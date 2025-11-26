VW tlačí na dobrovolné odchody, zaměstnanci ale vzdorují. Co teď?
Volkswagenu se hroutí klíčový plán na zeštíhlení firmy, v němž významnou roli měly sehrát dobrovolné odchody. Zaměstnanci ale do předčasných důchodů nechtějí a firma stojí před otázkou, zda bude muset sáhnout k radikálnějším krokům.
Tempo propouštění v německé automobilce Volkswagen od června dramaticky zpomaluje, dobrovolné odchody z německých závodů váznou. S odkazem na vnitrofiremní zprávu o tom píše deník Financial Times (FT). Firma přitom musí snižovat stavy kvůli rozsáhlému úspornému plánu.
Skupina, jejíž součástí je i česká Škoda Auto, se podobně jako celé automobilové odvětví potýká s problémy. Koncern proto do roku 2030 plánuje snížit počet zaměstnanců v německých závodech značky VW proti stavu na začátku roku 2024 o 35 tisíc. K dosažení tohoto cíle ale firmě ještě přebývá 10 tisíc pracovníků.
Německá automobilka Audi hlásí prudký pokles zisku. Přechod na elektromobily je dražší, než čekala. K tomu se přidávají problémy v Číně a americká cla, která zatěžují koncern Volkswagen miliardovými náklady.
Přechod na elektřinu bolí. Zisk Audi klesl o čtvrtinu
Zprávy z firem
Německá automobilka Audi hlásí prudký pokles zisku. Přechod na elektromobily je dražší, než čekala. K tomu se přidávají problémy v Číně a americká cla, která zatěžují koncern Volkswagen miliardovými náklady.
Dobrovolné odchody prudce klesly
Počet zaměstnanců, kteří přijali výpověď pro nadbytečnost nebo využili možnost předčasného odchodu do důchodu, se v období tří měsíců do září prudce snížil. Z 25 tisíc zaměstnanců, kteří by se od začátku roku 2024 takto pro opuštění firmy kvalifikovali, jich tuto možnost ve třetím čtvrtletí využilo pouze tisíc, vyplývá z interní zprávy, kterou listu potvrdila osoba blízká společnosti.
Dobrovolné odchody v období 18 měsíců do června 2025 dosahovaly v průměru 4 000 za tři měsíce. Zpráva ale neuvádí počty plánovaných odchodů za jednotlivá čtvrtletí během tohoto období.
Čtvrtina zaměstnanců má odejít. Odbory souhlasily
Plánované propouštění 35 tisíc lidí představuje přibližně čtvrtinu počtu zaměstnanců značky ze začátku roku 2024. Volkswagen se na něm dohodl s odbory v prosinci loňského roku.
Další škrty budou složité, varují experti
Další snižování počtu zaměstnanců bude podle ředitele nezávislého německého výzkumného ústavu Center of Automotive Management Stefana Bratzela stále obtížnější.
Zdroj FT obeznámený se situací uvedl, že tempo propouštění zpomalilo v létě, kdy bylo mnoho zaměstnanců na dovolené. Počet dobrovolníků, kteří se rozhodnou z firmy odejít, by se mohl zvýšit, jakmile bude program předčasného odchodu otevřen i pro mladší zaměstnance, dodal tento zdroj.
Mluvčí podnikové rady Volkswagenu připomíná, že firma dala pracovníkům záruku zaměstnání do roku 2030. To znamená, že „nikdo není nucen být součástí programu snižování počtu zaměstnanců,“ uvedl mluvčí rady.
Pomalejší tempo uzavírání dohod o odchodu přichází v době, která je pro firmu obtížná. Volkswagen bojuje s vyššími americkými cly a s velkými ztrátami u své luxusní značky sportovních vozů Porsche, připomíná FT.
Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.
Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů
Trhy
Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.