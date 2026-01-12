Muskův Neuralink dostává soupeře. Čínská BrainCo míří mezi burzovní elitu
Čínská technologická společnost BrainCo podala žádost o vstup na burzu v Hongkongu, čímž by se mohla stát první veřejně obchodovanou firmou ze skupiny takzvané „chang-čouské šestky“ (neformální označení pro šestici rychle rostoucích technologických startupů z města Chang-čou zaměřených na strategické technologie, jako je umělá inteligence či rozhraní mozek–počítač - pozn. red.). Uvedla agentura Bloomberg.
Firma spolupracuje na plánované primární veřejné nabídce akcií s investičními bankami China International Capital Corp. a UBS. Podle zdrojů by BrainCo mohla získat několik stovek milionů dolarů, konečné parametry transakce se ale stále projednávají.
Čínská konkurence pro Muska
BrainCo se řadí mezi čínské technologické firmy, které se snaží konkurovat americkým lídrům v oblasti mozko-počítačových rozhraní, především společnosti Neuralink miliardáře Elona Muska. Na rozdíl od ní se však BrainCo zaměřuje na neinvazivní technologie a vývoj bionických protéz.
Technologie propojující lidský mozek s počítači se stává novým bojištěm technologického soupeření mezi Čínou a Spojenými státy. Peking v posledních letech výrazně podporuje domácí firmy v citlivých oblastech, které považuje za klíčové pro národní bezpečnost a technologickou soběstačnost.
Podle čínských médií BrainCo nedávno uzavřela investiční kolo v objemu dvou miliard jüanů, na němž se podílely mimo jiné fondy IDG Capital a Walden International. Analytici očekávají, že čínský trh s technologiemi mozko-počítačového rozhraní poroste v následujících letech tempem kolem 20 procent ročně.
Indonésie zasahuje proti AI. Země stopla Muskův Grok kvůli deepfake obsahu
Zprávy z firem
