Rozjel Wolt na Slovensku, teď bude Tomáš Beniak řídit jeho expanzi i v Česku

Šéfem české pobočky Woltu se stal Tomáš Beniak, který vede Wolt také na Slovensku. A klade si nemalé cíle. Do roka chce dostat Wolt na pozici jedničky na českém trhu rozvážkových služeb.

Wolt v Česku vedl do května loňského roku Jan Foret, který se od srpna stal ředitelem cestovní agentury Invia.cz. Post šéfa Woltu v Česku byl poté několik měsíců neobsazený.

Wolt nyní poskytuje služby ve 36 městech v ČR a jejich počet by chtěl letos rozšířit o další desítky větších i menších obcí. „Expanze do dalších regionů je samozřejmě logickým krokem k tomu, jak se dostat k co nejvíce zákazníkům. Ve Woltu to ale vždy děláme také s úmyslem podpory regionální ekonomiky a menších místních obchodů a restaurací,“ řekl nově jmenovaný šéf českého Woltu Tomáš Beniak. Podle něj 86 procent partnerů Woltu jsou nyní menší firmy.

Ambice novému vedení nechybí

Wolt chce dále posilovat svou pozici v krajských městech a stát se do roka jedničkou na trhu. Plánuje rovněž rozšíření nabídky dostupných supermarketů. Nyní spolupracuje se supermarkety Albert, Tesco, Penny a Delmart. „Pro dosažení lepší pozice na trhu je naprosto klíčové, abychom posílili nabídku, kterou najde náš zákazník v aplikaci. A nejde jen o skvělý výběr jídel, ale taky o další produkty. Snažíme se ve Woltu vytvořit největší obchodní dům v kapse,“ doplnil Beniak.

Beniak do Woltu přišel na začátku roku 2021. Během působení ve vedení slovenské pobočky se služby firmy rozšířily ze čtyř na zhruba 70 měst. Tým interních zaměstnanců se rozrostl z deseti na 170.

Wolt v Česku spolupracuje s více než 7000 kurýry. Zákazníci si mohou donáškovou službou objednat jídlo z restaurace, ale také třeba nákup ze supermarketu či menších obchodů s potravinami, drogerií, květinami i dalším zbožím.

