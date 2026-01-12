AI rozpoutala investiční závod: do datových center potečou biliony dolarů
Do investic souvisejících s datovými centry by mělo v příštích pěti letech směřovat nejméně 3 biliony dolarů. Uvedla to ratingová agentura Moody’s Ratings s tím, že financování bude z velké části zajištěno prostřednictvím úvěrových trhů.
Podle zprávy agentury, kterou cituje agentura Bloomberg, bude nutné investovat obrovské částky do serverů, výpočetní techniky, samotných datových center i nové energetické infrastruktury, aby bylo možné pokrýt prudce rostoucí poptávku po umělé inteligenci a cloudových službách.
Významnou roli budou hrát především velké technologické společnosti. Šest amerických hyperscalerů — Microsoft, Amazon, Alphabet, Oracle, Meta Platforms a CoreWeave — by podle Moody’s mohlo letos investovat do rozšiřování datových center až 500 miliard dolarů.
Významná role pro banky
Banky si podle zprávy udrží „významnou roli“ při poskytování financování, stále větší část kapitálu však budou dodávat také institucionální investoři, kteří budou vstupovat do úvěrových struktur po boku bank.
Moody’s zároveň očekává, že americká datová centra budou při refinancování dluhu ve větší míře využívat trhy cenných papírů krytých aktivy (ABS), komerčních hypotečních cenných papírů (CMBS) a soukromého úvěru. Po rekordním roce 2025 by se objem nových emisí měl dále zvyšovat.
Na americkém trhu ABS bylo v roce 2025 vydáno přibližně 15 miliard dolarů, přičemž letos by se objem emisí měl podle agentury výrazně zvýšit, mimo jiné díky úvěrům na výstavbu datových center.
Rychle rostoucí zadlužení spojené s rozvojem umělé inteligence zároveň vyvolává obavy z možné investiční bubliny, která by mohla ohrozit akciové i dluhopisové investory v případě, že se technologická očekávání nenaplní.
Poptávka po nové kapacitě datových center však podle Moody’s zatím nijak nepolevuje. Agentura odhaduje, že globální závod ve výstavbě nových kapacit je stále v rané fázi a růst by měl pokračovat minimálně dalších 12 až 18 měsíců.
