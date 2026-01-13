Nový magazín právě vychází!

Jerome Powell získal další podporu v boji s Trumpem

Vedoucí představitelé hlavních centrálních bank světa se postavili za šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella, kterému administrativa prezidenta Donalda Trumpa hrozí trestním stíháním. Společné stanovisko zveřejnila Evropská centrální banka (ECB), kterou vede Christine Lagardeová.

„Jsme plně solidární s Federálním rezervním systémem a jeho předsedou Jeromem H. Powellem. Nezávislost centrálních bank je základním kamenem cenové, finanční a ekonomické stability v zájmu občanů, kterým sloužíme,“ stojí v prohlášení. Federální rezervní systém je v USA obdobou centrální banky.

Dokument vedle Lagardeové podepsali také šéfové centrálních bank z Británie, Švédska, Dánska, Švýcarska, Norska, Austrálie, Kanady, Jižní Koreje a Brazílie, stejně jako šéfové Banky pro mezinárodní vypořádání plateb (BIS), považované za banku centrálních bank.

Informované zdroje agentuře Reuters řekly, že klíčovou postavou za společným prohlášením na podporu šéfa Fedu byla prezidentka ECB Lagardeová. Ta dokument podepsala jménem šéfů 21 centrálních bank zemí eurozóny. Největší část práce na získání účasti jednotlivých guvernérů pak vykonal generální manažer BIS Pablo Hernandez de Cos. Obě instituce, tedy BIS i ECB, se k tomu odmítly vyjádřit.

Powell v neděli večer oznámil, že vyšetřování je podle něj výsledkem tlaku prezidenta Donalda Trumpa. Ten se ho snaží odvolat a opakovaně ho kritizoval za to, že Fed nesnižuje základní úrokové sazby dostatečně rychle, jak by Trump chtěl. Powell vyšetřování dává do souvislosti se svými slovy před senátním výborem Kongresu z loňského června, kdy hovořil o výdajích na rekonstrukci sídla Fedu.

Powella v kauze s Trumpem podpořili bývalí šéfové Fedu, ministři i prominentní ekonomové

Šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella podpořili tři jeho předchůdci i několik bývalých ministrů financí a prominentních ekonomů. Vyjádření podpory je reakcí na zprávu, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa začala Powella vyšetřovat v souvislosti s jeho loňskými výroky před Kongresem ohledně projektu renovace budov centrální banky.

Prokuratura se zajímá o výdaje v objemu 2,5 miliardy dolarů (52 miliard korun) na rozsáhlou rekonstrukci dvou historických budov centrální banky ve Washingtonu. Projekt byl zahájen v roce 2022 s původně nižším rozpočtem, náklady se ale výrazně zvýšily kvůli technickým a dalším problémům, včetně například kontaminace, a rovněž kvůli růstu cen stavebních materiálů, napsal deník The New York Times.

Bezprecedentní hrozba právních kroků vyostřila obavy, že politický tlak by mohl oslabit nezávislost centrálních bank. To zvyšuje dlouhodobá rizika, že měnovou politiku budou omezovat politické zásahy, než aby hlavním impulzem byly inflační a růstové cíle. Fed a americký dolar jsou kotvami globálního finančního systému, což znamená, že rétorický tlak, natož hrozby právních kroků, doléhá na globální trhy.

„Proto je naprosto nezbytné tuto nezávislost zachovat s plným respektem k právnímu státu a demokratické odpovědnosti. Předseda Powell slouží s integritou, se zaměřením na svůj mandát a s neochvějným závazkem k veřejnému zájmu. Pro nás je respektovaným kolegou, kterého si všichni, kdo s ním spolupracovali, velmi váží,“ uvedli představitelé hlavních centrálních bank světa.

Powell Trumpovy útoky dosud odrážel tím, že Fed se při stanovování měnové politiky rozhoduje na základě aktuálních dat a v souladu se svým dvojím mandátem, kterým je pečovat o stabilitu cen a o co nejvyšší zaměstnanost v ekonomice.

