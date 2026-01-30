Trump chce v čele Fedu Kevina Warshe
Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá nominovat Kevina Warshe do čela Fedu. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Pokud nominaci potvrdí Senát, Warsh v květnu nahradí současného šéfa Fedu Jerome Powella.
Trump označil Warshe za silného kandidáta, který by se podle něj mohl zařadit mezi nejlepší předsedy Fedu v historii. Pro pětapadesátiletého ekonoma by šlo o návrat do vedení centrální banky poté, co v letech 2006 až 2011 působil v Radě guvernérů Fedu. V roce 2017 ho Trump pro nejvyšší post nevybral a dal tehdy přednost Powellovi.
Nominace přichází v citlivém období pro americkou měnovou politiku. Řada investorů a ekonomů upozorňuje na rostoucí tlak Bílého domu na Fed a možné oslabení jeho nezávislosti. Warsh byl dlouhodobě považován za „jestřába bojujícího proti inflaci“, v poslední době se však přiklonil k názoru prezidenta, že úrokové sazby by mohly být nižší. Právě ochota snižovat sazby je podle analytiků klíčovým testem pro budoucího šéfa centrální banky, uvádí agentura Bloomberg.
První kompliklace pro Warshe
Nominace Warse již má první trhlinu. Americký republikánský senátor Thom Tillis podle CNBC oznámil, že bude blokovat potvrzení nominace Kevina Warshe do čela americké centrální banky, dokud nebude plně uzavřeno trestní vyšetřování týkající se současného šéfa Fedu Jeroma Powella. Tillis už dříve uvedl, že se postaví proti jakékoli nové nominaci do vedení Fedu, dokud ministerstvo spravedlnosti neukončí vyšetřování Powellova svědectví před Kongresem.
Podle Tillise je Kevin Warsh kvalifikovaným kandidátem s hlubokým porozuměním měnové politice, avšak probíhající vyšetřování považuje za hrozbu pro nezávislost centrální banky. Zdůraznil, že svědectví Jeroma Powella nelze rozumně vykládat jako projev trestního úmyslu, a varoval před politickými zásahy či právním nátlakem na Fed. Svůj postoj senátor označil za neměnný do doby, než bude kauza plně a transparentně uzavřena.
Samotná nominace Warshe automaticky neznamená obrat v měnové politice. O nastavení úrokových sazeb rozhoduje Federální výbor pro otevřený trh (FOMC), který tvoří sedm guvernérů Fedu a pět prezidentů regionálních poboček. Fed tento týden ponechal základní sazbu beze změny poté, co ji na konci roku třikrát snížil. Úroveň sazeb tak zůstává výrazně nad hodnotami, které by si Trump přál.
Napjaté vztahy
Trump s Powellem dlouhodobě udržoval napjaté vztahy a opakovaně kritizoval měnovou politiku centrální banky. Warsh mu v minulosti radil v oblasti hospodářské politiky a po odchodu z Fedu instituci často veřejně kritizoval. Nedávno například uvedl, že Fed potřebuje zásadní změnu fungování a agresivnější snižování své rozvahy, což by podle něj otevřelo prostor i pro nižší úrokové sazby.
Podle ekonomů společnosti Evercore ISI by trhy na Warshovu nominaci reagovaly strmější výnosovou křivkou, tedy růstem rozdílu mezi výnosy dlouhodobých a krátkodobých amerických státních dluhopisů. Krátkodobě by mohlo dojít k posílení amerického dolaru a poklesu rizikových aktiv.
Termínové trhy v současnosti očekávají, že základní úroková sazba ve Spojených státech klesne do konce roku 2026 zhruba ke třem procentům. To je však stále výrazně výše, než jakou úroveň by preferoval Donald Trump.
