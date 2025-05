Gates jde proti proudu když říká: Za dvacet let bude svět lepším místem

Svět posledních let není přívětivým místem. Geopolitické napětí, pandemie, války, chudoba, obchodní válka, přírodní katastrofy, vzrůstající extremismus, populisté ve vedení. Zkrátka žádná sláva. Přesto se najdou tací, kteří i přes současné chmury dokáží myslet pozitivně. Jedním z nich je zakladatel firmy Microsoft Bill Gates. Věří, že za dvacet let bude svět zase v pohodě.

„Můžete mě obvinit, že jsem od přírody optimistický člověk, ale myslím si, že jsem i realista. Myslím, že je objektivní vám říci, že se za 20 let svět stane opět lepším místem,“ řekl Gates v rozhovoru pro The New York Times, který cituje web CNBC.

Gatesův pozitivní výhled přichází v nejisté době geopolitické nestability a sám miliardář nedávno lamentoval nad rozhodnutím USA a dalších světových vlád seškrtat desítky miliard dolarů zahraniční pomoci. V příspěvku na svém blogu pak napsal, že „není jasné, zda se nejbohatší země světa budou i nadále zastávat svých nejchudších lidí“. Přesto v rozhovoru pro The New York Times uvedl, že jeho „optimismus nebyl otřesen“.

Jmění na pomoc

Aby svou vizi pozitivní budoucnosti Gates podpořil, slíbil, že do roku 2045 vloží 99 procent svého zbývajícího majetku do své nadace a pak tuto nadaci rozpustí. Celkem by mělo jít o zhruba 200 miliard dolarů, asi 4,4 bilionu korun.

Doufá, že tyto prostředky pomohou snížit počty úmrtí matek a dětí po celém světě, kterým lze předejít, vymýtí nemoci jako obrna, malárie či spalničky a pomohou „stovkám milionů lidí vymanit se z chudoby“ tím, že zafinancují vzdělání a rozvoj zemědělství v afrických zemích.

Svůj optimismus opírá i o umělou inteligenci, ve které vidí potenciál, který by mohl globálně pomoci zlepšit vzdělávání, ale i zdraví lidí. „Pravdou je, že nikdy nebylo více příležitostí pomoci lidem žít zdravější a prosperující život,“ napsal Gates. „Pokrok v technologiích se děje rychleji než kdy jindy, zejména s ohledem na umělou inteligenci, která je na vzestupu,“ doplnil s tím, že právě AI má pomoci jeho vizi udělat do dvaceti let svět lepším místem.

Apel na boháče

Bill Gates ve svém snažení nechce zůstat sám. Svůj apel na to, aby se svět stal lepším místem, tak směřuje i na ostatní světové miliardáře. Doufá, že ti zvýší „tempo a rozsah svého dárcovství“, a poukázal na mladší generace bohatých filantropů, kteří mohou převzít štafetu, jakmile Gatesova nadace skončí.

Mezi nimi jmenoval například spoluzakladatele společnosti Meta Mark Zuckerberga a Dustina Moskovitze, kteří oba podepsali The Giving Pledge, v němž každý z nich veřejně slíbil, že během svého života rozdá většinu svého majetku. V posledních letech se dále například činí i bývalá manželka Jeffa Bezose MacKenzie Scottová, která se stala stala významnou filantropkou a od roku 2019 věnovala více než 19 miliard dolarů stovkám různých humanitárních organizací.

„I přes všechny výzvy, kterým svět čelí, jsem optimistický ohledně naší schopnosti dosáhnout pokroku – protože každý průlom je další šancí zlepšit něčí život,“ shrnul své optimistické poselství Gates.