Jančura dobyl severovýchod. RegioJet převezme provoz pěti rychlíků

Dopravní společnost RegioJet převezme od prosince 2029 provoz pěti rychlíkových linek. Půjde o linky Pardubice - Liberec, Liberec - Ústí nad Labem, Kolín - Rumburk a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku. Stát dopravci za 15 let provozu zaplatí 11,63 miliardy korun.
Většinu uvedených linek dosud provozuje Arriva. RegioJet uspěl ve veřejné soutěži ministerstva dopravy, v níž stát vybíral ze čtyř nabídek. Jde o zatím největší soutěž na dálkové vlaky, které ministerstvo vypsalo. Vyplývá to z registru smluv, upozornil na to server Zdopravy.cz. Ministerstvo dopravy s vítězným uchazečem uzavřelo 15letou smlouvu. RegioJet získá smlouvu na provoz 4,5 milionu kilometrů ročně.
RegioJet by měl na linkách vypravovat nové vlaky, které dopravci dodá společnost Škoda Group. Jednotky by měly umožňovat provoz v nezávislé trakci i využívat trakční elektřinu na elektrifikovaných úsecích.
Luxusní žluté autobusy Radima Jančury letos poprvé vyrazily do devíti destinací v Chorvatsku. Split, Trogir nebo Primošten. Při pohledu na rezervační systém firmy RegioJet je zřejmé, že autobusy jsou vesměs vyprodané. Za šestnáct hodin ne na sedačkách, ale v křeslech, s vodou a kávou zdarma. Dřív vypravoval Jančura do Chorvatska vlaky. Ale přišly výluky na železnici. „Kvůli výlukám jsme museli jezdit hrozně dlouhou trasu. Přestalo se to vyplácet, zrušili jsme to. Autobusy fungovaly vždycky,“ říká Jančura.
Na čtyřech z pěti vysoutěžených linkách v současnosti jezdí Arriva. RegioJet v tendru nabídl ze všech uchazečů, mezi něž patřila dále Arriva, České dráhy a Leo Express, nejnižší cenu. Ta počítá s denní kompenzací přes 1,99 milionu korun, což odpovídá zhruba 170 korunám za kilometr. Výsledná cena je podle serveru Zdopravy.cz zhruba o deset až 20 procent vyšší, než si účtuje právě Arriva. Ta nyní na tratích jezdí se staršími vlaky.
Koncem letošního června podepsalo ministerstvo dopravy smlouvu se společností Arriva, podle které bude firma od prosince 2028 zajišťovat dopravu na dvou linkách z Prahy na západ Čech. Nyní na těchto linkách jezdí České dráhy. Smlouva je na 15 let, Arriva by tedy měla provoz zajišťovat až do prosince 2043. Ministerstvo za to zaplatí téměř 3,04 miliardy korun. Ministerstvo dopravy zároveň soutěží také další linky.
Majitel dopravní společnosti RegioJet Radim Jančura koupil v době covidu hotel v rakouských Alpách. V loňském roce k němu přikoupil ještě druhý. Jak se mu jeho hoteliérská branže rozvíjí? „Pro mě je to jakýsi koníček,“ říká Jančura v rozhovoru pro newstream.cz. Jeden z hotelů v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí, nákup dalšího hotelu je zatím ve hvězdách. Jančura si prostě osahává nový byznysový prostor. Mezitím rozvíjí oblast svého hlavního zájmu, dopravu. A na podzim chystá novou železniční linku na Ukrajinu.
