Jančura zmodernizuje flotilu. RegioJet nakoupí několik desítek hybridních jednotek
Společnost RegioJet pořídí 34 hybridních vlakových jednotek za devět miliard korun od společnosti Škoda Group. Tyto vlaky budou umožňovat provoz v nezávislé trakci i využívat trakční elektřinu na elektrifikovaných úsecích. Nové vlaky, které RegioJet nasadí od prosince 2029 na tratích severovýchodních Čech, by měly mít nízké emise, být ekonomicky udržitelné a méně hlučné.
RegioJet nasadí nové vlaky na linky, které převezme od prosince 2029, tedy na tratích Pardubice - Liberec, Liberec - Ústí nad Labem, Kolín - Rumburk a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku. Stát dopravci za 15 let provozu zaplatí 11,63 miliardy korun. RegioJet uspěl ve veřejné soutěži ministerstva dopravy, v níž stát vybíral ze čtyř nabídek. Jde o zatím největší soutěž na dálkové vlaky, které ministerstvo vypsalo.
Vlaky nového typu BEDMU (bateriová elektrická dieslová motorová jednotka) jsou pro tratě, kde není dokončena elektrifikace. Umí využívat elektřinu z trolejí i baterií, zároveň mají motor na naftu, který zvyšuje dojezd, který má být na syntetickou naftu HVO, což by mělo minimalizovat dopady na životní prostředí. Jejich nasazením by se měla snížit roční emise oxidu uhličitého až o 19 tisíc tun. Vlaky bude možné upravit na čistě bateriové či elektrické jednotky.
Rychlejší spojení
„Cestujícím díky novým jednotkám a postupné modernizaci trati nabídneme rychlejší spojení. Třeba cesta mezi Pardubicemi a Libercem se zkrátí o téměř o půl hodiny. Naši zákazníci se mohou těšit na moderní a bezbariérové cestování a nejlepší servis, na který jsou ze žlutých vlaků zvyklí,“ uvedl majitel společnosti RegioJet Radim Jančura.
Moderní vlaky považuje RegioJet za jeden z pilířů, který umožní zlepšit a zrychlit provoz na severovýchodě Čech. Za další pilíře označila firma rozvoj infrastruktury a změnu v organizaci dopravy. RegioJet je podle ředitele strategie společnosti Jiřího Schmidta připravený vstoupit do projektů na rozvoj infrastruktury a podílet se na případných PPP projektech, aby nebyly promarněny investice.
Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) mají nového majitele. A až toho druhého v pořadí. Získal je méně známý miliardář.
Novým majitelem jindřichohradecké úzkokolejky se stane miliardář Moťka
Zprávy z firem
Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) mají nového majitele. A až toho druhého v pořadí. Získal je méně známý miliardář.
Škoda Group dodá vlaky RegioJetu v počtu 18 dvouvozových jednotek se 120 místy k sezení a 16 třívozových se 197 místy. Výroba vlaků bude v České republice a podle ředitele Škoda Group Petra Novotného bude většina dodavatelů také z Česka.
Podle Schmidta se rozvoj železniční dopravy na severovýchodě Čech zastavil před první světovou válkou, jízdní doby odpovídají třicátým letům minulého století a v Libereckém kraji není ani jeden kilometr elektrifikované trati.
Na čtyřech z pěti linek, které RegioJet na severovýchodě Čech převezme, jezdí v současnosti Arriva. RegioJet v tendru nabídl ze všech uchazečů, mezi něž patřila také Arriva, České dráhy a Leo Express, nejnižší cenu. Počítá s denní kompenzací přes 1,99 milionu korun, což odpovídá zhruba 170 korunám za kilometr. Výsledná cena je zhruba o deset až 20 procent vyšší, než si nyní účtuje Arriva, která na tratích jezdí se staršími vlaky.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.