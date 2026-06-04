Knihovna Václava Havla se otřásá. Po sponzorech se stahuje i Dagmar Havlová
Dagmar Havlová se po Bakalovi a Komárkovi stahuje ze spolupráce na Knihovně Václava Havla. Reaguje na spor kolem ředitele Tomáše Sedláčka, kterému správní rada znemožnila činnost, a následný rozpad vedení instituce. Financování knihovny pro letošní rok zůstává zajištěné.
Knihovna Václava Havla nekončí, má peníze, krizového manažera a tým, který je sice ve výpovědi, ale dokončuje sezonu, uvedl zbylý člen správní rady knihovny David Dušek. S Dagmar Havlovou chce Dušek jednat o poskytnutí práv k názvu knihovny a k její činnosti. V knihovně se nedávno rozhořel spor o způsob jejího vedení, který vedl k odchodu dosavadních sponzorů projektu, miliardářů Zdeňka Bakaly a Karla Komárka. Pro letošek má ale knihovna financování zajištěné.
Vdova po bývalém prezidentovi Václavu Havlovi a spoluzakladatelka knihovny Havlová uvedla, že k odstoupení od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla se rozhodla po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest. Napsala, že nemá sílu ani zdraví, nastalé situace je jí líto a je z ní unavená. Pro knihovnu nyní Havlová nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení.
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Finance poskytne významný severomoravský podnikatel
V sídle knihovny v pražské Ostrovní ulici dnes večer zasedl krizový tým včetně Duška, který vyšel z jednání ven za novináři. „Tato změna je významná, nicméně není pro knihovnu jako takovou fatální,“ řekl k rozhodnutí Havlové. „Je to o tom, aby nové vedení knihovny bylo schopno přesvědčit paní Havlovou, aby nám ponechala osobnostní práva k názvu Knihovny Václava Havla a samozřejmě práva ke vzdělávacím programům a badatelské činnosti,“ podotkl. S Havlovou zatím Dušek nemluvil, doufá ale, že ji přesvědčí o smysluplnosti pokračování projektu.
Peníze zatím knihovna podle Duška má, další finance podle něj poskytne významný severomoravský podnikatel. Dušek je chce přijmout, teprve když bude jisté, že knihovna může pokračovat. Jméno podnikatele říct nechtěl. Krizovým manažerem knihovny je podle Duška ekonom Marek Měrka, který přichází zvenčí. Krizový tým má také indicie, že může přijít nový člen dozorčí rady, kterého by nominovala Havlová. Také jeho jméno Dušek neřekl.
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Uklidnění situace má nastat do konce června
Po několika hodinách jednání tříčlenného krizového týmu Dušek uvedl, že dohodli posloupnost kroků. Situaci by rádi uklidnili do konce června. „Bude-li pokračovat animozita z různých stran, která nás poškozuje, tak si myslím, že knihovnu zachránit nedokážeme. Ale já tady zkrátka nechci zhasínat,“ řekl Dušek.
Havlovou požádal Dušek o setkání. „Nebudu na ni tlačit, doufám, že až uzná, že je to vhodné, že se se mnou setká,“ uvedl. Měrka se nevyjádřil, dohoda týmu zní, že komunikovat má Dušek. Plán kroků účastníci schůzky ladili také po právní stránce. „Co se týče sponzorů, nejsem si jistý, jak dalece jsme schopni je v tuto chvíli zajistit, nejsme-li schopni představit novou vizi a nový tým,“ dodal po jednání Dušek.
V odpoledne zveřejněném vyjádření sedmnáctičlenný tým knihovny uvedl, že rozhodnutí Havlové ho mrzí, ale respektuje ho. „Cítíme povinnost nadále šířit odkaz Václava Havla, zejména v oblasti vzdělávání a veřejné debaty, a budeme hledat možnosti, jak na naši práci navázat,“ uvedl tým.
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Havlová i sponzoři svým odchodem reagovali na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Poté správní rada rezignovala právě až na Duška, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN. Také z dozorčí rady knihovny zbyl jediný člen Martin Palouš.
V ČT Dušek uvedl, že je potřeba do dozorčí rady knihovny zvolit minimálně další dva členy, aby byla usnášeníschopná. Pokud pak výbor zakladatelky ani výbor dárců nebudou tři měsíce reagovat na výzvu dozorčí rady, může tato rada podle zakládací listiny knihovny zvolit chybějící členy správní rady.
Výpověď v dubnu a v květnu podalo asi 17 členů dosavadního týmu knihovny včetně dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola. Nedávno v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že Sedláček se ve funkci ředitele neosvědčil. Sedláček dříve odmítl rezignovat a sliboval restrukturalizaci knihovny.
Knihovnu v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založili Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek. Sedláček se jejím ředitelem stal v březnu 2025. Do května 2023 ji dlouho před ním vedl diplomat Michael Žantovský.
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