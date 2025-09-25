Nový magazín právě vychází!

Bosch propustí dalších 13 tisíc lidí. Je to bolestivé, ale nevyhnutelné, zní od vedení
Výrobce automobilových součástek Bosch v Německu do konce roku 2030 zruší dalších 13 tisíc pracovních míst. Firma ve čtvrtek uvedla, že musí ještě více snížit náklady. Koncem loňského roku měl Bosch v celém světě zhruba 418 tisíc zaměstnanců. Odbory na dnešní oznámení zareagovaly pobouřeně, informují tiskové agentury.

Společnost, která působí i v České republice, masivně propouští od konce roku 2023. Poslední větší vlnu propouštění oznámila v červenci. Ve čtvrtek avizované rušení pracovních míst se dotkne mimo jiné závodů ve Stuttgartu-Feuerbachu, Schwieberdingenu, Waiblingenu a Bühl/Bühlertalu v Bádensku-Württembersku a v Homburgu v Sársku.

Musíme urgentně pracovat na konkurenceschopnosti v oblasti mobility a dál trvale snižovat náklady. Využíváme k tomu mnoho prostředků,“uvedl Stefan Grosch, který má v podniku na starost pracovní záležitosti. „Bohužel se při tom nevyhneme dalšímu snižování počtu pracovních míst nad rámec už oznámeného rozsahu. Je to pro nás velmi bolestivé, ale bohužel neexistuje jiná možnost,“ dodal.

Bosch coby největší dodavatel automobilových součástek na světě se potýká s obtížnou situací na automobilovém trhu, který má kvůli čínské konkurenci a vysokým cenám energií po ruské invazi na Ukrajinu problémy hlavně v Evropě. Plán propouštění se celosvětově dotkne téměř tří procent zaměstnanců firmy. Významná divize Mobility, kde pracuje přes 70 tisíc lidí, bude muset snížit náklady o 2,5 miliardy eur (zhruba 61 miliard korun) ročně, aby si zachovala konkurenceschopnost, uvedla společnost.

Odborový svaz IG Metall reagoval pobouřeně. „Není pochyb o tom, že situace v německém a evropském automobilovém průmyslu a v dodavatelském odvětví je velmi napjatá,“ uvedl v tiskové zprávě předseda celopodnikové rady Mobility Frank Sell. „Kategoricky však odmítáme propouštění zaměstnanců v takovém historickém rozsahu!“ dodal. Bosch tak podle Sella ztrácí důvěru a způsobuje v mnoha regionech sociální katastrofu.

Robert Bosch se po roce 1989 vrátil i do České republiky. Je zde zastoupen několika firmami, které dohromady zaměstnávají přes 8000 lidí.

Výrobci autodílů jsou nyní pod značným tlakem automobilek, aby snížili ceny, i když jejich vlastní vstupní náklady stoupají. Volkswagen a Porsche také snižují počet zaměstnanců a výrobu, aby kompenzovaly slabý prodej v Číně a náklady na americká cla. Čínští konkurenti současně získávají podíl na trhu díky levnějším bateriím, motorům a elektronickým součástkám, což snižuje marže tradičních výrobců.

