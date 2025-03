Lukáš Kovanda: Musk vypne Ukrajině Starlink, spekulují investoři. Akcie jeho evropského konkurenta raketově rostou

Akcie francouzského provozovatele telekomunikačních satelitů Eutelsat za poslední týden poskočily o zhruba 300 procent. Investoři totiž spekulují, že Elon Musk vypne Ukrajině internet přes Starlink.

Akcie francouzské společnosti Eutelsat dnes přidávají přibližně 20 procent, za poslední týden je to 300 procent (modrá křivka na grafu Bloombergu níže). Spekulanti na pokles, kteří ve skomírajícím titulu zvyšovali pozice zvláště v době od lednové inaugurace amerického prezidenta Donalda Trumpa (bílá křivka na témže grafu), si v minulém týdnu vylámali zuby na jejich nečekaném vzletu vzhůru.

V době po inauguraci se výjimečně dařilo titulům spojeným s nejbohatším člověkem planety Elonem Muskem, neboť investoři sázeli na to, že jeho zcela nadstandardní přístup k Trumpovi se odrazí i v lepší výkonnosti s ním spjatých titulů. Naopak se zbavovali titulů, jako je právě zmíněný Eutelsat, které představují konkurenci Muskových firem. Zbavovali se jich i v rámci právě takzvané spekulace na pokles. Ta zahrnuje prodej vypůjčených akcií (Eutelsatu) s vidinou jejich zpětného nákupu – a navrácení původnímu majiteli – za nižší cenu.

Místo nižší ceny se však od začátku tohoto měsíce dostavuje naopak strmý vzlet vzhůru. Ten nastává, neboť investoři sázejí na to, že Musk vypne Ukrajině Starlink, případně jí jej Polsko přestane platit. Tak včera pohrozil polský ministr zahraničí Radosław Sikorski.

Varšava a další spojenci Ukrajiny by se pak obrátili nejspíše právě na Eutelsat, jenž v dané kategorii satelitních systémů představuje nejpřímějšího konkurenta Starlinku, aby Kyjevu za Muskův satelitní systém zajistili náhradu.

Po Sikorského nedělním výpadu tak dnes akcie Eutelsatu obnovují svůj výrazný růst. Byť se Musk včera snažil požár hasit ujištěním, že Kyjevu Starlink nevypne. Starlink podle nej ovšem nahraditelný není, zatímco podle Sikorského alespoň zčásti ano.

