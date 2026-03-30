Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Akcie CSG se propadají. Investory znepokojují nové informace

Akcie CSG se propadají. Investory znepokojují nové informace

Akcie CSG se propadají. Investory znepokojují nové informace
CSG, užito se svolením
nst
nst

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) se na burze Euronext v Amsterodamu propadly na historické minimum a prohloubily tak pokles z posledních dní. Zatímco ještě v pátek se jejich cena dostala pod upisovací hranici 25 eur, během dnešního obchodování klesla pod 23 eur.

Krátce před 14:00 středoevropského letního času se akcie obchodovaly kolem 22,90 eura, což představovalo pokles o 2,1 procenta. V průběhu dopoledne se jejich cena dostala až na 22,70 eura. Titul se tak výrazně vzdálil od svého maxima 35,50 eura, kterého dosáhl krátce po vstupu na burzu.

Na sentiment kolem akcií mohou doléhat i informace serveru Follow the Money, který upozorňuje na narůstající kontroverze spojené s úpisem akcií společnosti. Na některé z nich již dříve poukázal server Seznam Zprávy i zahraniční média, firma však jakékoli pochybení odmítá.

„Vážná obvinění“

Podle Follow the Money se po vstupu CSG na burzu řeší mimo jiné úplnost prospektu a zmiňována je i role podnikatele Petra Kratochvíla a jeho opce na odkup akcií. Server se zároveň odvolává na dokumenty, podle nichž byla španělská dceřiná společnost Fábrica de Municiones de Granada (FMG) vyřazena nákupní agenturou NATO kvůli „vážným obviněním“ z korupčního jednání, které vyšetřují belgické úřady.

CSG tato tvrzení odmítla a uvedla, že mezi její dceřinou firmou a Agenturou NATO pro podporu a pořizování (NSPA) žádné nesrovnalosti neexistují.

Další pochybnosti vyplývají ze zjištění slovenské investigativní redakce ICJK, na která Follow the Money upozorňuje. Ta se týkají smluv se slovenským ministerstvem obrany v hodnotě přes 60 miliard eur. Většina z nich má mít podobu rámcových dohod, které firma nemusí reálně naplnit. Podle výpočtů ICJK může být tato částka nadhodnocená vzhledem ke kapacitám společnosti a sloužit ke zvýšení vnímané hodnoty akcií.

CSG letos v lednu získala z primárního úpisu akcií zhruba 3,8 miliardy eur, což byl podle analytiků největší IPO zbrojařské firmy v historii. Propad ceny akcií se promítl i do majetku majitele skupiny Michala Strnada, který je podle magazínu Forbes nejbohatším Čechem. Server Novinky.cz uvedl, že jeho majetek se v důsledku poklesu hodnoty akcií snížil o 140 miliard korun.

Související

Brusel ve střehu: Orbán může zablokovat sedmiletý rozpočet EU

Viktor Orbán
ČTK
nst
nst

Vítězství maďarského premiéra Viktora Orbána v nadcházejících parlamentních volbách by mohlo výrazně zkomplikovat schvalování nového sedmiletého rozpočtu Evropské unie na období 2028 až 2034. Upozornil na to server Politico. Podle plánu by se členské státy měly na takzvaném víceletém finančním rámci (VFR) dohodnout do konce letošního roku, Orbán však už dříve pohrozil vetem.

Evropská komise představila návrh rozpočtu v objemu 1,8 bilionu eur loni v červenci. Dokument počítá s flexibilnějším a ambicióznějším nastavením a nově také s užším propojením čerpání unijních peněz s dodržováním principů právního státu. Právě tato podmínka je jedním z hlavních sporných bodů.

Aby rozpočet vstoupil v platnost, musí ho jednomyslně schválit všechny členské státy i Evropský parlament. Už předem se přitom počítalo s dvouletým vyjednáváním. Sedmiletý rozpočet pokrývá klíčové výdaje EU, včetně podpory zemědělců, kohezních fondů, infrastruktury nebo pomoci rozvojovým zemím.

„Orbán-gate“ otřásá Maďarskem

„Orbán-gate“ otřásá Maďarskem. Desítky tisíc lidí podpořily policistu, který odhalil údajnou akci proti Tisze

Politika

Téměř 26 tisíc lidí přispělo do sbírky na podporu bývalého policejního vyšetřovatele, který veřejně promluvil o údajné tajné operaci zaměřené proti opoziční straně Tisza. Informovala o tom agentura AFP. Případ přichází jen dva týdny před parlamentními volbami, v nichž premiérovi Viktoru Orbánovi, vládnoucímu od roku 2010, hrozí porážka.

nst

Přečíst článek

Obavy z vývoje v Maďarsku, ale i z Francie

V Bruselu panují obavy, že jednání může zkomplikovat nejen výsledek maďarských voleb 12. dubna, ale i politický vývoj ve Francii. Tamní prezidentské volby v roce 2027 by podle některých scénářů mohly přivést k moci krajně pravicovou vládu, která by se mohla postavit po bok Budapešti.

Podle diplomatů oslovených serverem Politico by nejhorším scénářem bylo Orbánovo znovuzvolení a následné zablokování rozpočtových jednání. Maďarský ministr pro evropské záležitosti János Bóka už naznačil, že Budapešť nevidí důvod spěchat. „Pokud vyhrajeme volby, nevidíme důvod uzavírat dohodu do konce roku 2026,“ uvedl.

Maďarsko dlouhodobě odmítá propojení unijních plateb s dodržováním demokratických standardů. Naopak bohatší severoevropské státy tuto podmínku prosazují jako klíčovou. Budapešť varuje, že by Evropská komise mohla pozastavit značnou část zhruba 37,7 miliardy eur, které by měly Maďarsku v novém rozpočtovém období připadnout.

Maďarsko je v současnosti jedinou zemí EU, která čelí řízení podle článku 7 kvůli porušování principů právního státu. Kvůli těmto sporům má už nyní omezený přístup k unijním fondům, přičemž část prostředků zůstává zmrazená.

Evropská komise nově navrhuje, aby se dodržování principů právního státu vztahovalo na celý rozpočet, nikoli jen na jednotlivé oblasti. Podle Budapešti by to mohlo vést k úplnému odstřižení od unijních peněz.

Brusel zároveň doufá, že případná změna vlády v Maďarsku by mohla situaci odblokovat. Opoziční strana Tisza vedená Péterem Magyarem slibuje posílení boje proti korupci i obnovu nezávislosti soudů a akademických institucí, což by mohlo otevřít cestu k uvolnění dosud zadržených fondů.

Související

Šéf Rheinmetallu schytal kritiku od Ukrajinců kvůli výrokům o dronech

Armin Papperger
ČTK
ČTK
ČTK

Kritiku od ukrajinských politiků i podnikatelů sklidil šéf německé zbrojařské skupiny Rheinmetall Armin Papperger, který dal před několika dny dal najevo pochybnosti ohledně inovativnosti ukrajinských dronů. Píše o tom server Politico. Později Rheinmetall vyzdvihl snahy Ukrajinců o obranu jejich země před ruskou agresí.

Papperger v rozhovoru pro server The Altantic řekl, že ukrajinští výrobci dronů nepřišli s žádnými skutečnými technologickými průlomy. Vývoj bezpilotních letounů přirovnal ke hře se stavebnicí Lego. Největšími výrobci dronů na Ukrajině jsou podle něj „ukrajinské ženy v domácnosti, které mají v kuchyni 3D tiskárny a vyrábějí součásti strojů.“ Řekl také, že toto není inovace.

Politico připomíná, že západní média ukrajinský dronový program chválí a The Atlantic napsal, že kvůli němu dělostřelectvo a obrněná vozidla působí zastarale. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o víkendu ukrajinské stíhací drony nabízel zemím Perského zálivu na obranu před íránskými bezpilotními letouny.

Papperger však řekl, že ukrajinské systémy nejsou tak sofistikované jako technika produkovaná velkými západními zbrojovkami. „Není to technologie, jakou má LockheedMartin, General Dynamics nebo Rheinmetall,“ uvedl šéf německého koncernu.

Poradce Zelenského Oleksandr Kamyšin vyzdvihl roli, jakou hrají ukrajinské civilistky ve válečné výrobě. „Často vídám, že ukrajinské ženy pracují na stejné úrovni jako muži,“ uvedl s tím, že si zaslouží respekt. Podobně si vyjádřila ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková, která napsala, že ukrajinské ženy jsou opravdu klíčovou součástí ukrajinského válečného úsilí a bezpečnosti Evropy.

Ostřeji na Pappergerovy výroky reagoval Jaroslav Kalinin, šéf ukrajinské obranné firmy Infozachyst. Vzkázal mu, že vojenské inovace je třeba hodnotit podle jejich efektivity na bojišti, a ne podle technologické komplikovanosti. „Nikoliv podle standardů zaběhlých ve vaší firmě, ale podle jediného kritéria, na kterém ve válce záleží - podle efektivity,“ napsal na facebooku. „FPV dron za 500 dolarů (10 700 korun), který zničí tank za miliony - to je inovace,“ uvedl také.

Zásadní nepochopení inovací

Podle ukrajinského investora do technologií Denise Dovgopolija Pappergerovy výroky ukazují na jeho zásadní nepochopení inovací. Uvedl, že šéf Rheinmetallu strávil desítky let v branži, kde se „produkt vyvíjený deset let považuje za inovativní“. Domnívá se, že těžká technika jako tanky se ve válkách v budoucnosti budou používat jen zřídka, což se podle něho ukazuje už na bojišti na Ukrajině.

Server France24 napsal, že po Pappergerových výrocích se mezi uživateli sociálních sítí rozšířil hashtag #MadeByHousewives. Lidé si z nich dělali legraci a sdíleli příspěvky dokládající výsledky ukrajinského obranného průmyslu. Kamyšin například v příspěvku na sociální síti X napsal: „Naše drony z lega vyráběné ženami v domácnosti spálily přes 11 tisíc ruských tanků“.

Rheinmetall pak v neděli v prohlášení na síti X ujistil, že chová nejhlubší respekt k obrovskému úsilí Ukrajinců bránit se proti ruské invazi. Společnost vyzdvihuje, že Ukrajina bojuje efektivně i s omezenými prostředky, a uvádí, že inovativní síla a bojovnost Ukrajinců jsou pro inspirací.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme