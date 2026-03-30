Akcie CSG se propadají. Investory znepokojují nové informace
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) se na burze Euronext v Amsterodamu propadly na historické minimum a prohloubily tak pokles z posledních dní. Zatímco ještě v pátek se jejich cena dostala pod upisovací hranici 25 eur, během dnešního obchodování klesla pod 23 eur.
Krátce před 14:00 středoevropského letního času se akcie obchodovaly kolem 22,90 eura, což představovalo pokles o 2,1 procenta. V průběhu dopoledne se jejich cena dostala až na 22,70 eura. Titul se tak výrazně vzdálil od svého maxima 35,50 eura, kterého dosáhl krátce po vstupu na burzu.
Na sentiment kolem akcií mohou doléhat i informace serveru Follow the Money, který upozorňuje na narůstající kontroverze spojené s úpisem akcií společnosti. Na některé z nich již dříve poukázal server Seznam Zprávy i zahraniční média, firma však jakékoli pochybení odmítá.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
„Vážná obvinění“
Podle Follow the Money se po vstupu CSG na burzu řeší mimo jiné úplnost prospektu a zmiňována je i role podnikatele Petra Kratochvíla a jeho opce na odkup akcií. Server se zároveň odvolává na dokumenty, podle nichž byla španělská dceřiná společnost Fábrica de Municiones de Granada (FMG) vyřazena nákupní agenturou NATO kvůli „vážným obviněním“ z korupčního jednání, které vyšetřují belgické úřady.
CSG tato tvrzení odmítla a uvedla, že mezi její dceřinou firmou a Agenturou NATO pro podporu a pořizování (NSPA) žádné nesrovnalosti neexistují.
Další pochybnosti vyplývají ze zjištění slovenské investigativní redakce ICJK, na která Follow the Money upozorňuje. Ta se týkají smluv se slovenským ministerstvem obrany v hodnotě přes 60 miliard eur. Většina z nich má mít podobu rámcových dohod, které firma nemusí reálně naplnit. Podle výpočtů ICJK může být tato částka nadhodnocená vzhledem ke kapacitám společnosti a sloužit ke zvýšení vnímané hodnoty akcií.
CSG letos v lednu získala z primárního úpisu akcií zhruba 3,8 miliardy eur, což byl podle analytiků největší IPO zbrojařské firmy v historii. Propad ceny akcií se promítl i do majetku majitele skupiny Michala Strnada, který je podle magazínu Forbes nejbohatším Čechem. Server Novinky.cz uvedl, že jeho majetek se v důsledku poklesu hodnoty akcií snížil o 140 miliard korun.