Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem VW tlačí na dobrovolné odchody, zaměstnanci ale vzdorují. Co teď?

VW tlačí na dobrovolné odchody, zaměstnanci ale vzdorují. Co teď?

Volkswagen plánuje podle odborů zavřít v Německu nejméně tři továrny
ČTK
ČTK
ČTK

Volkswagenu se hroutí klíčový plán na zeštíhlení firmy, v němž významnou roli měly sehrát dobrovolné odchody. Zaměstnanci ale do předčasných důchodů nechtějí a firma stojí před otázkou, zda bude muset sáhnout k radikálnějším krokům.

Tempo propouštění v německé automobilce Volkswagen od června dramaticky zpomaluje, dobrovolné odchody z německých závodů váznou. S odkazem na vnitrofiremní zprávu o tom píše deník Financial Times (FT). Firma přitom musí snižovat stavy kvůli rozsáhlému úspornému plánu.

Skupina, jejíž součástí je i česká Škoda Auto, se podobně jako celé automobilové odvětví potýká s problémy. Koncern proto do roku 2030 plánuje snížit počet zaměstnanců v německých závodech značky VW proti stavu na začátku roku 2024 o 35 tisíc. K dosažení tohoto cíle ale firmě ještě přebývá 10 tisíc pracovníků.

Výroba elektromobilu Audi e-tron

Přechod na elektřinu bolí. Zisk Audi klesl o čtvrtinu

Zprávy z firem

Německá automobilka Audi hlásí prudký pokles zisku. Přechod na elektromobily je dražší, než čekala. K tomu se přidávají problémy v Číně a americká cla, která zatěžují koncern Volkswagen miliardovými náklady.

ČTK

Přečíst článek

Dobrovolné odchody prudce klesly

Počet zaměstnanců, kteří přijali výpověď pro nadbytečnost nebo využili možnost předčasného odchodu do důchodu, se v období tří měsíců do září prudce snížil. Z 25 tisíc zaměstnanců, kteří by se od začátku roku 2024 takto pro opuštění firmy kvalifikovali, jich tuto možnost ve třetím čtvrtletí využilo pouze tisíc, vyplývá z interní zprávy, kterou listu potvrdila osoba blízká společnosti.

Dobrovolné odchody v období 18 měsíců do června 2025 dosahovaly v průměru 4 000 za tři měsíce. Zpráva ale neuvádí počty plánovaných odchodů za jednotlivá čtvrtletí během tohoto období.

Čtvrtina zaměstnanců má odejít. Odbory souhlasily

Plánované propouštění 35 tisíc lidí představuje přibližně čtvrtinu počtu zaměstnanců značky ze začátku roku 2024. Volkswagen se na něm dohodl s odbory v prosinci loňského roku.

Další škrty budou složité, varují experti

Další snižování počtu zaměstnanců bude podle ředitele nezávislého německého výzkumného ústavu Center of Automotive Management Stefana Bratzela stále obtížnější.

Zdroj FT obeznámený se situací uvedl, že tempo propouštění zpomalilo v létě, kdy bylo mnoho zaměstnanců na dovolené. Počet dobrovolníků, kteří se rozhodnou z firmy odejít, by se mohl zvýšit, jakmile bude program předčasného odchodu otevřen i pro mladší zaměstnance, dodal tento zdroj.

Mluvčí podnikové rady Volkswagenu připomíná, že firma dala pracovníkům záruku zaměstnání do roku 2030. To znamená, že „nikdo není nucen být součástí programu snižování počtu zaměstnanců,“ uvedl mluvčí rady.

Pomalejší tempo uzavírání dohod o odchodu přichází v době, která je pro firmu obtížná. Volkswagen bojuje s vyššími americkými cly a s velkými ztrátami u své luxusní značky sportovních vozů Porsche, připomíná FT.

Když zlaté logo nestačí. Porsche zápasí o důvěru investorů

Trhy

Porsche, kdysi symbol výkonu a luxusu, teď bojuje s tvrdou realitou trhu. Slabé prodeje v Číně, Trumpova cla, zpomalený přechod na elektromobily i historicky nejnižší ziskové marže přetavily skvělou značku v rizikový titul.

pez

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Tykač do roka zavře tři uhelky, o práci přijdou tisíce lidí

Tykač do roka zavře tři uhelky, o práci přijdou tisíce lidí
Profimedia
ČTK
ČTK

Konec uhlí v Česku přichází rychleji, než stát plánoval. Tykačova Sev.en vypne Počerady, Chvaletice i Kladno nejpozději do jara 2027. Výkon 2,4 GW mizí ze sítě a o práci přijde

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače ukončí provoz uhelných elektráren Počerady a Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027, uvedla ve středu firma na svém webu. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek. Elektrárny, jejichž provoz skončí, mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon téměř 2400 megawattů (MW), kladenský zdroj navíc tepelný výkon více než 950 MW.

Nejistota cen i povolenek

Ekonomická situace je pro výrobce energie využívající hnědé uhlí velmi nepříznivá, uvedla firma. Energetiku podle ní ovlivňuje řada faktorů, jejichž vývoj není jasný. Jde například o vývoj cen emisních povolenek od ledna 2026, vývoj ceny plynu v tomto zimním období nebo tempo nástupu dalších obnovitelných zdrojů. „Všechny tyto skutečnosti nás donutily ukončit provoz našich uhelných zdrojů – Elektrárny Počerady, Elektrárny Chvaletice a Teplárny Kladno v nejbližším možném zákonném termínu, tedy v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027,“ napsala firma ve stručném sdělení.

Až tisíce nezaměstnaných 

Mluvčí skupiny Eva Maříková sdělila, že ve dvou elektrárnách a teplárně dohromady aktuálně pracuje 800 lidí a zhruba dvojnásobek až 2,5násobek v dodavatelských firmách. Celá skupina zaměstnává 2600 lidí.

Uzavírání uhlí přichází dřív, než stát plánoval

Možnost brzkého ukončení produkce v uhelných elektrárnách skupina Sev.en avizovala dříve. Současná vláda v demisi v minulosti uvedla, že uhelná energetika v Česku skončí do roku 2033. Dřívější uzavírání uhelných zdrojů ale připustili také další výrobci. Skupina ČEZ ve svých aktuálních plánech uvádí rok 2030, v případě rychlé ztráty konkurenceschopnosti uhelných elektráren je možný i dřívější termín.

Ze sítě zmizí přes 2,3 GW výkonu

Elektrárna Počerady na Mostecku má podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon 1050 MW, elektrárna v Chvaleticích na Pardubicku 820 MW a v Kladně má elektrárna výkon 524 MW a teplárna 966 MW. Sev.en provozuje ještě teplárnu ve Zlíně s instalovaným elektrickým výkonem 64 MW a tepelným 373 MW, která je vybavená fluidními kotly schopnými vedle uhlí spalovat i biomasu a bioplyn. Firma také těží hnědé uhlí v lomu Vršany na Mostecku a pracuje na rekultivacích území po dřívější těžbě uhlí.

Společnost Sev.en Česká energie z Tykačovy skupiny Sev.en, pod kterou uhelné elektrárny a těžba uhlí patří, loni skončila v čisté ztrátě 2,1 miliardy korun. O rok dříve byla její ztráta skoro třikrát vyšší. Tržby skupiny v meziročním srovnání klesly o 26 procent na 1,06 miliardy eur (asi 26,8 miliardy korun).

Uhelná Elektrárna Počerady
Aktualizováno

Tykač uzavře tři uhelné elektrárny

Zprávy z firem

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a na Kladně. Ukončit výrobu elektřiny by měly v lednu 2027. Důvodem je růst ceny emisních povolenek a ztráta ziskovosti elektráren. Uvedly to Hospodářské noviny s odvoláním na tři zdroje z energetického trhu. Společnost to zatím nepotvrdila. Podle serveru iROZHLAS.cz zatím skupina možné uzavření elektráren zvažuje a propočítává efektivitu jejich dalšího provozu.

ČTK

Přečíst článek

Související

HP propustí až 6 000 lidí. Umělá inteligence prý zvládne jejich práci lépe

HP propustí až 6 000 lidí. Umělá inteligence prý zvládne jejich práci lépe
Profimedia
ČTK
ČTK

Technologický gigant HP hlásí tvrdou restrukturalizaci: škrty, které zasáhnou každého desátého zaměstnance, mají firmě přinést obří úspory.

Americký výrobce osobních počítačů HP se kvůli zefektivnění provozu a zavádění umělé inteligence (AI) chystá propouštět. Do finančního roku 2028 chce dát výpověď zhruba každému desátému zaměstnanci. O práci by tak mělo přijít až šest tisíc lidí. Doufá, že tak za tři roky ušetří miliardu dolarů (bezmála 21 miliard korun). Firma to uvedla v úterý na svém webu spolu s celoročními hospodářskými výsledky.

Propouštění se dotkne především týmů zaměřených na vývoj produktů, interní provoz a zákaznickou podporu, uvedl generální ředitel Enrique Lores. „Očekáváme, že tato iniciativa přinese během tří let úspory ve výši miliardy dolarů,“ dodal Lores.

Výhled zisku zklamal

Tržby HP za čtvrté čtvrtletí dosáhly 14,64 miliardy dolarů, čímž překonaly odhady. Podnik očekává, že upravený zisk na akcii za fiskální rok 2026 bude mezi 2,90 a 3,20 dolaru, což je podle údajů společnosti LSEG pod průměrným odhadem analytiků 3,33 dolaru.

AI jako motor německého růstu. Studie slibuje obří ekonomický skok

Money

Umělá inteligence (AI) by během příštích 15 let mohla výrazně podpořit růst německé ekonomiky. Nová studie předpokládá, že AI ročně zvýší hrubý domácí produkt (HDP) Německa o 0,4 procenta. Počítá rovněž s tím, že AI způsobí strukturální změny na trhu práce, ačkoli celkový počet pracovních míst by měl zůstat stabilní. Informuje o tom agentura DPA.

ČTK

Přečíst článek

CEO Nvidia Jensen Huang

Lidstvo vstupuje do nové technologické éry. Za deset let budeme úplně jinde, prohlásil šéf Nvidie

Leaders

Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.

nst

Přečíst článek

Související

Doporučujeme