Jančura shání miliardy přes dluhopisy. Chce koupit německé vagóny
Dopravní společnost RegioJet Radima Jančury spouští další velký finanční manévr. Na trh uvádí zajištěné dluhopisy v objemu 1,5 miliardy korun, s možností navýšení až na čtyři miliardy korun. Cílem je získat kapitál na nákup použitých vagónů od německých drah Deutsche Bahn.
Brněnská dopravní společnost RegioJet nabízí dluhopisy o objemu 1,5 miliardy korun s možností navýšení až na čtyři miliardy korun s pevnou roční úrokovou sazbou 7,15 procenta. Vyplývá to z informací v Prospektu zajištěných dluhopisů, který má firma na svém webu. Majitel Radim Jančura takto financoval svoji expanzi už v roce 2019, připomněl web Zdopravy.cz, který na vydání dluhopisů jako první upozornil.
Dopravce nyní usiluje pomocí nákupu dalších vozů o modernizaci vozového parku, zvýšení kapacity a posílení konkurenceschopnosti, vyplývá z prospektu. Jančura se chystá nejen na soutěže ministerstva dopravy na rychlíkové linky, ale také na krajské soutěže. Vagóny v soupravě s lokomotivou už se v krajské dopravě skoro nevyskytují a vagóny jsou vhodné na rychlících či vlacích vyšší kategorie. Zároveň Jančura expanduje i za hranice v nedotované dopravě, před několika dny vstoupil na polskou železnici, kde začal provozovat vnitrostátní spojení mezi Krakovem a Varšavou.
Luxusní žluté autobusy Radima Jančury letos poprvé vyrazily do devíti destinací v Chorvatsku. Split, Trogir nebo Primošten. Při pohledu na rezervační systém firmy RegioJet je zřejmé, že autobusy jsou vesměs vyprodané. Za šestnáct hodin ne na sedačkách, ale v křeslech, s vodou a kávou zdarma. Dřív vypravoval Jančura do Chorvatska vlaky. Ale přišly výluky na železnici. „Kvůli výlukám jsme museli jezdit hrozně dlouhou trasu. Přestalo se to vyplácet, zrušili jsme to. Autobusy fungovaly vždycky,“ říká Jančura.
Radim Jančura: K polskému Baltu jezdit nebudeme, nemá to budoucnost
Dluhopisy budou vydané 23. října a splatné budou po pěti letech, úroky bude RegioJet vyplácet dvakrát ročně. Dopravce je vydává ve spolupráci s Českou spořitelnou a Komerční bankou prostřednictvím své dceřiné společnosti RegioJet Finance 2. S dluhopisy se bude obchodovat na Burze cenných papírů Praha.
RegioJet v současnosti zajišťuje o něco více než desetinu výkonů v osobní dopravě na české železnici a jeho cílem je získat další podstatný díl. Již nyní má jistotu, že převezme například rychlíkovou linku z Prahy do Brna a Jihlavy přes Havlíčkův Brod od Českých drah, o něco později od Arrivy soubor rychlíkových linek ve středních, severních a severovýchodních Čechách.
Tržby firmy v posledních letech díky postupné expanzi rostou, loni činily 4,1 miliardy a zisk po zdanění činil 287 milionů korun.
Společnost RegioJet pořídí 34 hybridních vlakových jednotek za devět miliard korun od společnosti Škoda Group. Tyto vlaky budou umožňovat provoz v nezávislé trakci i využívat trakční elektřinu na elektrifikovaných úsecích. Nové vlaky, které RegioJet nasadí od prosince 2029 na tratích severovýchodních Čech, by měly mít nízké emise, být ekonomicky udržitelné a méně hlučné.
Dopravní společnost RegioJet převezme od prosince 2029 provoz pěti rychlíkových linek. Půjde o linky Pardubice - Liberec, Liberec - Ústí nad Labem, Kolín - Rumburk a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku. Stát dopravci za 15 let provozu zaplatí 11,63 miliardy korun.
