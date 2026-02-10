Nový magazín právě vychází!

Rusové obcházejí blokaci Starlinku

Satelitní síť StarLink společnosti SpaceX Elona Muska
ČTK
Ruská armáda využívá rodiny ukrajinských vojáků v ruském zajetí k tomu, aby na sebe registrovaly terminály satelitního systému Starlink. Upozornil na to ukrajinský koordinační štáb pro otázky válečných zajatců. Společnost SpaceX, pod který Starlink spadá, nedávno zablokovala terminály, které Rusko používalo k dronovým útokům proti Ukrajině, a na Ukrajině vznikl seznam povolených zařízení.

„Při hledání východiska ze složité situace, v níž se ocitli, okupanti obrátili pozornost na rodiny zajatců,“ uvedl ukrajinský koordinační štáb. Ukrajinské úřady podle něho evidují případy, kdy tyto rodiny čelily nátlaku ze strany Rusů, aby terminály oficiálně registrovaly na své jméno. „Nepřítel využívá zranitelnosti rodin,“ poznamenal také štáb. Zároveň varoval, že pokud někdo na Ukrajině na své jméno zaregistruje terminál, kterého pak nepřítel využije k útokům na ukrajinském území, hrozí mu trestní stíhání.

Terminály Starlinku nejsou v Rusku oficiálně dostupné, do země se ale podle ukrajinských tajných služeb dostávají přes třetí státy, například středoasijské republiky. Ruskojazyčný servis BBC uvádí, že první terminály Starlink se v ruské armádě začaly objevovat ve druhé polovině roku 2023.

Podle Serhije Bezkrestnova, poradce ukrajinského ministra obrany, drony vybavené technologií pro příjem signálu Starlink zaútočily koncem ledna na osobní vlak v Charkovské oblasti. Zemřelo tehdy pět lidí. Drony řízené prostřednictvím Starlinku zaútočily také o několik dní dříve na dva vrtulníky u města Kropyvnyckyj na střední Ukrajině a zničily je.

Ruský prezident Vladimir Putin

Rusko se bojí evropského přezbrojení, tvrdí estonská rozvědka

Politika

Rusko nemá v úmyslu zahájit vojenský útok na některou ze zemí NATO letos ani příští rok. Usilovně ale pracuje na obnovení svých sil v reakci na to, jak Evropa zintenzivňuje své přezbrojování. Ve své výroční zprávě to uvedla Estonská zahraniční zpravodajská služba.

ČTK

Musk podle nové biografie loni vypnul Starlink u Krymu, Ukrajinci nemohli útočit

Musk loni vypnul Starlink u Krymu, chtěl zabránit útoku na ruskou flotilu, píše se v jeho nové biografii

Leaders

ČTK

Trumpův muž pod tlakem. Lutnick kvůli vazbám na Epsteina schytává kritiku od demokratů i republikánů

Americký ministr obchodu Howard Lutnick
ČTK
ČTK
ČTK

Americký ministr obchodu Howard Lutnick při slyšení v Senátu popřel, že by měl v minulosti jakýkoli vztah se zesnulým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Lutnick čelí tlaku demokratů i republikánů na odstoupení z funkce od chvíle, kdy nově zveřejněné spisy o Epsteinovi odhalily nové informace o vazbách nynějšího ministra na finančníka. Demokratický senátor Chris Van Hollen prohlásil, že nová zjištění vyvolávají otázky o Lutnickově způsobilosti zastávat ministerský post. Píše o tom agentura Reuters.

Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo miliony dokumentů souvisejících s Epsteinem, včetně e-mailů, podle nichž Lutnick navštívil Epsteinův soukromý ostrov, aby s ním poobědval. Lutnick přitom dříve tvrdil, že v té době už s Epsteinem nebyl v kontaktu.

Lutnick dnes prohlásil, že si s Epsteinem vyměnili pouze asi deset e-mailů a setkali se třikrát během 14 let. Lutnick se podle svých slov oběda s Epsteinem účastnil pouze proto, že zrovna plul na lodi poblíž finančníkova ostrova, a přítomna byla i Lutnickova rodina.

„Neměl jsem s ním žádný vztah. S tím člověkem jsem neměl téměř nic společného,“ řekl Lutnick při slyšení před senátním výborem.

Lutnick v minulosti uváděl, že se zavázal, že už nikdy nebude s Epsteinem v jedné místnosti poté, co finančník Lutnickovi v roce 2005 ukázal masážní stůl ve svém domě a pronesl sexuálně sugestivní poznámku. Kromě toho, že Lutnick v roce 2012 s Epsteinem poobědval, však e-maily rovněž ukazují, že Epstein v roce 2015 obdržel od Lutnicka pozvánku na fundraisingovou akci pro tehdejší prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou, která se konala v Lutnickově finanční společnosti.

„Já i moje žena víme, že jsem v žádném ohledu neudělal vůbec nic špatného,“ prohlásil Lutnick.

Ministr je jedním z vlivných mužů v politice, byznysu či zábavním průmyslu, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří se stali terčem kritiky kvůli svým vazbám na Epsteina, což vypovídá o elitních společenských kruzích, ve kterých se Epstein pohyboval.

Emmanuel Macron

Macron tepe do Trumpa: Z USA přišla vůči EU jasná agrese

Politika

Evropská unie čelí každý den a týden novým hrozbám, které nově přichází i ze Spojených států, kde převládá ideologie naladěná proti Evropě. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru, který vydal deník El País. Podle něj z USA přišla jasná agrese. Macron kritizuje také strategii některých vlád, které se snaží demonstrovat svou ideologickou afinitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

ČTK

Trump pohrozil Kanadě, že nepovolí otevřít nový most mezi oběma státy

Trump blokuje otevření mostu mezi Kanadou a USA. Musí s námi jednat s úctou, napsal

Politika

Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě. Jako důvody na své sociální síti Truth Social zmínil kanadské vlastnictví mostu, odmítání prodeje amerického alkoholu v kanadské provincii Ontario, kanadská cla na americké mléčné produkty a kanadská obchodní jednání s Čínou.

ČTK

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Přehlídka osobností. Nově zveřejněné spisy o Epsteinovi zmiňují Trumpa, Clintona nebo Jacksona

Politika

ČTK

Vítkova CPI si v Londýně půjčila miliardy a splatila staré závazky

Radovan Vítek
Profimedia
ČTK
ČTK

Realitní společnost CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka v minulých dnech v Londýně vydala zelené dluhopisy v britských librách v objemu zhruba 11 miliard korun se splatností v roce 2033 a úrokovou sazbou 6,875 procenta. Výtěžek z nové emise skupina okamžitě využila k odkoupení starších dluhopisů s kratší splatností, napsal server Seznam Zprávy.

„Odkoupili jsme část dluhopisů s nízkým kuponem, zároveň jsme ale vykoupili také významnou část dluhopisů splatných v roce 2029 s kuponem sedm procent," uvedl mluvčí CPI Property Group Jakub Velen.

Levnější podmínky

Celkově odkoupila své vlastní bondy za 12,1 miliard korun, a to včetně úroků. Hlavním záměrem transakce bylo právě prodloužení splatnosti závazků. Skupina využila podle serveru relativně levnějších podmínek na britském trhu, takže se po převodu britských liber na eura snížil i úrok z nově vydaných bondů.

„Nová emise dluhopisů v britských librách byla přepočtena do eur, což odpovídá zhruba úrokové sazbě 5,3 procenta, takže celkový dopad na úrokové náklady byl neutrální. Zároveň došlo k výraznému prodloužení splatnosti našeho dluhu,“ dodal Velen.

CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.

Americký dolar

Čína dává ruce pryč od amerických dluhopisů

Money

Čína přehodnocuje svůj vztah k americkým státním dluhopisům. Finanční instituce mají omezit nové nákupy a část držených cenných papírů prodat. Úřady mluví o řízení rizik, nikoli o ztrátě důvěry v USA. Trhy na zprávu reagovaly oslabením dolaru a růstem výnosů.

ČTK

