.

To však přitahuje i pozornost ochránců životního prostředí. Greenpeace a další organizace kritizují značku za těžbu dřeva v citlivých oblastech, včetně rumunských Karpat, což Ikea popírá. Ačkoli si firma stanovila cíl snížit emise mezi lety 2016 a 2030 na polovinu, ekologické organizace tento závazek zpochybňují. 

Navzdory všem výzvám zůstává Ikea globálním gigantem s 808 prodejnami, přibližně 222 tisíci zaměstnanci a ročními maloobchodními tržbami ve výši 44,6 miliardy eur. Její obchody nadále přitahují zákazníky – počet návštěv v posledním fiskálním roce vzrostl o 1,8 procenta na zhruba 915 milionů. E-commerce nyní tvoří 28 procent tržeb a prodejce se umisťuje vysoko v několika globálních spotřebitelských žebříčcích. Zároveň patří mezi hrstku švédských firem – ze země s populací jen něco přes 10 milionů obyvatel – které jsou známé po celém světě, vedle společností jako Electrolux, Spotify či H&M.

