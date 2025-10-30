Developer Řežáb z JRD vymyslel novinku. Bažinu na střeše

Nový magazín právě vychází!

Nový projekt JRD na Barrandově s bažinou na střeše
Dalibor Martínek
Na pražském Barrandově začalo JRD s výstavbou rezidenčního projektu Terra Barrandov. Bude to 225 bytů ve čtyřech budovách. JRD Jana Řežába si potrpí na udržitelnost, pasivní energetické standardy. Jeho bytové domy mají tradičně rekuperaci vzduchu, tepelná čerpadla či stropní nebo podlahové dochlazování bytů, využívá solární energii. Řežáb je na energetickou úspornost ve svých projektech pes.

Teď ovšem na Barrandově přichází s úplnou novinkou. Je to mokřadní střecha. Bažina na střeše. Jak to má celé fungovat? „Šedá voda ze sprch poputuje k mechanickému přečištění do septiku, kde se odstraní hrubé nečistoty a následně bude čerpána na střechu do mokřadů. Tam projde horizontálně protékanou kořenovou čistírnou, kde se dále vyčistí díky kořenům rostlin a substrátu. Důležitým prvkem jsou bakterie, které požírají znečištění,“ tvrdí Marek Petreje z Univerzitního centra energeticky efektivních budov, který se na projektu podílel.

Posílení biodiverzity

Jak tvrdí v JRD, takzvaná šedá voda denně produkována domácnostmi při sprchování a osobní hygieně představuje nevyužitý zdroj vody, který je po úpravě možné efektivně využít pro provoz hybridní zelené střechy bez nároku na vodu pitnou. Díky dostupné vláze může střecha hostit širší spektrum vegetace, hmyzu a ptáků, čímž „je posílena biodiverzita“. Navíc generuje kvalitní užitkovou vodu k závlaze zeleně v okolí budov.

„S projektem Terra Barrandov reagujeme na rostoucí poptávku po moderním a kvalitním městském bydlení s přírodou na dosah. Klientům chceme nabídnout nejen byt, ale celkový životní styl – kombinaci maximálního komfortu, přírody, designu a dobré dostupnosti s minimálními energetickými nároky,“ říká Naděžda Ptáčková, ředitelka Real Estate v JRD.

Technologie podle JRD reaguje na rostoucí potřebu adaptace na klimatické změny, které se projevují zvyšujícími se teplotami, intenzivními přívalovými dešti následovanými dlouhými obdobími sucha. Zelené střechy podle firmy představují jedno z klíčových řešení při adaptaci na tyto změny v boji proti městskému tepelnému ostrovu. Díky schopnosti zadržovat vodu a následně ji pomalu vypařovat do okolí, přispívají ke snižování teplot jak budov samotných, tak jejich okolí.

„V JRD dlouhodobě stavíme zdravé a komfortní bydlení s přínosem pro životní prostředí. Mokřadní střecha v projektu Terra Barrandov je další z inovativních technologií, které si zaslouží místo v rezidenčním developmentu,“ uvádí Jan Sadil, generální ředitel JRD.

Dokončení projektu Terra Barrandov je očekáváno v první polovině roku 2028. V první polovině prodeje se od září prodalo 35 procent bytů. JRD je mimo jiné významným hráčem i v oblasti developmentu větrných a solárních elektráren. V Česku vlastní mimo jiné druhý největší větrný park, stojí za realizacemi elektráren i na Slovensku a v Maďarsku.

