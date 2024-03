Praha 5 podá správní žalobu proti projektu Central Group u gymnázia

Praha 5 podá správní žalobu proti povolení stavby bytového domu pro seniory, který chce na nynějším sportovním hřišti Gymnázia Nad Kavalírkou v Košířích postavit developer Central Group. Uvedl to místostarosta městské části Radek Janoušek (Praha 5 Sobě). Radnice už dřív neúspěšně podala proti záměru námitky a odvolání.

Projekt se podle městské části do místa nehodí a znamenal by, že gymnázium přijde o sportoviště. Podle mluvčího Central Group Ondřeje Šťastného ale projekt splňuje všechny zákonné požadavky.

Pozemky s hřištěm, které jsou územním plánem určeny pro veřejnou vybavenost, byly v minulosti restituovány a později prodány developerovi. O stavebním záměru se v Košířích hovoří téměř 20 let, v minulosti vyvolal kritiku. Firma Central Group dříve neúspěšně požádala o územní rozhodnutí pro stavbu, které bylo v roce 2013 zamítnuto.

Nyní investor podle Janouška získal pravomocné stavební povolení, a radní Prahy 5 proto tento týden schválili podání žaloby. „Což je poslední možnost, jak tomu zabránit,” vysvětlil místostarosta. „Projekt je hrozně předimenzovaný, a jak je to v kopci, tak by to dělalo velmi nevhodnou dominantu, která by ještě přebila už tak dominantní budovu gymnázia,” řekl. Dodal, že radnice bude také žádat soud o předběžné opatření, které by zabránilo firmě do rozhodnutí o žalobě zahájit výstavbu.

Dům pro seniory jako zástěrka?

Podle odvolání, které radnice dříve podala, je pouhých 400 metrů od pozemků jiný domov pro seniory, takže v oblasti není stavba dalšího potřeba. Funkce veřejné vybavenosti daná územním plánem je podle městské části naplněna využitím pro potřeby školy. „Plnohodnotný areál školy je z hlediska všestranného rozvoje území a potřeb občanů významným veřejným zájmem převažujícím nad komerčním využitím, byť se zaměřením na seniory,” stojí v dokumentu. Je podle něj také diskutabilní, zda při developerem prezentovaných parametrech a personálním zajištění skutečně půjde o domov pro seniory podle zákona o sociálních službách.

Šťastný za Central Group ke kritice uvedl, že záměr splnil vše potřebné: „Projekt je v souladu s územním plánem, splňuje všechny technické i další požadavky kladené na tento typ zařízení, proto obdržel pravomocné stavební povolení."

