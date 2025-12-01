Nový magazín právě vychází!

„Končíme,“ šíří se fabrikou. Výrobce elektrosvazků prchá z Česka
Výrobce elektrosvazků Erich Jaeger se stahuje z Česka. Prodává svůj obří areál v Kopřivnici a hromadně propouští. Podle svědectví zaměstnanců už firma stěhuje stroje na Východ.

Výrobce elektrosvazků především pro automobilový průmysl Erich Jaeger prodává areál o rozloze 27 tisíc metrů čtverečních v Kopřivnici na Novojičínsku a propouští tam polovinu ze zhruba 300 zaměstnanců. Napsal to v pondělí server Novinky.cz. Co bude se zbytkem lidí, podle něj není jasné.

„Po dohodě s mateřskou společností jsme se rozhodli situaci nekomentovat,“ odpověděl serveru na zaslané dotazy krizový manažer Martin Liebl, kterého do čela firmy povolala centrála sídlící v německém Friedbergu v létě. Atmosféra ve firmě je podle Novinek napjatá.

Hromadné výpovědi

„Záměr hromadného propouštění ve společnosti Erich Jaeger jsme obdrželi, konkrétní informace vám bohužel s ohledem na zachování mlčenlivosti nemůžeme poskytnout,“ potvrdil serveru ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.

Kopřivnický starosta Adam Hanus (Krásná Kopřivnice) uvedl, že žádné oficiální informace nemá. „Neoficiálně jsem slyšel, že budou prodávat závod a končí,“ sdělil serveru.

Stěhování výroby do Moldavska

Podle realitního makléře, který prodej závodu obstarává, má být celý areál vyklizený a k dispozici do poloviny příštího roku. „Odchází do Moldavska, některé stroje už jsou pryč. Zaměstnanci budou doma na 100 procentech mzdy, protože překážka je na straně zaměstnavatele,“ řekla Novinkám žena, jež je mezi těmi, kteří dostali výpověď.

Podle poslední zveřejněné zprávy vytvořil kopřivnický Erich Jaeger v roce 2023 tržby ve výši 1,13 miliardy korun. Jeho hospodaření skončilo ztrátou 5,4 milionu korun.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Společnosti Google i OpenAI jsou zaskočeny. Nezávislé testy totiž ukázaly, že nejlepší aplikaci pro tvorbu AI videí na světě vytvořila firma s pouhou stovkou lidí. Startup Runway poráží technologické giganty i jejich miliardové rozpočty.

Americký startup Runway uvádí nový generativní video-model Gen 4.5, který podle nezávislých testů předčí konkurenci Googlu i OpenAI. Podle žebříčku Video Arena, jenž funguje na principu anonymního porovnávání výstupů, se Runway dostal na světovou špičku modelů převádějících text na video, píše server CNBC.

Nejvýkonnější model na trhu

Gen 4.5 umožňuje generovat video z textových pokynů, včetně komplexních scén, pohybu kamery nebo interakce objektů. Startup uvádí, že nový model rozumí fyzikálním zákonům, lidské dynamice i kauzalitě.

Podle nezávislé benchmarkingové platformy Video Arena (Artificial Analysis) je Gen 4.5 aktuálně číslem jedna na světě, následovaný modelem Veo 3 od Googlu. Sora 2 Pro od OpenAI se propadla až na sedmou příčku.

„Předběhli jsme bilionové firmy se stovkou lidí,“ řekl pro CNBC šéf Runway Cristóbal Valenzuela. „Na hranice možností se dá dostat extrémním soustředěním a disciplínou,“ dodal.

Popularizátor moderních technologií Petr Mára

Petr Mára: Díky AI bude každý moci mít vysněnou kariéru

Leaders

Popularizátor moderních technologií Petr Mára byl jedním z řečníků konference Good Company Circle. Ve své přenášce se věnoval tomu, jak nastupující technologie ovlivní lidské životy, a to vedle profesní, tak i osobnostní části. „Díky novému modelu Sora 2 jsem se mohl stát rapperem, což bych dříve nedokázal. Prostě díky těmto technologiím v budoucnu budeme moci být kýmkoli, alespoň ve virtuálním prostředí,“ řekl Mára.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Startup roku, který útočí na giganty

Runway vznikl v roce 2018 a letos se dostal do prestižního žebříčku CNBC Disruptor 50. Jeho video-AI používají filmová studia, televizní produkce, designéři i marketingové agentury. Podle dat PitchBook má startup již valuaci 3,55 miliardy dolarů.

Valenzuela uvedl, že interní kódové označení projektu bylo „David“ – jako odkaz na biblický souboj s Goliášem. „Chceme, aby AI nebyla monopolizovaná dvěma nebo třemi firmami,“ dodal Valenzuela.

Gen 4.5 se postupně zpřístupňuje uživatelům, přičemž do konce týdne bude aktivní pro všechny zákazníky Runway. Podle Valenzuely je Gen 4.5 jen prvním z několika velkých releasů, které startup plánuje uvést do konce roku.

Šéf OpenAI Sam Altman

Tvůrce ChatuGPT je v problémech. OpenAI přichází o klíčové lidi

Zprávy z firem

Na jedné straně je rostoucí valuace a příslib stát se jednou z nejdůležitějších firem světa, na straně druhé je společnost, kterou opouštějí klíčové osobnosti. To je současný stav OpenAI, firmy, která uvedla ChatGPT a rozpoutala tak mánii kolem umělé inteligence. Co se tu vlastně nyní děje? A dostojí OpenAI a její šéf Sam Altman mimořádným vizím, které zatím stále investorům i lidstvu nabízejí?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Češi omezují cukr i alkohol. Zejména mladí jsou posedlí zdravím

Pivo se z běžného nápoje stává přepychem
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Nová data ČSÚ ukazují největší životní stylový posun za desítky let. Spotřeba alkoholu i cukru padá na historická minima. Podle ekonoma Lukáše Kovandy za to mohou krize, demografie i nové zdravotní trendy.

Češi loni snědli nejméně cukru od roku 1950, kdy byl ještě na příděl, a vypili nejméně piva od roku 1963. Za poklesem jsou ekonomické krize, stárnutí obyvatelstva i změna přístupu ke zdraví.

Loni Češi zkonzumovali tak málo cukru a vypili tak málo alkoholických nápojů jako už dlouho ne. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil ČSÚ. Jde o příznivý vývoj, neboť jak cukr, tak alkohol představují látky, které zdraví člověka zrovna dvakrát nesvědčí. Aby bylo možné definitivně konstatovat, že Češi markantně a trendově dále ozdravují svůj jídelníček, bude třeba potvrzení příznivého vývoje v dalších letech.

Češi přestávají holdovat alkoholu

V přepočtu na osobu Češi loni vypili 156 litrů alkoholických nápojů. To je nejméně od roku 1967. V přepočtu na čistý líh činila jejich konzumace 8,9 litru, což je nejméně „jen“ od roku 1990. I tak však lze tedy konstatovat, že Češi loni vypili nejméně alkoholických nápojů a také nejméně čistého lihu za celou dobu existence samostatné České republiky.

Milan Kubek

V IKEM vám transplantují cokoliv kamkoliv, ale padesát kilometrů od Prahy neseženete pediatra, říká Milan Kubek

Leaders

Milan Kubek se 8. listopadu stal už popáté prezidentem České lékařské komory. Šéfem organizace, v níž musí být registrován každý český lékař, je od roku 2006. S nastupující vládou bude opět bojovat o více peněz pro zdravotnictví. Chce zvýšit zdravotní pojištění. „Pokud vám chybějí velké peníze, je třeba hledat opatření, která se asi nebude nikomu líbit,“ říká Kubek.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Spotřeba cukru nejnižší od roku 1950

Zrovna tak zkonzumovali nejméně cukru za dobu existence ČR, a to 30,8 kilogramu na osobu. Je to nejmenší množství nejen od roku 1993, ale dokonce od roku 1950. V roce 1950 se přitom na území dnešní ČR ještě uplatňovaly potravinové lístky, a to i ty právě na cukr. Přídělový systém skončil v někdejším Československu až v květnu 1953.

Z alkoholických nápojů klesá výrazně spotřeba piva. Loni se jej vypilo 130,5 litru na osobu, což je nejméně od roku 1963. Přitom v rekordním roce, co se konzumace piva týče, v roce 2005, činila jeho spotřeba 163,5 litru. První těžkou ránu zasadila konzumaci piva světová finanční krize, kdy v jejím důsledku klesla spotřeba na 142,5 litru roku 2011. Konzumace „zlatavého moku“ se pak už nikdy nezotavila na předkrizovou úroveň, než jí další ránu zasadila zejména covidová pandemie. Ani z té se už tedy nevzpamatovala.

Krize spotřebu piva vždy srazí

Ekonomické krize tak mají na konzumaci piva vlastně příznivý efekt, alespoň tedy z hlediska veřejného zdravotnictví. Po uplynulých dvou klíčových krizích – největší hospodářské propady své historie zažila samostatná ČR za světové finanční krize v roce 2009 a pak během pandemie roku 2020 – se spotřeba piva už nevrátila na předkrizovou úroveň.

Byť krize pochopitelně nejsou jedinou příčinou poklesu spotřeby piva a alkoholických nápojů. Roli hraje také proces demografického stárnutí (starší lidé obecně konzumují méně a nezdravé potraviny jim leckdy „zakazuje doktor“), lepší osvěta obyvatelstva ohledně zdravotních rizik potravin a nápojů a jejich složek, nejen alkoholu a cukru, ale i dalších látek, a také změněné vzorce chování nejen u mladé generace stran přístupu k vlastnímu zdraví a konzumaci potravin a nápojů.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

