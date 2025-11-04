Wolt roste raketově. „Nevěříme na univerzální strategie,“ říká Matko Katanec
Technologie, lokální rozhodování a férovost – to jsou tři pilíře, které podle Matka Katance stojí za úspěchem Woltu. „Nejdůležitější je zůstat spolehliví i v těžkých časech,“ říká šéf pro střední a východní Evropu. Wolt mění e-commerce. „Už dávno nejsme jen rozvážková služba,“ říká Katanec s tím, že firma chce určovat tempo digitální transformace evropského maloobchodu.
Wolt v regionu střední a východní Evropy roste raketově. Je za tím šťastná shoda okolností, promyšlená strategie, nebo něco mezi tím? Jak se vám daří tuto pozici udržovat?
Za naším úspěchem stojí pevné odhodlání naplňovat vizi Woltu a budovat dlouhodobou hodnotu. Nejdeme cestou rychlé expanze; místo toho se soustředíme hlavně na naše zákazníky a partnery. Neustále zdokonalujeme naši logistiku a technologie, abychom zajistili perfektní zážitek z doručení – s minimálním zpožděním a optimalizovanými náklady. Wolt je technologická společnost, jejímž posláním je přinášet radost, jednoduchost a zisk našim partnerům i zákazníkům po světě. Jsme aplikace, která na více než 30 trzích po celém světě propojuje zákazníky s nabídkou lokálních obchodů a restaurací.
Letos expandujeme do tří nových evropských zemí: Severní Makedonie, Bulharska a Rumunska, a základem je vždy vybudovat silné lokální týmy, které budou dělat informovaná rozhodnutí a investovat do místní infrastruktury. Jsme atraktivní pro zákazníky i partnery, protože nabízíme kvalitu, dobrý výběr a férové ceny. Díky tomu se stáváme jednička v e-commerce. Chceme v regionu střední a východní Evropy dál udržitelně růst.
Nové služby musejí dávat smysl
Jste lídrem v 11 zemích regionu střední a východní Evropy, které se často liší kulturou, legislativou i vkusem. Jak se vám daří udržet jednotnou globální vizi a zároveň se neztratit v místní diverzitě, zvyklostech a specifické regulaci?
Ve Woltu nevěříme na univerzální návody. Náš klíč k úspěchu je chytrá kombinace silné technologické podpory z globálního centra a maximální volnosti pro naše místní týmy. Díky integraci s DoorDash teď tvoříme jednu z nejlepších světových platforem pro lokální obchod. Naše poslání je jednoduché, ale silné: zpříjemňovat život ve městech, pomáhat malým a středním firmám růst a otevírat možnosti přivýdělku milionům lidí. Sice máme globální vizi a centrálně investujeme do špičkových technologií a datových platforem pro efektivitu ve velkém měřítku, ale zároveň decentralizujeme rozhodování. Místní týmy mají plnou pravomoc adaptovat nabídku, řídit partnerství a rozhodovat. Proč? Protože sedí přímo na místě. Jen díky jejich lokálnímu vhledu dokážeme vybudovat takovou službu, která má pro místní komunitu skutečnou, hmatatelnou hodnotu a skutečně usnadňuje každodenní život.
Tento přístup nám pomáhá získat na trzích silnou a udržitelnou pozici. Jakmile ale překročíte hranice pouhého „doručování jídla“, rostou i očekávání zákazníků. To nás nutí neustále se ptát: Jaký je náš další krok a jak zajistíme, aby naše neustálé inovace neohrozily kvalitu a spolehlivost, na kterou jsou uživatelé zvyklí?
Na druhou stranu rozšiřujeme portfolio velmi rozvážně. Ať už jde o maloobchod, lékárny nebo finanční nástroje, rosteme vždy tam, kde to dává smysl a zapadá to do našeho logistického modelu. Neženeme se za módními trendy, ale za reálnou potřebou. Každý nový nápad proto musí projít přísným třístupňovým testem, rychlým pilotním testováním, měřením dopadu na uživatelský zážitek a udržitelnost, a také precizní implementací. Pokud nápad v kterékoli fázi selže, jednoduše ho odložíme.
A protože je pro nás právě zákazník absolutní prioritou, musí každá naše aktivita dávat smysl primárně jemu. Proto je pro nás klíčová spolehlivost a odpovědnost. Stejně tak dbáme na bezpečnost a spokojenost našich kurýrních partnerů. A co přinášíme navíc? Obchodníci mohou využít nabídky Wolt Capital nebo Wolt Ads, zákazníci zase Wolt+, což je náš předplatitelský program s doručením bez poplatku a exkluzivními slevami. Tímto přístupem budujeme ekosystém „win-win“ pro všechny zúčastněné: uživatele, obchodníky, kurýry i samotný Wolt.
Férovost a transparentnost jako základ důvěry
Jak si v době, kdy firmy počítají každou korunu, musí vyvažovat inflaci a algoritmy jen těžko stihnou sledovat měnící se návyky lidí, udržujete uživatele a jejich důvěru?
Právě ekonomický tlak a rychlé změny vnímáme jako výzvu, která nás paradoxně posouvá dopředu. Funguje jako ostrý filtr, který nás neustále nutí být co nejefektivnější a udržet ceny dostupné pro každého. A není to jen fráze. Děláme to tak, že ladíme každý detail našeho provozu jako precizní švýcarské hodinky. Optimalizujeme trasy, dopravu, i naši nabídku, abychom stlačili náklady dolů. Místo plošných slev, které nikomu nic moc nepřinesou, sázíme na chytrost. Spolupracujeme s partnery na akcích, které jsou podložené daty. V našem programu Wolt+ tak například cílíme na balíčky a nabídky, které dávají smysl zákazníkům.
Důvěru také posiluje naše transparentnost, která pro nás není jen prázdný pojem. Když musíme měnit ceny, mluvíme o tom otevřeně. Zákazníci i partneři od nás vždy dostanou jasné vysvětlení, proč a jak se jich změny dotknou. Věříme totiž, že pokud zůstaneme spolehliví a féroví i v těžkých časech, získáme to nejdůležitější: jejich důvěru a dlouhodobou loajalitu.
Digitální obchodní dům v kapse
Jak Wolt pomáhá českým podnikům s přechodem do digitální ekonomiky? A co pro ně vaše platforma chystá, aby i nadále rostly a prosperovaly?
Už dávno nejsme jen „rozvážková služba“. V Česku jsme se stali klíčovým obchodním partnerem, na kterého restaurace a obchody spoléhají. Zvyšujeme jim tržby, zajišťujeme jejich digitální viditelnost a propojujeme je se zákazníky, ke kterým by se jinak nikdy nedostali. A to neplatí jen pro Prahu. Stavíme lokální podniky – ať už jsou z Jižních Čech, nebo z Moravskoslezského kraje – na digitální mapu a udržujeme je konkurenceschopné. Naši zákazníci v celé republice dnes dostanou čerstvé, rychlé a kvalitní jídlo z oblíbeného podniku až ke dveřím, jen na pár kliknutí. Nejde o kompromis; jde o komplexní zážitek z našich služeb.
Náš dosah ale nekončí u logistiky, jsme strategickým partnerem pro růst. Prostřednictvím služby Wolt Capital pomáháme malým podnikům zajistit financování – rychle a bez zbytečné byrokracie. Nezáleží na tom, zda chtějí expandovat, najmout nové lidi, nebo modernizovat kuchyni. Kryjeme jim záda, aby se mohli soustředit na to nejdůležitější: servírovat skvělé jídlo a prohlubovat spokojenost svých zákazníků. A nezpomalujeme ani do budoucna. Naopak, s rostoucím tlakem na digitální transformaci firem jim chceme poskytovat ještě lepší nástroje, větší dosah a maximální podporu vedoucí k jejich úspěchu. Díky tomu nejsme jen pasivní součástí odvětví, ale aktivně formujeme jeho budoucnost.
Při pohledu na silnou konkurenci na českém trhu, co je vaše skutečná konkurenční výhoda? Proč by si měl zákazník vybrat Wolt a co vás odlišuje od ostatních hráčů v doručovacím odvětví?
Konkurence na trhu je silná, což nás motivuje být rychlí, ve střehu a ideálně o krok napřed. Naší skutečnou výhodou totiž už dávno není jen rozvoz hotového jídla. Wolt se v podstatě mění v digitální obchodní dům, který máte ve své kapse. Budujeme nejpřívětivější a naprosto nezbytnou platformu pro lokální nakupování. Potřebujete teplou večeři? Potraviny? Krmivo pro mazlíčka? Nový krém na pleť? Všechno u nás seženete. Dneska u nás objednáte doslova cokoliv, kdykoliv a s bonusem rychlého, spolehlivého a udržitelného doručení.
Není to ale jen o tom, co doručujeme, ale především jak. Neustále investujeme do funkcí, které zákazníkům usnadňují každodenní život. Chcete kombinovat jídlo a pití ze dvou různých míst najednou? U nás to jde s jedním poplatkem za doručení. Zákazníci mohou využívat také služby Wolt+, díky které získají dopravu zdarma a exkluzivní nabídky. Prémioví uživatelé Revolutu mají navíc extra výhody, a díky partnerství s T-Mobile si zákazníci mohou Wolt+ užívat dokonce 6 měsíců zdarma.
A samozřejmě, záleží nám i na životním prostředí a našich městech. Češi si oblíbili například možnost zvolit si dovoz příborů či zabalení jídla do recyklovatelných rekrabiček. Fandí ale také ekologické dopravě, kurýrům na kolech, elektroskútrům a elektroautům. Rychlost a pohodlí totiž nikdy nesmí jít na úkor města, ve kterém žijeme. Ve Woltu zkrátka jen nezvyšujeme laťku – my určujeme tempo hry.
