Wolt mění šéfa. Přichází muž, který v Česku rozjel FlixBus

Do čela českého Woltu nastupuje zkušený manažer Pavel Prouza, který stál u úspěchu FlixBusu ve střední Evropě. Platformu chce proměnit v „obchodní dům v kapse“ a oslovit nejen velké značky, ale i lokální podniky. První změny slibuje už letos.

Český Wolt má nového generálního ředitele. Vedení platformy pro rozvoz a digitální maloobchod přebírá Pavel Prouza, manažer, který stál u vstupu FlixBus na český trh a pomohl z něj vybudovat jeden z nejrychleji rostoucích dopravních byznysů ve střední Evropě.

Od dopravy k digitálnímu maloobchodu

Prouza přichází do Woltu s cílem posunout firmu dál než jen za hranici rozvozu jídla. Chce z ní vybudovat plnohodnotný „digitální obchodní dům v kapse“, který lidem nabídne nejen restaurace, ale i každodenní nákupy.

„Chci budovat Wolt jako online obchodní dům v kapse, kde si lidé jednoduše objednají vše, co zrovna potřebují. Nechceme být službou jen pro horních deset tisíc,“ říká Prouza.

Velké značky i lokální obchody

Jeho prioritou pro letošní rok je přivést na platformu nové velké partnery a zároveň posílit spolupráci s lokálními podniky v regionech. Wolt chce být dostupný nejen ve velkých městech, ale i mimo ně.

„Chceme pomáhat lokálním podnikům růst a propojovat je se zákazníky, které by jinak neoslovily,“ dodává nový šéf Woltu.

Pavel Prouza má za sebou více než deset let v digitálních a expanzních firmách. Kromě FlixBusu působil také ve společnostech BlaBlaCar, Socialbakers či Leo Burnett. Naposledy krátce vedl značku Birne ze skupiny Direct.

Stříbro tentokrát ponechme stranou, protože tím zajímavějším je skutečně právě zlato. To vloni posilovalo navzdory tomu, že už rok 2024 byl pro investory do zlata mimořádně štědrým. Tehdy platilo, že cena zlata nakonec pohltí veškerou inflaci, což se skutečně stalo.

Jenomže pak se na ceně zlata začaly mnohem více podepisovat čím dál temnější principy psychologie trhů, FOMO-efektem počínaje a ztrátou důvěry v tradiční finanční nástroje konče. V současnosti tak investoři do zlata sklízejí pozitivní efekty, které tato eufemisticky řečeno „problematická kombinace“ přináší.

Lze to srovnat s posilováním některé z menších měn na základě silného nájezdu spekulantů. Dokud spekulanti hrají původní hru, dané zemi a její měně to skýtá řadu pozitiv. Když se ale trend obrátí a jde o to, kdo z tohoto rychlíku vyskočí první, začne se vše hroutit a daná země se může dostat do pořádných potíží.

Zlato je rekordně drahé

Češi na fondech vydělali téměř šest procent. Zlato porazilo všechno ostatní

Money

Průměrný český investor do podílových fondů v roce 2025 vydělal 5,91 procenta. V samotném čtvrtém čtvrtletí si připsal růst 2,79 procenta. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za rok 2024 činilo zhodnocení fondů v průměru devět procent, o rok dříve to bylo 12 procent.

ČTK

Přečíst článek

Kdy dojede zlatý rychlík?

Zatím to vypadá, že pro další růst zlata existuje řada důvodů. Centrální banky nadále přikupují do svých rezerv, spousta peněz se točí v ETF navázaných právě na zlato, své poslední slovo zjevně neřekli retailoví investoři, pro které je zlato jakýmsi lékem na nejistotu panující ve světě.

Jenomže cena blížící se hranici 5000 dolarů za trojskou unci už je extrémní, v korunách se postupně blíží částce 100 tisíc korun, což z psychologického hlediska může přiblížit i řadu automatických výprodejů velkých pozic. A to by logicky mohlo vést k propadu ceny.

Ostatně je dobré připomenout, že spekulant nevydělá na růstu ceny aktiva, které dál drží, ale jen na tom, které prodá. A to je nyní velmi složitá hra pro řadu investorů do zlata. Jejich chování se tak může blížit výše zmíněnému dilematu spekulantů na menší měny. Kdo vyskočí první ze zlatého rychlíku, může se nakonec smát nejhlasitěji.

Swissôtel otevřel první hotel v Česku. A Praze se vyhnul

Swissôtel otevřel první hotel v Česku. A Praze se vyhnul
Swissôtel, užito se svolením
Prémiová hotelová značka Swissôtel vstoupila na český trh. Nevybrala si ale Prahu ani horské resorty – svůj první hotel v Česku otevřela v Mariánských Lázních. Nejde o klasický „spa hotel“, ale spíš o mix lázeňství, moderního wellness a městského hotelu vyšší kategorie.

Mariánské Lázně získaly nového hráče v prémiovém segmentu. Swissôtel zde otevřel hotel zaměřený na wellness, klid a zahraniční hosty. 

Nový hotel stojí jen pár kroků od Zpívající fontány a lázeňských parků. Mariánské Lázně, které jsou zapsané na seznamu UNESCO, dlouhodobě lákají hlavně zahraniční klientelu – zejména z Německa a Blízkého východu. Právě na ni Swissôtel cílí.

Accor sází na lázně a bonitní klientelu

Za značkou Swissôtel stojí hotelová skupina Accor, která v posledních letech výrazně posiluje prémiové a lifestyle hotely mimo hlavní metropole. Vstup do Mariánských Lázní tak zapadá do její strategie.

„Mariánské Lázně mají silnou značku samy o sobě. Naším cílem není masový turismus, ale hosté, kteří hledají klid, kvalitu a služby navíc,“ uvedl při otevření hotelu Jean Wendling z vedení Accoru.

125 pokojů, wellness a méně okázalosti

Hotel nabízí 102 pokojů, 22 apartmá a prezidentské apartmá. Interiéry zůstávají spíš umírněné než okázale luxusní – kombinují historickou budovu s moderním vybavením.

Zajímavostí jsou takzvané Vitality Rooms, tedy pokoje navržené s důrazem na spánek, světlo a regeneraci. Nejde o klasický „spa hotel“, ale spíš o mix lázeňství, moderního wellness a městského hotelu vyšší kategorie.

Restaurace, střešní bar i malé konference

Swissôtel Mariánské Lázně míří i na firemní klientelu a menší akce. Nabízí několik konferenčních místností pro desítky lidí, restauraci 105 Dining Lounge, bar, kavárnu a střešní bar s výhledem na město.

Silnou roli má wellness centrum Pürovel Spa & Sport – sauny, bazény, hammam a procedury navazující na lázeňskou tradici města. Právě wellness je podle odborníků hlavním tahákem pro návrat hostů do lázeňských destinací.

Signál pro celý lázeňský byznys

Vstup Swissôtelu do Mariánských Lázní je vnímán jako signál, že lázeňská města znovu přitahují investice vyšší kategorie. Zatímco v minulých letech se pozornost soustředila hlavně na Prahu, dnes se prémiové značky poohlížejí i po regionech.

Pro Mariánské Lázně to znamená nejen prestiž, ale i tlak na zbytek trhu – nové standardy služeb, vyšší ceny a silnější orientaci na zahraniční klientelu.

