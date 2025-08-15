Technologičtí miliardáři se o sebe bojí. Za ochranku platí desítky milionů dolarů
Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.
Svět je nebezpečné místo plné hrozeb. Tuto myšlenku zasívají majitelé sociálních sítí do myslí svých uživatelů a zdá se, že jí již také sami propadají. Z dat, která sleduje list The Financial Times, vyplývá, že velké technologické společnosti razantně navyšují rozpočty na osobní strážce svých majitelů a nejvyššího managementu. Meziročně to představuje růst o desítky milionů dolarů.
„Bezpečnostní rozpočty šéfů deseti velkých technologických společností vzrostly v roce 2024 na více než 45 milionů dolarů. Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia a Palantir zvýšily svůj rozpočet na ochranu meziročně o více než deset procent,“ uvádí server FT.com.
Podle tvůrců analýzy Tabby Kinder a Tima Bradshawa za nárůsty rozpočtů na ochranky stojí především fakt, že se lídři firem stále více angažují politicky. A zvyšuje se také počet útoků na osoby z „vyšších kruhů“.
„Lidé se upínají na lídry společnosti jako na symbol všeho, co je na světě špatně,“ uvedl pro Financial Times James Hamilton, bývalý agent FBI a zakladatel bezpečnostní agentury Hamilton Security, který v minulosti vedl ochranku mimo jiné pro Elona Muska nebo Jeffa Bezose.
Nejvíc utrácí Meta za Zuckerberga
Bossové technologických společností se v posledních letech dostávají do hledáčku různých figur, z jejichž strany může hrozit nebezpečí. Důvodem je vedle sílícího politického angažmá také to, že jejich firmy jednak samy propouštějí, ale vedle toho také jimi řízená digitální transformace způsobuje propouštění v dalších sektorech.
Nejvyšší výdaje na bezpečnost z technologických firem má Meta. Podle dat FT.com v roce 2025 vydala na bezpečnost Marka Zuckerberga, jeho rodiny a rezidencí 27 milionů dolarů. O rok dříve to bylo 24 milionů dolarů.
Druhým v pořadí je s velkou ztrátou Jensen Huang, CEO Nvidia, za jehož bezpečnost platí mateřská firma osm milionů dolarů. Třetí jsou Alex Karp (Palantir) a Sundar Pichai, CEO Google. Za oba firmy platí tři miliony dolarů.
