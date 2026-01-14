Wolt mění šéfa. Přichází muž, který v Česku rozjel FlixBus
Do čela českého Woltu nastupuje zkušený manažer Pavel Prouza, který stál u úspěchu FlixBusu ve střední Evropě. Platformu chce proměnit v „obchodní dům v kapse“ a oslovit nejen velké značky, ale i lokální podniky. První změny slibuje už letos.
Český Wolt má nového generálního ředitele. Vedení platformy pro rozvoz a digitální maloobchod přebírá Pavel Prouza, manažer, který stál u vstupu FlixBus na český trh a pomohl z něj vybudovat jeden z nejrychleji rostoucích dopravních byznysů ve střední Evropě.
Od dopravy k digitálnímu maloobchodu
Prouza přichází do Woltu s cílem posunout firmu dál než jen za hranici rozvozu jídla. Chce z ní vybudovat plnohodnotný „digitální obchodní dům v kapse“, který lidem nabídne nejen restaurace, ale i každodenní nákupy.
„Chci budovat Wolt jako online obchodní dům v kapse, kde si lidé jednoduše objednají vše, co zrovna potřebují. Nechceme být službou jen pro horních deset tisíc,“ říká Prouza.
Velké značky i lokální obchody
Jeho prioritou pro letošní rok je přivést na platformu nové velké partnery a zároveň posílit spolupráci s lokálními podniky v regionech. Wolt chce být dostupný nejen ve velkých městech, ale i mimo ně.
„Chceme pomáhat lokálním podnikům růst a propojovat je se zákazníky, které by jinak neoslovily,“ dodává nový šéf Woltu.
Pavel Prouza má za sebou více než deset let v digitálních a expanzních firmách. Kromě FlixBusu působil také ve společnostech BlaBlaCar, Socialbakers či Leo Burnett. Naposledy krátce vedl značku Birne ze skupiny Direct.
