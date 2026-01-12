Powella v kauze s Trumpem podpořili bývalí šéfové Fedu, ministři i prominentní ekonomové
Šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella podpořili tři jeho předchůdci i několik bývalých ministrů financí a prominentních ekonomů. Vyjádření podpory je reakcí na zprávu, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa začala Powella vyšetřovat v souvislosti s jeho loňskými výroky před Kongresem ohledně projektu renovace budov centrální banky.
„Oznámené trestní vyšetřování šéfa Fedu Jeroma Powella je bezprecedentním pokusem využít státní zastupitelství k podkopání nezávislosti (Fedu). Takto se dělá měnová politika na rozvíjejících se trzích se slabými institucemi, což má velmi negativní důsledky pro inflaci a širší fungování jejich ekonomik. Nemá to místo ve Spojených státech, jejichž nejsilnější stránkou je právní stát, který je základem našeho ekonomického úspěchu,“ stojí v dokumentu, který podepsali mimo jiné bývalí šéfové Fedu Ben Bernanke, Alan Greenspan a Janet Yellenová.
Mezi signatáře prohlášení patří rovněž bývalí američtí ministři financí Henry Paulson, Timothy Geithner, Robert Rubin a Jacob Lew či ekonomové Glenn Hubbard, Kenneth Rogoff a Jared Bernstein. Nezávislost centrální banky je podle podepsaných klíčová pro její schopnost plnit Kongresem stanovené cíle, včetně zajišťování stability cen a maximální zaměstnanosti.
Vyšetřování jako záminka
Powell o vyšetřování informoval v neděli večer a označil ho za pouhou záminku. Trump si totiž přeje výrazně nižší úrokové sazby a Powella opakovaně kritizoval, že to nezajistil. „Jde o to, zda Fed bude moci nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo zda bude měnovou politiku určovat politický nátlak a zastrašování,“ uvedl Powell.
Trump serveru NBC News řekl, že o krocích ministerstva spravedlnosti nic neví. „Nic o tom nevím, ale on rozhodně není ve Fedu moc dobrý a není moc dobrý ani ve stavbě budov,“ řekl Trump o Powellovi.
Trump opakovaně vyzýval k Powellově odvolání z čela Fedu, přitom ho sám do funkce v roce 2018 jmenoval. Kritizuje ho především za to, že nesnížil úrokové sazby tak rychle, jak by si prezident přál.
Už loni Trump podpořil i případné kongresové vyšetřování, zda Powell při červnovém slyšení bankovního výboru Senátu nelhal. Právě toto slyšení se týkalo překročení nákladů na renovace budov v komplexu sídla Fedu ve Washingtonu. Powell tehdy odpovídal na dotazy k projektu poté, co jej bulvární list New York Post přirovnal k paláci ve Versailles.
Powellovi končí druhé funkční období letos v květnu. Prezident už na konci loňského roku uvedl, že jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu se chystá oznámit tento měsíc. Naznačil také, že ve vedení Fedu by mohl stanout jeho ekonomický poradce Kevin Hassett. Kritici v tom vidí Trumpův záměr oslabit nezávislost centrální banky, která stanovuje úrokové sazby nezávisle na přání administrativy.