Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Trump chce v čele Fedu Kevina Warshe

Trump chce v čele Fedu Kevina Warshe

Kevin Warsh
ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá nominovat Kevina Warshe do čela Fedu. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Pokud nominaci potvrdí Senát, Warsh v květnu nahradí současného šéfa Fedu Jerome Powella.

Trump označil Warshe za silného kandidáta, který by se podle něj mohl zařadit mezi nejlepší předsedy Fedu v historii. Pro pětapadesátiletého ekonoma by šlo o návrat do vedení centrální banky poté, co v letech 2006 až 2011 působil v Radě guvernérů Fedu. V roce 2017 ho Trump pro nejvyšší post nevybral a dal tehdy přednost Powellovi.

Nominace přichází v citlivém období pro americkou měnovou politiku. Řada investorů a ekonomů upozorňuje na rostoucí tlak Bílého domu na Fed a možné oslabení jeho nezávislosti. Warsh byl dlouhodobě považován za „jestřába bojujícího proti inflaci“, v poslední době se však přiklonil k názoru prezidenta, že úrokové sazby by mohly být nižší. Právě ochota snižovat sazby je podle analytiků klíčovým testem pro budoucího šéfa centrální banky, uvádí agentura Bloomberg.

Grónsko

Trumpova touha po Grónsku brzdí výzkum změny klimatu. Vztahy mezi vědci ochably

Politika

Vztahy mezi americkými a grónskými vědci ochladly poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně hovořil o možnosti převzetí kontroly nad Grónskem. Napětí už vedlo k pozastavení některých společných výzkumných projektů a komplikuje plánování budoucí spolupráce, píše agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

První kompliklace pro Warshe

Nominace Warse již má první trhlinu. Americký republikánský senátor Thom Tillis podle CNBC oznámil, že bude blokovat potvrzení nominace Kevina Warshe do čela americké centrální banky, dokud nebude plně uzavřeno trestní vyšetřování týkající se současného šéfa Fedu Jeroma Powella. Tillis už dříve uvedl, že se postaví proti jakékoli nové nominaci do vedení Fedu, dokud ministerstvo spravedlnosti neukončí vyšetřování Powellova svědectví před Kongresem.

Podle Tillise je Kevin Warsh kvalifikovaným kandidátem s hlubokým porozuměním měnové politice, avšak probíhající vyšetřování považuje za hrozbu pro nezávislost centrální banky. Zdůraznil, že svědectví Jeroma Powella nelze rozumně vykládat jako projev trestního úmyslu, a varoval před politickými zásahy či právním nátlakem na Fed. Svůj postoj senátor označil za neměnný do doby, než bude kauza plně a transparentně uzavřena.

Samotná nominace Warshe automaticky neznamená obrat v měnové politice. O nastavení úrokových sazeb rozhoduje Federální výbor pro otevřený trh (FOMC), který tvoří sedm guvernérů Fedu a pět prezidentů regionálních poboček. Fed tento týden ponechal základní sazbu beze změny poté, co ji na konci roku třikrát snížil. Úroveň sazeb tak zůstává výrazně nad hodnotami, které by si Trump přál.

Aero L-159
Aktualizováno

Prosba Ukrajiny o letouny L-159 trvá. Pomohou nám v boji s drony, uvedl Zelenskyj

Politika

Prosba o letouny L-159 trvá, Ukrajina je potřebuje, řekl v rozhovoru pro Český rozhlas ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho země by je podle něj využila mimo jiné v boji proti dronům Šáhed. Pokud by Česko letouny Ukrajině poskytlo, ukrajinská armáda je otestuje a následně bude možné podepsat smlouvu na nové modely, dodal prezident.

ČTK

Přečíst článek

Napjaté vztahy

Trump s Powellem dlouhodobě udržoval napjaté vztahy a opakovaně kritizoval měnovou politiku centrální banky. Warsh mu v minulosti radil v oblasti hospodářské politiky a po odchodu z Fedu instituci často veřejně kritizoval. Nedávno například uvedl, že Fed potřebuje zásadní změnu fungování a agresivnější snižování své rozvahy, což by podle něj otevřelo prostor i pro nižší úrokové sazby.

Podle ekonomů společnosti Evercore ISI by trhy na Warshovu nominaci reagovaly strmější výnosovou křivkou, tedy růstem rozdílu mezi výnosy dlouhodobých a krátkodobých amerických státních dluhopisů. Krátkodobě by mohlo dojít k posílení amerického dolaru a poklesu rizikových aktiv.

Termínové trhy v současnosti očekávají, že základní úroková sazba ve Spojených státech klesne do konce roku 2026 zhruba ke třem procentům. To je však stále výrazně výše, než jakou úroveň by preferoval Donald Trump.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Spekulace kolem nového šéfa Fedu prudce otřásly cenou zlata

zlato
iStock
nst
nst

Cena zlata výrazně klesá. Během pátečního dopoledne ztratila více než osm procent a propadla se pod hranici pěti tisíc amerických dolarů za troyskou unci, tedy pod zhruba 102 tisíc korun. Hlavním důvodem jsou podle analytiků spekulace kolem budoucího vedení americké centrální banky, které naznačují pomalejší tempo snižování úrokových sazeb. Spolu se zlatem prudce zlevňují i další drahé kovy.

Zlato k okamžitému dodání se před 11:00 středoevropského času obchodovalo poblíž 4 958 amerických dolarů za troyskou unci, což znamená pokles zhruba o osm procent, uvedla agentura Reuters. Později ale část ztrát smazala, po 14:00 se pohybovala na 5083 dolarů za unci, a vykazovala tak pokles o 5,7 procenta. Ještě ve čtvrtek se cena vyšplhala na rekordních 5 594 amerických dolarů za unci. Navzdory dnešnímu výprodeji si však zlato za celý měsíc připisuje zisk kolem 15 procent.

Navzdory dnešnímu propadu byl leden pro zlato mimořádně příznivý a za celý měsíc by zlato mohlo i tak vykázat nejvyšší růst od roku 1999. Zájem o zlato podporují hlavně přetrvávající geopolitické i ekonomické nejistoty, které zvyšují poptávku po bezpečných aktivech, mezi něž patří i zlato.

Investoři dopoledne reagovali na zprávy, že Trump zřejmě už dnes oznámí nástupce nynějšího šéfa Fedu Jeroma Powella. Stále častěji se zmiňovalo jméno Kevina Warshe, což se nakonec potvrdilo.

falešné rolexky

Trh s luxusními hodinkami se zadrhnul. Mohou za to i Trumpova cla

Zprávy z firem

Propad prodejů v prodejích i tržbách. Tak vloni dopadl trh s luxusními švýcarskými hodinkami podle čerstvých dat Federace švýcarského hodinářského průmyslu. Přímo i nepřímo se na tom podepsal vláda Donalda Trumpa. I tak ale USA zůstávají největším odbytištěm pro luxusní hodinky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Analytik Purple Trading Petr Lajsek upozornil, že trh s drahými kovy je citlivý na očekávání úrokových sazeb a reálných výnosů, a spekulace o novém šéfovi Fedu tak posloužily jako záminka k prudké korekci. „Klíčové ale je, že samotné ceny byly extrémně nafouknuté. Trh se zlatem - a zejména se stříbrem - se dostal do fáze, kdy už nebylo potřeba silného fundamentálního impulsu. Stačila drobná změna očekávání, aby se spustila lavina,“ uvedl Lajsek.

Nákupy táhl strach

V posledních týdnech se do drahých kovů nahrnulo obrovské množství spekulativního kapitálu. Nákupy často táhl strach, že „kdo nenakoupí teď, už nikdy nenakoupí“, dodal Lajsek. Právě takové prostředí bývá nejzranitelnější.

K poklesu ceny přispělo také posílení amerického dolaru, který se zotavil z víceletých minim. Silnější dolar zvyšuje cenu zlata pro zahraniční kupce, jejich zájem o zlato tím klesá.

Prudce se snižují i ceny dalších drahých kovů. Cena stříbra klesla o více než 17 procent na 95,80 dolarů za unci, ve čtvrtek se přitom dostala na rekordních 121,64 dolarů za unci. Od začátku ledna si stříbro připisuje kolem 42 procent a směřuje k rekordnímu měsíčnímu růstu. Cena platiny ztrácí 16 procenta, cena palladia se propadla o více než 13 procent.

Související

Zlato a stříbro
Aktualizováno

Zlato nepolevuje. Jeho cena se dostala na novou rekordní úroveň, posiluje i stříbro

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Trumpova touha po Grónsku brzdí výzkum změny klimatu. Vztahy mezi vědci ochably

Grónsko
ČTK
nst
nst

Vztahy mezi americkými a grónskými vědci ochladly poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně hovořil o možnosti převzetí kontroly nad Grónskem. Napětí už vedlo k pozastavení některých společných výzkumných projektů a komplikuje plánování budoucí spolupráce, píše agentura Bloomberg.

Podle Rossse Virginieho, emeritního profesora environmentálních studií na Dartmouth College, byl klimatický program, který vedl společně s grónskými kolegy, přerušen na základě vzájemné dohody. Důvodem byly obavy z politického napětí a jeho dopadu na další spolupráci. „Přímá spolupráce je nyní pozastavena, dokud si neujasníme, jak by mohla vypadat budoucí podoba společné vědecké diplomacie, zejména v oblasti vzdělávání a práce s mladými studenty,“ uvedl profesor, kterého cituje agentura Bloomberg.

Přerušení terénních prací

Další američtí vědci podle informací agentury své aktivity v Grónsku omezili nebo pozastavili už na začátku letošního roku, ještě předtím, než Trump zostřil rétoriku o možné anexi ostrova. Někteří výzkumníci terénní práce přerušili z respektu k místním vědcům a komunitám.

Ačkoli Trump v poslední době své výroky o převzetí Grónska zmírnil, napětí nadále brzdí výzkum, který je klíčový pro pochopení klimatických změn v Arktidě i jejich globálních dopadů. Grónsko patří k oblastem, které se oteplují nejrychleji na světě, a jeho ledový příkrov obsahuje dostatek vody na to, aby globální hladina oceánů stoupla zhruba o sedm metrů.

Grónské protesty proti Trumpovi ČTK

Vědci se zaměřují mimo jiné na destabilizaci grónského ledového štítu a na možné dopady tání na Atlantickou meridionální cirkulaci (AMOC), klíčový oceánský proud ovlivňující klima v Evropě i Severní Americe. Podle odborníků tento proud slábne, což by mohlo vést k výrazným změnám počasí v řadě regionů.

Projekty za desítky milionů dolarů

Významná část výzkumu v Grónsku je financována americkou Národní vědeckou nadací (NSF), která podporuje i celoročně fungující výzkumnou stanici Summit Station na vrcholu grónského ledového příkrovu. Podle Bloombergu NSF v současnosti financuje 19 aktivních projektů v Grónsku s celkovým rozpočtem 26 milionů dolarů.

Jeden z grónských vědců působících ve státní instituci uvedl, že místní výzkumníci jsou nyní opatrnější při přijímání amerického financování i při spolupráci s americkými kolegy, protože se obávají politických souvislostí a možného tlaku ze strany Washingtonu.

Americký prezident Donald Trump

„USA jsou řízeny jako cirkus“. Bílý dům zveřejnil AI snímek Trumpa s tučňákem a grónskou vlajkou

Politika

Bílý dům na sociální síti X zveřejnil umělou inteligencí vygenerovaný snímek prezidenta Donalda Trumpa s tučňákem, jak prochází zasněženou horskou krajinou. Obrázek, na němž je grónská vlajka, okamžitě vzbudil na sociálních sítích posměšné reakce.

ČTK

Přečíst článek

Obavy sdílí i oceánografka Fiamma Straneová z Harvardovy univerzity, která se podílela na společném prohlášení amerických vědců na podporu Grónska. Podle ní je nyní mnohem obtížnější rozjíždět nové projekty financované z federálních zdrojů USA, protože grónská strana je vůči takové spolupráci výrazně obezřetnější.

Bloomberg připomíná, že nejde o první geopolitický zásah do arktického výzkumu. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 byly přerušeny či omezeny projekty zahrnující ruské vědce, což vedlo ke ztrátě části klíčových klimatických dat. Geopolitické napětí tak dál komplikuje práci klimatologů v době, kdy jsou jejich poznatky stále naléhavější.

Související

Doporučujeme