Tramvaj Škoda 52T míří z Prahy do Polska ukázat své revoluční brzdy

V polském Gdaňsku začíná 23. září 16. ročník veletrhu TRAKO. Jde o největší železniční akci v Polsku a druhou nejvýznamnější v Evropě. Mezi více než 600 vystavovateli nebude chybět ani třemošnická společnost DAKO-CZ, člen skupiny Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada, která na veletrhu ukáže, jak vypadá budoucnost brzd kolejových vozidel.
Firma DAKO-CZ letos staví svou expozici na konceptu udržitelnosti. Vlajkovým produktem budou elektromechanické brzdové jednotky, jež nevyužívají olejové hospodářství, snižují uhlíkovou stopu a tím i emise CO₂. Těmito systémy jsou vybaveny například nové pražské tramvaje Škoda For City Plus 52T, z nichž první má za sebou už více než 20 tisíc kilometrů v ostrém provozu. Tramvaj s číslem 9503 (na úvodním snímku) bude navíc vystavena přímo na veletrhu.
Udržitelnost na prvním místě
Kromě tramvajových řešení představí DAKO-CZ na veletrhu kompletní vybavení podvozků osobních vozů, inovovaný digitální rozváděč či brzdové komponenty vyvíjené podle norem UIC. V segmentu nákladní dopravy firma uvede lehkou kotoučovou jednotku DAKO KBZ 10 se signalizátorem brzdění a novou integrovanou trámcovou brzdu ITBL, která snižuje hmotnost vozu v prázdném stavu a tím i jeho ekologickou stopu.
„Jsme společnost, která drží krok s moderními trendy a snaží se je určovat. Naše expozice ukazuje, že udržitelnost a špičková technika mohou jít ruku v ruce,“ uvedl generální ředitel DAKO-CZ Stanislav Pometlo.
DAKO-CZ ročně utrží kolem 57 milionů eur, z toho 59 procent tvoří export. Firma s více než dvousetletou tradicí dodává brzdové systémy výrobcům a provozovatelům v Evropě, Asii, Africe i na Blízkém východě. Kromě výroby má vlastní vývoj, zkušební laboratoř a servisní středisko. V posledních letech dodávala například do Egypta pro španělského výrobce TALGO, ale také do Polska, Slovinska či Indie.
Expozici DAKO-CZ najdou návštěvníci v hale C. TRAKO 2025 opět potvrdí svou pozici klíčové platformy pro železniční průmysl, kterou v minulém ročníku navštívilo téměř 24 tisíc lidí z více než 30 zemí.
Miliardář Strnad chce podíl ve výrobci vlaků Talgo
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.
Související
DAKO-CZ vymění tramvajím v Göteborgu brzdy. Cena zakázky je 110 milionů
Michaela Danešová, finalistka Impakt Awards, stojí za vybudováním střediska v Kunraticích pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. V rozhovoru zdůrazňuje, že klíčem k udržitelným službám je důvěra rodičů, stabilní tým a dlouhodobá podpora dárců. Výzvy v oblasti financování a nedostatku personálu nevnímá jako překážky, ale jako impulz k hledání nových cest.
Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali?
V životě jsem zažila více osobních úspěchů, za které jsem vděčná. Z těch pracovních je to především založení střediska Kunratice, které se nám společnými silami podařilo před štyřmi lety vybudovat. Naše středisko funguje nejen díky skvělému týmu lidí, kteří se na chodu střediska podílejí, ale také díky podpoře našich dárců. Každou těžkou chvíli beru spíše jako poučení pro budoucí úspěchy.
Jakými hodnotami se řídíte?
V pracovní i osobní rovině jsou pro mě velmi důležité hodnoty: empatie, láska, pravda a rovnost. Těmito hodnotami se snažím řídit jak při práci s rodinami našich klientů, tak ve spolupráci s mými kolegy, ale také v osobním životě.
Je nějaká osobnost, nebo příběh, který vás inspiruje?
Možná bude znít má odpověď příliš všedně, ale pokud bych si měla vybavit můj vzor, je to určitě moje maminka. Svou skromností, láskou a zároveň radostí, která z ní vyzařuje, umí lidi kolem sebe podpořit a potěšit. Již od útlého věku si pamatuji, jak uměla pracovat s dětmi i jejich rodinami, rozvíjela jejich potenciál a přenášela to i na naši rodinu. Vzhlížím k ní s respektem a nadějí, že i já jednou budu možná pro své děti tím největším vzorem.
Co vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány?
Momentálně se více zaměřujeme na rozšíření sportovních aktivit pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. Pořádáním sportovních pobytů a výukových lekcí různého zaměření dáváme rodinám možnost zažívat společné chvíle aktivně. Také bychom rádi rozšířili některé naše služby do dalších krajů, kde je takovýchto služeb nedostatek. To je ale spíše „běh na dlouhou trať“.
Na jaké bariéry nejčastěji narážíte, co by vám pomohlo?
Asi jako v ostatních sociálních službách vnímám jako problém především financování a nedostatek kvalifikovaného personálu. Obě tyto oblasti spolu úzce souvisí. Finanční ohodnocení neodpovídá náročnosti práce a ve srovnání s jinými profesemi je neadekvátní.
Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc?
Mými největšími podporovateli jsou jednoznačně moji kolegové a rodiče dětí, se kterými pracuji. Kolegové mi dodávají sílu, inspiraci a chuť do plánování nových aktivit. Vážím si toho, že mám kolem sebe tým stálých zaměstnanců, kteří svou práci dělají také s radostí a velkým nasazením.
Důvěra a otevřenost rodičů našich klientů je pro nás také hnacím motorem. Právě tato podpora mě motivuje k navyšování našich kapacit a rozšiřování služeb. Velkou roli hrají také naši sponzoři, díky nimž můžeme realizovat projekty a poskytovat služby, které mají z mého pohledu velký sociální dopad.
V neposlední řadě si vážím podpory mé rodiny, která má pro mou práci velké pochopení.
Martina Šmuková zasvětila posledních deset let životní misi, která začala přátelstvím s onkologicky nemocnou dívkou. Založila nadaci Pink Bubble, která pomáhá dospívajícím a mladým dospělým překlenout nejtěžší období léčby rakoviny i návratu do běžného života. Pomáhá najít ztracenou sebedůvěru, splnit si sen nebo se znovu zasmát. Letos se za svůj dlouhodobý přínos stala finalistkou Impakt Awards.
Lékařka, která vrací lidskost do medicíny. Kateřina Rusinová je jednou z klíčových osobností české paliativní péče – oboru, který nestaví na technologiích, ale na porozumění, komunikaci a důstojnosti. Svým přístupem otevírá společenskou debatu o smrti a umírání, školí zdravotníky, pracuje s rodinami pacientů a ukazuje, že i konec života může být provázený úctou a klidem. Letos se stala finalistkou Impakt Awards.
Věří, že důvěra může proměnit i místa, kde jsme zvyklí spíše trestat. Gabriela Kabátová, finalistka Impakt Awards, se svým týmem realizuje unikátní projekt přímo uvnitř věznice a mění pohled společnosti na děti odsouzených i na samotné vězně.
Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová, finalistky Impakt Awards 2025, vedou projekt Fandi mámám, který už od roku 2016 pomáhá stovkám samoživitelek a jejich dětem. Z nápadu dvou kamarádek vznikla funkční nezisková organizace, která dnes provozuje i udržitelnou aplikaci FandiMat na darování věcí. Obě finalistky otevřeně mluví o těžkých začátcích, předsudcích i rostoucím tlaku na tým – a zároveň dokazují, že když za prací stojí skutečné odhodlání a lidskost, může mít pomoc obrovský dopad. „Nesoudíme, pomáháme,“ říkají. A inspirují další.
Spoluzakladatelka neziskovky Sola Pomáhá Lu Gregorová se svým týmem dokázala to, co se zdálo být nemožné – dostat téma menstruace do veřejného prostoru, změnit vyhlášky a zajistit, aby vložky byly dostupné ve školách. V rozhovoru mluví o laskavosti jako o nejdůležitější životní hodnotě, o malých hrdinstvích, která mění svět, i o tom, proč je pro neziskové projekty těžké přežít bez stabilního financování. Lu Gregorová je jednou z desítky finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ji svým hlasem.
Michal Tůma je nastavením věčný optimista. Věří, že poctivost a pracovitost mají vždy navrch. Že základem osobního štěstí je rodina, přátelé a společenství. A na těchto vztazích je třeba pracovat. V Horním Maxově, bývalé německé osadě v Sudetech, kde nikdo z místních nemá kořeny, Michal Tůma iniciuje řadu nezištných projektů. Začalo to obnovou místního hřbitova. „Žijeme v domech po Němcích, máme tak povinnost postarat se o jejich hroby,“ říká Tůma, který nyní shání prostředky na další projekt, kterým je obnova Kaple smíření. Díky jeho nadšení a nasazení vznikla také Stezka svobody, která spojuje tři obce, jež byly historicky součástí jednoho města. „To nebyl jen můj úspěch, nýbrž dílo celé komunity,“ zdůrazňuje Michal Tůma, který je mezi desítkou finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ho i vy svým hlasem.
Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Awards by newstream.
Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.
Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.
Mezi investory, kteří převezmou americké aktivity sociální sítě TikTok dosud provozované čínskou společností ByteDance, budou mimo jiné mediální magnáti Lachlan a Rupert Murdochovi nebo Michael Dell, který je zakladatelem technologické společnosti Dell. Televizní stanici Fox News to řekl americký prezident Donald Trump.
Trump nejprve potvrdil účast zakladatele společnosti Oracle Larryho Ellisona. Bílý dům už o víkendu uvedl, že Oracle bude v celém projektu amerického TikToku garantovat bezpečnost dat.
„Nerad vám to říkám, ale je v tom zapojený muž jménem Lachlan. Víte, kdo je Lachlan?“ cituje Trumpa BBC. „A v té skupině bude pravděpodobně i Rupert,“ dodal prezident.
Lachlan Murdoch nedávno převzal řízení rodinného mediálního impéria v podobě společností Fox a News Corp. Jeho 94letý otec Rupert Murdoch z čela obou společností odstoupil před dvěma lety. Podle dvou zdrojů agentury Reuters by Murdochovi případně do odštěpené společnosti TikTok U.S. investovali prostřednictvím společnosti Fox
Agentura Bloomberg o víkendu s odvoláním na vysokého představitele Bílého domu uvedla, že mezi nové investory budou patřit společnosti Oracle, Andreessen Horowitz a společnost soukromého kapitálu Silver Lake Management.
Alphabet vstoupil do tříbilionového klubu: Co to znamená pro investory
Když Google v roce 2004 vstupoval na burzu, málokdo si tehdy dokázal představit, že o dvě desetiletí později bude jeho mateřská společnost Alphabet patřit mezi elitní hráče s několika bilionovou tržní kapitalizací. V září 2025 se Alphabet oficiálně přidal k Applu, Microsoftu a Nvidii, a to do velké míry díky příznivému obratu v legislativním sporu s americkým ministerstvem spravedlnosti, podotýká ve své analýze Anna Šuhajdová, předsedkyně představenstva Capital Markets.
Média už dříve informovala, že podíl ByteDance zřejmě bude činit 19,9 procenta, což vyhovuje zákonným požadavků, podle nich musí být podíl čínské společnosti v takovém podniku nižší než 20 procent. Televize CNBC dříve uvedla, že na transakci se budou podílet i dosavadní američtí investoři firmy ByteDance.
TikTok už v roce 2022 kvůli obavám o bezpečnost a rostoucímu politickému tlaku v USA přesunul data amerických uživatelů do cloudu společnosti Oracle. Média v minulém týdnu spekulovala, že pokračování tohoto uspořádání je součástí dosud nezveřejněné dohody.
Trump minulý týden v pátek po rozhovoru s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem naznačil, že Čína souhlasí s převzetím aktivit čínské sociální sítě v USA konsorciem amerických vlastníků. Oba státníci se podle něj osobně sejdou na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji.
TikTok posílí dohled nad Českem před volbami. Chce zabránit šíření dezinformací
Sociální síť TikTok, kterou v Česku používá každý měsíc 2,4 milionu lidí, zpřísní před říjnovými sněmovními volbami opatření k ochraně integrity voleb. Společnost má globální i lokální týmy, které monitorují obsah související s volbami, a spolupracuje s českými i evropskými partnery na odhalování dezinformací a zvyšování mediální gramotnosti.
Dosažení rámcové dohody s Čínou minulý týden v pondělí oznámil americký ministr financí Scott Bessent, což následně potvrdil hlavní čínský vyjednavač Li Čcheng-kang. Telefonické jednání prezidentů mělo sloužit k dojednání podrobností a dokončení dohody.
Americký prezident krátce po nástupu do úřadu na 75 dní pozastavil uplatňování zákona o zákazu TikToku na území USA v případě, že čínský vlastník většinový podíl neprodá zájemci schválenému vládou. Následovaly ještě další tři odklady, poslední z nich minulý týden. Lhůta tak má uplynout až 16. prosince.
Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Podle agentury Reuters jde konkrétně o obavy, že by čínská vláda mohla mít přístup k datům amerických uživatelů a následně v zemi prostřednictvím aplikace provádět vlivové operace.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.
Související
Trump uvedl, že našel kupce pro TikTok. O koho jde ale neřekl