„Končíme,“ šíří se fabrikou. Výrobce elektrosvazků prchá z Česka
Výrobce elektrosvazků Erich Jaeger se stahuje z Česka. Prodává svůj obří areál v Kopřivnici a hromadně propouští. Podle svědectví zaměstnanců už firma stěhuje stroje na Východ.
Výrobce elektrosvazků především pro automobilový průmysl Erich Jaeger prodává areál o rozloze 27 tisíc metrů čtverečních v Kopřivnici na Novojičínsku a propouští tam polovinu ze zhruba 300 zaměstnanců. Napsal to v pondělí server Novinky.cz. Co bude se zbytkem lidí, podle něj není jasné.
„Po dohodě s mateřskou společností jsme se rozhodli situaci nekomentovat,“ odpověděl serveru na zaslané dotazy krizový manažer Martin Liebl, kterého do čela firmy povolala centrála sídlící v německém Friedbergu v létě. Atmosféra ve firmě je podle Novinek napjatá.
Hromadné výpovědi
„Záměr hromadného propouštění ve společnosti Erich Jaeger jsme obdrželi, konkrétní informace vám bohužel s ohledem na zachování mlčenlivosti nemůžeme poskytnout,“ potvrdil serveru ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
Kopřivnický starosta Adam Hanus (Krásná Kopřivnice) uvedl, že žádné oficiální informace nemá. „Neoficiálně jsem slyšel, že budou prodávat závod a končí,“ sdělil serveru.
Stěhování výroby do Moldavska
Podle realitního makléře, který prodej závodu obstarává, má být celý areál vyklizený a k dispozici do poloviny příštího roku. „Odchází do Moldavska, některé stroje už jsou pryč. Zaměstnanci budou doma na 100 procentech mzdy, protože překážka je na straně zaměstnavatele,“ řekla Novinkám žena, jež je mezi těmi, kteří dostali výpověď.
Podle poslední zveřejněné zprávy vytvořil kopřivnický Erich Jaeger v roce 2023 tržby ve výši 1,13 miliardy korun. Jeho hospodaření skončilo ztrátou 5,4 milionu korun.
