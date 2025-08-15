Nový magazín právě vychází!

Technologičtí miliardáři se o sebe bojí. Za ochranku platí desítky milionů dolarů

Aktivista bojuje proti Marku Zuckerbergovi
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.

Svět je nebezpečné místo plné hrozeb. Tuto myšlenku zasívají majitelé sociálních sítí do myslí svých uživatelů a zdá se, že jí již také sami propadají. Z dat, která sleduje list The Financial Times, vyplývá, že velké technologické společnosti razantně navyšují rozpočty na osobní strážce svých majitelů a nejvyššího managementu. Meziročně to představuje růst o desítky milionů dolarů.

Dolarový miliardář propadl běhu. do berlínských ulic vyběhl i s ochrankou.

„Bezpečnostní rozpočty šéfů deseti velkých technologických společností vzrostly v roce 2024 na více než 45 milionů dolarů. Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia a Palantir zvýšily svůj rozpočet na ochranu meziročně o více než deset procent,“ uvádí server FT.com.

Podle tvůrců analýzy Tabby Kinder a Tima Bradshawa za nárůsty rozpočtů na ochranky stojí především fakt, že se lídři firem stále více angažují politicky. A zvyšuje se také počet útoků na osoby z „vyšších kruhů“.

„Lidé se upínají na lídry společnosti jako na symbol všeho, co je na světě špatně,“ uvedl pro Financial Times James Hamilton, bývalý agent FBI a zakladatel bezpečnostní agentury Hamilton Security, který v minulosti vedl ochranku mimo jiné pro Elona Muska nebo Jeffa Bezose.

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump

Karel Pučelík: Od schůzky Trumpa s Putinem moc neočekávejme

Politika

Donald Trump se za pár hodin setká na Aljašce s Vladimirem Putinem. Co můžeme čekat? Putin bude tvrdý, rozhodně nepřišel ustupovat. A Trump? Doufejme, že chce ze setkání vytěžit víc než jen pěknou fotku.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Nejvíc utrácí Meta za Zuckerberga

Bossové technologických společností se v posledních letech dostávají do hledáčku různých figur, z jejichž strany může hrozit nebezpečí. Důvodem je vedle sílícího politického angažmá také to, že jejich firmy jednak samy propouštějí, ale vedle toho také jimi řízená digitální transformace způsobuje propouštění v dalších sektorech.

Nejvyšší výdaje na bezpečnost z technologických firem má Meta. Podle dat FT.com v roce 2025 vydala na bezpečnost Marka Zuckerberga, jeho rodiny a rezidencí 27 milionů dolarů. O rok dříve to bylo 24 milionů dolarů.

Druhým v pořadí je s velkou ztrátou Jensen Huang, CEO Nvidia, za jehož bezpečnost platí mateřská firma osm milionů dolarů. Třetí jsou Alex Karp (Palantir) a Sundar Pichai, CEO Google. Za oba firmy platí tři miliony dolarů.

Vlastislav Bříza

Vlastislav Bříza: Čína dohání v kvalitě západ raketovou rychlostí

Leaders

Patří k nejúspěšnějším českým podnikatelům, jeho firmy působily a stále působí v řadě zemí. Byznysové impérium Vlastislava Břízy se již dávno neomezuje jen na oblast tužek a uměleckých potřeb, ale je významným hráčem v automotivu, medical a realitách. „Situace v Rusku dokonale vyhovuje Číňanům, kteří tamní trh ovládli. A už to nejsou nekvalitní věci, kterým jsme se dříve smáli,“ říká majitel Koh-i-Nooru, který v rozhovoru pro newstream.cz komentuje současnou situaci.

Tereza Zavadilová, Stanislav Šulc

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Unikátní fiasko. Česko na prodeji darovaných bitcoinů může prodělat půl miliardy

Názory

Je to bizarní, nicméně český stát může nakonec na prodeji bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti prodělat. Česko by se tak stalo historicky první zemí, která prodejem bitcoinů utrpěla ztrátu. Státy celkem běžně prodávají například bitcoiny zabavené kriminálníkům, vždy ovšem pochopitelně se ziskem. Česku ale nyní hrozí zhruba půlmiliardová ztráta. Tedy nikoli výnos „jedné miliardy“, jímž se resort spravedlnosti chlubil.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

