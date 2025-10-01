Nový magazín právě vychází!

Výrobce automobilových součástek ZF zruší v Německu 7600 pracovních míst

ZF Friedrichshafen
Profimedia
ČTK
ČTK

Automobilový průmysl se dál otřásá. Německý dodavatel ZF oznámil, že v příštích letech zruší tisíce pracovních míst. Restrukturalizační dohoda s odbory přináší nejen propouštění, ale i tvrdé škrty v pracovní době a mzdách.

Německý dodavatel automobilových součástek ZF Friedrichshafen do roku 2030 zruší zhruba 7600 pracovních míst ve své divizi elektrifikovaných pohonných jednotek. Rozhodnutí se dotýká pouze Německa a je součástí restrukturalizační dohody uzavřené s odbory. Celkový počet zrušených míst odpovídá asi čtvrtině pracovních pozic divize a sedmi procentům celkové pracovní síly ZF v Německu. Firma o tom informovala v tiskovém sdělení.

Propouštění je součástí širšího plánu, který celá skupina ZF Group oznámila už loni. Plán počítá se zrušením asi 14 tisíc pracovních míst v Německu. Automobilový průmysl se totiž potýká se slabou poptávkou po elektromobilech a s napětím v globálním obchodě. Firmu ZF zároveň trápí vysoký dluh, který jí zůstal po minulých akvizicích.

Propouštění bude doprovázet zkrácení týdenní pracovní doby v německých závodech divize o sedm procent a odklad růstu mezd z dubna na říjen 2026. Cílem těchto kroků je do roku 2027 snížit náklady o více než 500 milionů eur (12,1 miliardy korun). Dohoda zahrnuje možnosti předčasného odchodu do důchodu a odstupné. Firma se zavazuje, že pokud to bude možné, vyhne se nucenému propouštění.

Společnost ZF rovněž uvedla, že opouští plány na odštěpení divize pohonných technologií, která se zaměřuje na výrobu elektrických, klasických i hybridních systémů. Tento podnikatelský segment si hodlá ponechat. Divize má zhruba 30 tisíc zaměstnanců.

Nový generální ředitel Mathias Miedreich, který ve středu převzal vedení po předčasném odchodu svého předchůdce Holgera Kleina kvůli neshodám o budoucí směřování společnosti, označil dohodu s odbory za hledání nových cest pro automobilový průmysl. Současně však přiznal, že pro zaměstnance to bude znamenat tvrdé škrty. Dohoda byla uzavřena po měsících protestů zaměstnanců ZF.

S problémy se potýkají i další němečtí dodavatelé automobilového průmyslu. Minulý týden konkurenční Bosch oznámil, že propustí 13 tisíc zaměstnanců, protože dodavatelské firmy se potýkají s problémy na automobilových trzích a s nejistotou ohledně amerických cel. Podle německého průmyslového sdružení VDA bylo v německém automobilovém sektoru od roku 2023 zrušeno zhruba 55 tisíc pracovních míst. Nejvíce se to dotklo dodavatelů automobilek, uvedla agentura Reuters.

ZF je globální technologická společnost, která dodává pokročilé produkty a systémy pro mobilitu osobních a užitkových vozidel a průmyslové technologie. Provozuje 162 výrobních závodů v 31 zemích a zaměstnává přibližně 168 700 lidí po celém světě, z toho 3500 v České republice. V Česku provozuje vývojová centra v Jablonci nad Nisou, v Plzni a Zlíně, výrobní závody má ve Frýdlantu, Jablonci nad Nisou, Klášterci nad Ohří, Staňkově, Staré Boleslavi a Žatci.

Ostravská Nová Huť plánuje miliardové investice

Výroba v Liberty Ostrava
ČTK
ČTK
ČTK

Ocelářský podnik Liberty Ostrava ve středu oficiálně změnil vlastníka a zároveň i název. Insolvenční správce jej předal společnosti Nová Huť, kterou vlastní bývalý ministr Martin Pecina. Generálním ředitelem podniku se stal Radek Strouhal, jenž novinářům představil investiční plány včetně možné výstavby nové elektrické pece za desítky miliard korun.

Investice do ostravské huti by mohly jít i do desítek miliard korun. Nový vlastník zvažuje i možnost vybudování nové elektrické pece, řekl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti Nová Huť, která ve středu podnik převzala od insolvenčního správce Šimona Petáka. Podnik, který se dosud jmenoval Liberty Ostrava, působí ode dneška pod novým názvem Nová Huť.

Strouhal předtím působil v další ostravské hutní firmě Vítkovice Steel. „V podstatě hlavní důvod, proč jsem sem přišel z Vítkovic, je to, že vidím budoucnost dobře. Myslím si, že ten model fungování, byť bez prvotní výroby oceli, ale převálcování, dává smysl. Věřím, že je to dlouhodobě udržitelné schéma,“ řekl Strouhal.

Liberty Ostrava připravuje k prodeji 200 uměleckých děl

Liberty Ostrava se zbavuje uměleckých děl. K prodeji je i busta Gottwalda

Enjoy

Zkrachovalá huť Liberty Ostrava připravuje k prodeji na 200 uměleckých děl. Převažují mezi nimi obrazy, některé v hodnotě i desítek tisíc korun, nejdražším nabízeným dílem bude ale busta komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, jež byla i s podstavcem oceněna na 189 tisíc korun. Zájemci si díla mohou od pondělí do počátku května prohlédnout v hotelovém domě Kovák u ředitelství podniku, uvedla ředitelka firmy pro komunikaci a vnější vztahy Kateřina Zajíčková.

ČTK

Přečíst článek

Investice je podle něj možné rozdělit do dvou skupin. „Jedna věc je taková ta vize, a to je ta elektrická pec, kdy se bavíme o desítkách miliard, řádově o skoro 20 miliardách korun. Menší investice bychom chtěli zahájit hned a ty počítáme, že se budou ‚samosplácet‘,“ řekl Strouhal.

Liberty Ostrava se dostala do dluhů, které nedokázala splácet, skončila v insolvenci a později v konkurzu. V něm ji jako jediný zájemce za více než tři miliardy korun získala společnost bývalého ministra Martina Peciny.

Většina provozů slezské huti se zastavila na konci roku 2023. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když předloni odstavila vysokou pec a loni koksovnu. Proto musí polotovary dovážet. V druhovýrobě se nyní v podniku ze surového materiálu dělají další výrobky.

„Kupujeme ocelové bramy z celého světa. Využíváme i výjimku na dovoz ruských bram. Vozíme je z Asie, vozíme i z Blízkého východu, hledáme další možné zdroje, abychom se připravili na to, až postupně klesající kvóta na dovoz ruských bram úplně vymizí, tak abychom byli připraveni fungovat. No a samozřejmě bavíme se i o alternativě, jestli tady nevybudovat elektrickou pec,“ řekl Strouhal. Nová pec by sloužila k lití bram a sochorů.

Odstavené vysoké pece podle Strouhala půjdou k zemi. „Ta jedna vysoká pec, která by se teoreticky restartovat dala, tak je zatížena pokutami od Evropské unie. Její restart by vyšel dráž, než kdyby se stavěla zcela nová,“ řekl ředitel. Zbourána bude i původní ocelárna.

„Bavíme se řádově o nějakých čtyřech letech, to se nedá udělat moc rychleji. I výrobci elektrických pecí jsou relativně plní. Musíme hledat,“ řekl ředitel. Zdůraznil, že podobná investice se navíc nedá udělat bez dotací.

Nějaké zdroje podle ředitele firma na start k dispozici má a nové investice by současně měly velmi rychlou ekonomickou návratnost. „Jeden příklad za všechny je předělání pecí, které byly v minulosti dělané na vysokopecní plyn a předělávaly se na zemní plyn. Díky tomu se ušetří zhruba třetina spotřeby,“ řekl ředitel.

Podnik je podle něj schopný aktivně využívat přibližně polovinu svého areálu, tedy asi 250 hektarů. Druhá polovina je buď čistá, nebo ji firma chce vyčistit, což se týká třeba právě vysokých pecí. „Nová průmyslová zóna, která by tady díky tomu vznikla, bude jedna z největších v České republice. Je dobře zásobovaná energiemi, má velmi dobrou dopravní dostupnost, je tady vlečka, takže je to v podstatě území, které je ideální pro nějaký budoucí rozvoj,“ řekl Strouhal. Blízkost silnice I/11 podle něj nahrává například i možnosti vzniku nákupního centra.

Ředitelka pro komunikaci a vnější vztahy Kateřina Zajíčková řekla, že předáním novému vlastníkovi začíná nová etapa společnosti. „Nová Huť je značka, která vyjadřuje kontinuitu i proměnu, navazuje na hrdou historii ostravského ocelářství a otevírá kapitolu rozvoje, stability a odpovědnosti. Od dnešního dne už nejsme pouze symbolem žhavé oceli, ale také oceli pro život. Oceli, která má své pevné místo ve stavebnictví, infrastruktuře i každodenním životě. Oceli, která kombinuje tradici s moderními požadavky na udržitelnost a rozvoj,“ řekla Zajíčková.

