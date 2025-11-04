Nový magazín právě vychází!

Wolt roste raketově. „Nevěříme na univerzální strategie," říká Matko Katanec

Wolt roste raketově. „Nevěříme na univerzální strategie,“ říká Matko Katanec

Matko Katanec
Wolt, užito se svolením
Technologie, lokální rozhodování a férovost – to jsou tři pilíře, které podle Matka Katance stojí za úspěchem Woltu. „Nejdůležitější je zůstat spolehliví i v těžkých časech,“ říká šéf pro střední a východní Evropu. Wolt mění e-commerce. „Už dávno nejsme jen rozvážková služba,“ říká Katanec s tím, že firma chce určovat tempo digitální transformace evropského maloobchodu.

Wolt v regionu střední a východní Evropy roste raketově. Je za tím šťastná shoda okolností, promyšlená strategie, nebo něco mezi tím? Jak se vám daří tuto pozici udržovat?

Za naším úspěchem stojí pevné odhodlání naplňovat vizi Woltu a budovat dlouhodobou hodnotu. Nejdeme cestou rychlé expanze; místo toho se soustředíme hlavně na naše zákazníky a partnery. Neustále zdokonalujeme naši logistiku a technologie, abychom zajistili perfektní zážitek z doručení – s minimálním zpožděním a optimalizovanými náklady. Wolt je technologická společnost, jejímž posláním je přinášet radost, jednoduchost a zisk našim partnerům i zákazníkům po světě. Jsme aplikace, která na více než 30 trzích po celém světě propojuje zákazníky s nabídkou lokálních obchodů a restaurací.

Letos expandujeme do tří nových evropských zemí: Severní Makedonie, Bulharska a Rumunska, a základem je vždy vybudovat silné lokální týmy, které budou dělat informovaná rozhodnutí a investovat do místní infrastruktury. Jsme atraktivní pro zákazníky i partnery, protože nabízíme kvalitu, dobrý výběr a férové ceny. Díky tomu se stáváme jednička v e-commerce. Chceme v regionu střední a východní Evropy dál udržitelně růst.

Matko Katanec: Ve Woltu jen nezvyšujeme laťku – my určujeme tempo hry

Nové služby musejí dávat smysl

Jste lídrem v 11 zemích regionu střední a východní Evropy, které se často liší kulturou, legislativou i vkusem. Jak se vám daří udržet jednotnou globální vizi a zároveň se neztratit v místní diverzitě, zvyklostech a specifické regulaci?

Ve Woltu nevěříme na univerzální návody. Náš klíč k úspěchu je chytrá kombinace silné technologické podpory z globálního centra a maximální volnosti pro naše místní týmy. Díky integraci s DoorDash teď tvoříme jednu z nejlepších světových platforem pro lokální obchod. Naše poslání je jednoduché, ale silné: zpříjemňovat život ve městech, pomáhat malým a středním firmám růst a otevírat možnosti přivýdělku milionům lidí. Sice máme globální vizi a centrálně investujeme do špičkových technologií a datových platforem pro efektivitu ve velkém měřítku, ale zároveň decentralizujeme rozhodování. Místní týmy mají plnou pravomoc adaptovat nabídku, řídit partnerství a rozhodovat. Proč? Protože sedí přímo na místě. Jen díky jejich lokálnímu vhledu dokážeme vybudovat takovou službu, která má pro místní komunitu skutečnou, hmatatelnou hodnotu a skutečně usnadňuje každodenní život.

Tento přístup nám pomáhá získat na trzích silnou a udržitelnou pozici. Jakmile ale překročíte hranice pouhého „doručování jídla“, rostou i očekávání zákazníků. To nás nutí neustále se ptát: Jaký je náš další krok a jak zajistíme, aby naše neustálé inovace neohrozily kvalitu a spolehlivost, na kterou jsou uživatelé zvyklí?

Na druhou stranu rozšiřujeme portfolio velmi rozvážně. Ať už jde o maloobchod, lékárny nebo finanční nástroje, rosteme vždy tam, kde to dává smysl a zapadá to do našeho logistického modelu. Neženeme se za módními trendy, ale za reálnou potřebou. Každý nový nápad proto musí projít přísným třístupňovým testem, rychlým pilotním testováním, měřením dopadu na uživatelský zážitek a udržitelnost, a také precizní implementací. Pokud nápad v kterékoli fázi selže, jednoduše ho odložíme.

A protože je pro nás právě zákazník absolutní prioritou, musí každá naše aktivita dávat smysl primárně jemu. Proto je pro nás klíčová spolehlivost a odpovědnost. Stejně tak dbáme na bezpečnost a spokojenost našich kurýrních partnerů. A co přinášíme navíc? Obchodníci mohou využít nabídky Wolt Capital nebo Wolt Ads, zákazníci zase Wolt+, což je náš předplatitelský program s doručením bez poplatku a exkluzivními slevami. Tímto přístupem budujeme ekosystém „win-win“ pro všechny zúčastněné: uživatele, obchodníky, kurýry i samotný Wolt.

Férovost a transparentnost jako základ důvěry

Jak si v době, kdy firmy počítají každou korunu, musí vyvažovat inflaci a algoritmy jen těžko stihnou sledovat měnící se návyky lidí, udržujete uživatele a jejich důvěru? 

Právě ekonomický tlak a rychlé změny vnímáme jako výzvu, která nás paradoxně posouvá dopředu. Funguje jako ostrý filtr, který nás neustále nutí být co nejefektivnější a udržet ceny dostupné pro každého. A není to  jen fráze. Děláme to tak, že ladíme každý detail našeho provozu jako precizní švýcarské hodinky. Optimalizujeme trasy, dopravu, i naši nabídku, abychom stlačili náklady dolů. Místo plošných slev, které nikomu nic moc nepřinesou, sázíme na chytrost. Spolupracujeme s partnery na akcích, které jsou podložené daty. V našem programu Wolt+ tak například cílíme na balíčky a nabídky, které dávají smysl zákazníkům.

Důvěru také posiluje naše transparentnost, která pro nás není jen prázdný pojem. Když musíme měnit ceny, mluvíme o tom otevřeně. Zákazníci i partneři od nás vždy dostanou jasné vysvětlení, proč a jak se jich změny dotknou. Věříme totiž, že pokud zůstaneme spolehliví a féroví i v těžkých časech, získáme to nejdůležitější: jejich důvěru a dlouhodobou loajalitu.

Digitální obchodní dům v kapse

Jak Wolt pomáhá českým podnikům s přechodem do digitální ekonomiky? A co pro ně vaše platforma chystá, aby i nadále rostly a prosperovaly?

Už dávno nejsme jen „rozvážková služba“. V Česku jsme se stali klíčovým obchodním partnerem, na kterého restaurace a obchody spoléhají. Zvyšujeme jim tržby, zajišťujeme jejich digitální viditelnost a propojujeme je se zákazníky, ke kterým by se jinak nikdy nedostali. A to neplatí jen pro Prahu. Stavíme lokální podniky – ať už jsou z Jižních Čech, nebo z Moravskoslezského kraje – na digitální mapu a udržujeme je konkurenceschopné. Naši zákazníci v celé republice dnes dostanou čerstvé, rychlé a kvalitní jídlo z oblíbeného podniku až ke dveřím, jen na pár kliknutí. Nejde o kompromis; jde o komplexní zážitek z našich služeb.

Náš dosah ale nekončí u logistiky, jsme strategickým partnerem pro růst. Prostřednictvím služby Wolt Capital pomáháme malým podnikům zajistit financování – rychle a bez zbytečné byrokracie. Nezáleží na tom, zda chtějí expandovat, najmout nové lidi, nebo modernizovat kuchyni. Kryjeme jim záda, aby se mohli soustředit na to nejdůležitější: servírovat skvělé jídlo a prohlubovat spokojenost svých zákazníků. A nezpomalujeme ani do budoucna. Naopak, s rostoucím tlakem na digitální transformaci firem jim chceme poskytovat ještě lepší nástroje, větší dosah a maximální podporu vedoucí k jejich úspěchu. Díky tomu nejsme jen pasivní součástí odvětví, ale aktivně formujeme jeho budoucnost.

Při pohledu na silnou konkurenci na českém trhu, co je vaše skutečná konkurenční výhoda? Proč by si měl zákazník vybrat Wolt a co vás odlišuje od ostatních hráčů v doručovacím odvětví?

Konkurence na trhu je silná, což nás motivuje být rychlí, ve střehu a ideálně o krok napřed. Naší skutečnou výhodou totiž už dávno není jen rozvoz hotového jídla. Wolt se v podstatě mění v digitální obchodní dům, který máte ve své kapse. Budujeme nejpřívětivější a naprosto nezbytnou platformu pro lokální nakupování. Potřebujete teplou večeři? Potraviny? Krmivo pro mazlíčka? Nový krém na pleť? Všechno u nás seženete. Dneska u nás objednáte doslova cokoliv, kdykoliv a s bonusem rychlého, spolehlivého a udržitelného doručení.

Není to ale jen o tom, co doručujeme, ale především jak. Neustále investujeme do funkcí, které zákazníkům usnadňují každodenní život. Chcete kombinovat jídlo a pití ze dvou různých míst najednou? U nás to jde s jedním poplatkem za doručení. Zákazníci mohou využívat také služby Wolt+, díky které získají dopravu zdarma a exkluzivní nabídky. Prémioví uživatelé Revolutu mají navíc extra výhody, a díky partnerství s T-Mobile si zákazníci mohou Wolt+ užívat dokonce 6 měsíců zdarma.

A samozřejmě, záleží nám i na životním prostředí a našich městech. Češi si oblíbili například možnost zvolit si dovoz příborů či zabalení jídla do recyklovatelných rekrabiček. Fandí ale také ekologické dopravě, kurýrům na kolech, elektroskútrům a elektroautům. Rychlost a pohodlí totiž nikdy nesmí jít na úkor města, ve kterém žijeme. Ve Woltu zkrátka jen nezvyšujeme laťku – my určujeme tempo hry.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Fed zřejmě znovu sníží sazby, pětice amerických gigantů zveřejní výsledky a politická gesta z Washingtonu i Pekingu mohou změnit náladu investorů. „Čeká nás velmi důležitý týden, plný událostí, které pravděpodobně rozhodnou o tom, kam se trhy vydají až do konce letošního roku,“ komentuje analytik BHS Timur Barotov.

Před námi je mimořádně důležitý týden, který do velké míry rozhodne o tom, kam se budou finanční trhy ubírat do konce roku. Ve středu se americká centrální banka (Fed) pravděpodobně rozhodne znovu snížit klíčovou úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na úroveň 4,00 procenta.

Šéf Fedu Jerome Powell během následné tiskové konference představí i výhled dalšího vývoje měnové politiky. Právě očekávání pokračujícího uvolňování politiky je jedním z hlavních faktorů, které nyní udržují optimismus investorů.

Fed, užito se svolením

Kritický týden pro technologický sektor

Možná ještě důležitější než rozhodnutí Fedu bude tento týden sezóna výsledků amerických technologických gigantů. Ve středu večer zveřejní své výsledky Microsoft, Alphabet (Google) a Meta (Facebook). O den později pak hospodaření představí také Apple a Amazon.

Těchto pět společností dnes dohromady představuje více než 15 bilionů dolarů tržní kapitalizace, takže jakékoli překvapení může zamávat s celým akciovým trhem.

Kromě technologických titulů zveřejní výsledky i další významné firmy — Eli Lilly, UnitedHealth, Verizon, Caterpillar, Mastercard či ExxonMobil. Podle analytiků BHS je právě dobrý vývoj hospodaření firem hlavním pilířem současného optimismu na trzích.

„Očekáváme, že i tentokrát bude americká výsledková sezóna úspěšná. Případné zklamání u technologických titulů by ale mohlo spustit řetězovou reakci výprodejů,“ upozorňuje Barotov.

Trhy jsou aktuálně velmi optimisticky naceněné, takže i menší negativní impuls by mohl změnit náladu investorů. Velké technologické firmy si to uvědomují – a proto mají zájem tuto pozitivní vlnu co nejdéle udržet při životě.

„Vidíme to i na fenoménu tzv. cirkulární ekonomiky v AI sektoru, kdy si lídři jako Nvidia, OpenAI, Oracle či AMD navzájem financují projekty a zajišťují budoucí poptávku po svých produktech,“ doplňuje Barotov. „Současná euforie na trzích tento vývoj paradoxně vítá a odměňuje.“

Trump a Si u jednacího stolu

Ve čtvrtek je v plánu také setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa, které může přinést zmírnění napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou.

Pokud se obě strany dohodnou alespoň na základním rámci obchodních vztahů, hrozba 100procentních cel na čínský dovoz od 1. listopadu může být odvrácena.

„Periodické vyostřování a následné uklidnění Trumpovy rétoriky vůči Číně v posledních měsících stojí za ostrými výkyvy akciových titulů,“ říká Barotov. Podle něj právě poslední krátkodobý propad trhu po Trumpově výhružce vytvořil prostor pro další růst – pokud se tento týden vydaří.

Šéf Apple Tim Cook

Hodnota Applu přesáhla čtyři biliony dolarů. Microsoft milník překonal již podruhé

Trhy

Akcie firem Apple a Microsoft v úterý posílily a posunuly tržní hodnotu obou firem nad hranici čtyř bilionů dolarů. Obě společnosti i tak dále zaostávají za výrobcem čipů Nvidia, který zůstává nejhodnotnější firmou na světě s tržní kapitalizací přes 4,6 bilionu dolarů. Microsoft se na tuto hranici dostal již podruhé od července, pro Apple jde o první překročení tohoto milníku.

nst

Přečíst článek

„Trhy ukázaly, že nemají tak blízko ke korekci, jak se mohlo zdát. Naopak se zvýšilo sebevědomí investorů a otevřel se prostor pro další, byť dočasný růst,“ dodává.

Graf: Srovnání výkonností hlavních amerických akciových indexů

Srovnání výkonností hlavních amerických akciových indexů (S&P 500, Nasdaq Composite, Dow Jones a Russell 2000)  BHS, užito se svolením

Buďme ve střehu

Pokud se týden vydaří, mohou trhy do konce roku vystoupat ještě výše – dokonce nad současné rekordní úrovně. Uprostřed všeobecného optimismu je ale třeba nezapomínat, že vyšší cena vždy znamená i vyšší riziko.

„Finanční trhy jsou sofistikované a efektivní. Nekonečné bohatnutí většiny investorů není pravděpodobným výsledkem jejich fungování,“ uzavírá Barotov.

Jak budou vypadat trhy v dalších měsících, naznačí končící týden

Přehledně: Končí týden, který určí náladu na akciových trzích. Jaké dobré a špatné zprávy přinesl?

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Gates: Mýlil jsem se. Klimatická změna není konec světa

Gates: Mýlil jsem se. Klimatická změna není konec světa
Profimedia
ČTK
ČTK

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny podle něj nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit vážné problémy.

V dopise před klimatickou konferencí OSN, která začne v listopadu v Brazílii, Gates vyzval státy, aby klimatické změny řešily souběžně s dalšími problémy, jimž čelí především chudší část světa. Podle něj by se vlády měly zaměřit na celkový blahobyt lidstva, nikoli pouze na zpomalení růstu globálních teplot.

Klimatická změna není konec světa

Podle Gatese jsou klimatické změny stále „velmi důležitým problémem“, který je však nutné vnímat v souvislosti s dalšími obtížemi, se kterými se potýkají zejména nejchudší země. „Stručně řečeno, změny klimatu, nemoci a chudoba jsou všechno významné problémy,“ poznamenal Gates.

Bill Gates

Gates jde proti proudu když říká: Za dvacet let bude svět lepším místem

Leaders

Svět posledních let není přívětivým místem. Geopolitické napětí, pandemie, války, chudoba, obchodní válka, přírodní katastrofy, vzrůstající extremismus, populisté ve vedení. Zkrátka žádná sláva. Přesto se najdou tací, kteří i přes současné chmury dokáží myslet pozitivně. Jedním z nich je zakladatel firmy Microsoft Bill Gates. Věří, že za dvacet let bude svět zase v pohodě.

fry

Přečíst článek

Nepanikařit, inovovat, zlepšovat 

Ve svém textu uvádí Gates trojici principů, jimiž by se měly řídit státy i další aktéři při řešení klimatických změn. „Změny klimatu jsou vážným problémem, ale nebudou znamenat konec civilizace,“ napsal.

Zároveň uvedl, že „teplota není nejlepším způsobem měření pokroku ohledně klimatu“. Narážel tím na pařížskou dohodu z roku 2015, která stanovila cíl udržet oteplení do 1,5 °C oproti předindustriální éře.

Podle Gatese by se svět měl spíše soustředit na celkový lidský rozvoj a snižování nerovností. „Zdraví a prosperita jsou nejlepší ochranou před klimatickou změnou,“ uvedl miliardář. Prognózy podle něj ukazují, že ekonomický růst může výrazně snížit počet úmrtí souvisejících s klimatem.

Zavádění nových technologií pak může zlepšit odolnost zemědělství v chudších zemích.

Gates je přesvědčen, že investice do inovací mohou v blízké budoucnosti přinést levné a nízkoemisní zdroje energie, které pomohou chudším zemím s jejich rozvojem.

„Musíme podpořit průlomy, které pomohou světu dosáhnout nulových emisí,“ uvedl. Vzhledem k tomu, že peníze na ekologickou transformaci chudších států ubývají, vyzval k podpoře nejefektivnějších projektů.

Konference COP30 by se podle něj měla soustředit na „věci, které mají největší dopad na lidský blahobyt“.

Bill Gates, miliardář, filantrop, zakladatel Microsoftu

Bill Gates: Do deseti let nahradí umělá inteligence mnoho lékařů i učitelů

Leaders

Během příštího desetiletí bude pokrok v oblasti umělé inteligence natolik překotný, že pro některé profese už nebudou lidé potřeba, myslí si jeden z nejbohatších lidí planety Bill Gates.

nst

Přečíst článek

Od Microsoftu k filantropii a zeleným inovacím

Bill Gates opustil výkonné funkce v Microsoftu v roce 2008 a od té doby se věnuje filantropii a investicím. Jeho fond Breakthrough Energy, založený v roce 2015, investoval asi dvě miliardy dolarů (asi 42 miliard korun) do technologií, které mohou pomoci s dosažením klimatických cílů.

