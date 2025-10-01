Výrobce automobilových součástek ZF zruší v Německu 7600 pracovních míst
Automobilový průmysl se dál otřásá. Německý dodavatel ZF oznámil, že v příštích letech zruší tisíce pracovních míst. Restrukturalizační dohoda s odbory přináší nejen propouštění, ale i tvrdé škrty v pracovní době a mzdách.
Německý dodavatel automobilových součástek ZF Friedrichshafen do roku 2030 zruší zhruba 7600 pracovních míst ve své divizi elektrifikovaných pohonných jednotek. Rozhodnutí se dotýká pouze Německa a je součástí restrukturalizační dohody uzavřené s odbory. Celkový počet zrušených míst odpovídá asi čtvrtině pracovních pozic divize a sedmi procentům celkové pracovní síly ZF v Německu. Firma o tom informovala v tiskovém sdělení.
Propouštění je součástí širšího plánu, který celá skupina ZF Group oznámila už loni. Plán počítá se zrušením asi 14 tisíc pracovních míst v Německu. Automobilový průmysl se totiž potýká se slabou poptávkou po elektromobilech a s napětím v globálním obchodě. Firmu ZF zároveň trápí vysoký dluh, který jí zůstal po minulých akvizicích.
Propouštění bude doprovázet zkrácení týdenní pracovní doby v německých závodech divize o sedm procent a odklad růstu mezd z dubna na říjen 2026. Cílem těchto kroků je do roku 2027 snížit náklady o více než 500 milionů eur (12,1 miliardy korun). Dohoda zahrnuje možnosti předčasného odchodu do důchodu a odstupné. Firma se zavazuje, že pokud to bude možné, vyhne se nucenému propouštění.
Společnost ZF rovněž uvedla, že opouští plány na odštěpení divize pohonných technologií, která se zaměřuje na výrobu elektrických, klasických i hybridních systémů. Tento podnikatelský segment si hodlá ponechat. Divize má zhruba 30 tisíc zaměstnanců.

Nový generální ředitel Mathias Miedreich, který ve středu převzal vedení po předčasném odchodu svého předchůdce Holgera Kleina kvůli neshodám o budoucí směřování společnosti, označil dohodu s odbory za hledání nových cest pro automobilový průmysl. Současně však přiznal, že pro zaměstnance to bude znamenat tvrdé škrty. Dohoda byla uzavřena po měsících protestů zaměstnanců ZF.
S problémy se potýkají i další němečtí dodavatelé automobilového průmyslu. Minulý týden konkurenční Bosch oznámil, že propustí 13 tisíc zaměstnanců, protože dodavatelské firmy se potýkají s problémy na automobilových trzích a s nejistotou ohledně amerických cel. Podle německého průmyslového sdružení VDA bylo v německém automobilovém sektoru od roku 2023 zrušeno zhruba 55 tisíc pracovních míst. Nejvíce se to dotklo dodavatelů automobilek, uvedla agentura Reuters.
ZF je globální technologická společnost, která dodává pokročilé produkty a systémy pro mobilitu osobních a užitkových vozidel a průmyslové technologie. Provozuje 162 výrobních závodů v 31 zemích a zaměstnává přibližně 168 700 lidí po celém světě, z toho 3500 v České republice. V Česku provozuje vývojová centra v Jablonci nad Nisou, v Plzni a Zlíně, výrobní závody má ve Frýdlantu, Jablonci nad Nisou, Klášterci nad Ohří, Staňkově, Staré Boleslavi a Žatci.


