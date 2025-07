Radim Jančura: K polskému Baltu jezdit nebudeme, nemá to budoucnost

Luxusní žluté autobusy Radima Jančury letos poprvé vyrazily do devíti destinací v Chorvatsku. Split, Trogir nebo Primošten. Při pohledu na rezervační systém firmy RegioJet je zřejmé, že autobusy jsou vesměs vyprodané. Za šestnáct hodin ne na sedačkách, ale v křeslech, s vodou a kávou zdarma. Dřív vypravoval Jančura do Chorvatska vlaky. Ale přišly výluky na železnici. „Kvůli výlukám jsme museli jezdit hrozně dlouhou trasu. Přestalo se to vyplácet, zrušili jsme to. Autobusy fungovaly vždycky,“ říká Jančura.

Jak se zatím osvědčují autobusy do Chorvatska, které jste letos nasadili do devíti destinací?

Nevím, nemám informace. Jsem pořád v práci, makám. Ale sem tady spíš kontrolor, ne ředitel.

Tak jinak. Proč jste odešli od železnice, kterou jste tam vozili turisty, k autobusům?

První dva roky jsme s vlaky jezdili v zisku. Třetí rok jsme kvůli výlukám museli jezdit hrozně dlouhou trasu. Přes Slovensko, potom přes Maďarsko, potom přes Slovinsko nebo do Slovinska přes Chorvatsko. Prostě hrozné. Takže se to přestalo vyplácet, zrušili jsme to. Vlakové soupravy jsme dali na Ukrajinu, kam jezdíme dvakrát denně.

Autobusy máte spočítané, že budou rentabilnější?

Autobusy fungovaly vždycky. Je to přímá cesta. Jsou to stejné autobusy, s kterými jezdíme i na Západ, třeba do Paříže. Jsou to autobusy, kde jsou sedačky dva plus jedna, de facto křesla. Je tam bar, kde mají cestující zdarma vodu nebo kávu. Je to pohodlné.

Ekonomickou výhodnost si předpokládám vyhodnotíte až po sezoně?

Ne. My jsme jezdili vždy autobusy. Autobusy fungují bez problémů. Železnice je nákladná. Aby se ekonomicky vyplácela, musí být vlak nejlépe patnáctivozový. A nesmí být cesta tak nepřímá. Polské dráhy spustily trasu se třemi vagony za velmi nízkou cenu, ale samozřejmě na tom prodělají kalhoty. Prodávají to i České dráhy. Ale to souvisí i s tím, že Poláci, a také Rakušané, mají tento vlak dotovaný, což je úplně jiný svět.

Vy jste letos s autobusy spustili i Polsko…

Jednou denně jezdíme do Varšavy. Podstatné je, že každé dvě hodiny jezdíme na letiště Krakov a Katovice. Což jsou letiště, odkud odlétá každý den sto nízkonákladových letadel. Což je výrazně víc než například v Praze. Věříme, že se to uchytí.

Polské moře, které je nyní trendy, to jste nezvažovali?

Ne, ne. To nemá budoucnost.

Jak kvete váš hotelový byznys v Rakousku. Před dvěma lety jste rekonstruovali jeden z hotelů. Už funguje?

Ano, právě o víkendu jsme ho otevřeli.

Předpokládám, že jedete letní sezonu. Máte docela nízké ceny, od 44 euro za noc. Jaký je rozdíl mezi zimní a letní sezonou?

Naše hotely jsou oblíbené zejména u Čechů, a Češi jezdí do Alp zejména lyžovat. Jezdí i v létě, ale ne tolik, jako v zimě. Zimní sezona je určitě lepší.

V minulosti jste říkal, že se soustředíte na českou klientelu. Platí to stále?

Máme hosty různých národností, ale nejraději jsem za Čechy a Slováky.

Provozujete i vlakové spoje na Ukrajinu. Jezdíte do Kyjeva, a dokonce až do Záporoží…

Záporoží je s přestupem. Jezdíme jednou denně do Čopu, což je hraniční město se Slovenskem. To je letošní novinka. Druhá trasa vede do Přemyšle, což je hraniční město mezi Ukrajinou a Polskem. Tam se přestoupí na vlaky do Kyjeva a dalších měst.

Je to byznys, nebo spíš charita? Vyplácí se vám tyto spoje? Jsou vlaky plné?

Ano, teď v létě jsou úplně plné. Vyplácí se to. A co je zajímavé, jezdíme rychleji, levněji a pohodlněji než autobusy. Jsme tam po všech stránkách konkurenceschopní.

Když nyní jezdíte autobusy do Chorvatska, nezvažujete tam také nákup nějakého hotelu?

Ne, určitě ne.

Jaký tedy máte rozvojový plán?

Vlaky. Už jsme řekli, že chceme být do osmi let největším dopravcem na železnici v Česku. Dnes (včera, pozn. red.) čekáme na informace o soutěži, kde je investice zhruba deset miliard korun, kterou organizovalo ministerstvo dopravy. Nazývá se to Severovýchodní dráha. To jsou dieselové linky, které nyní operuje Arriva. Mají tam být vlaky, které umějí jezdit i pod elektrickou trakcí. Dnes to tam jezdí v dieselu.

Od kdy by tento kontrakt měl začít platit?

Assi za tři roky.