Investoři se odvracejí od technologického sektoru. A objevují klasiku
Zatímco v uplynulých měsících táhly růst světových trhů zejména technologické akcie, v posledních dnech se trend obrací. Po výsledkové sezoně a ve stínu Trumpových obchodních válek se od Big-Tech sektoru začali investoři odvracet. A naopak objevují tradiční sektory jako zdravotní péči.
Populární index S&P 500 zahrnuje 500 největších veřejně obchodovaných firem na americké burze. V posledních letech se ale zdálo, že tam ve skutečnosti je pouze sedm firem. Investoři se totiž zajímali téměř výlučně o akcie velkých technologických firem, známých jako Magnificent 7, které nahoru poháněla zejména očekávání spojená s umělou inteligencí.
Po aktuální výsledkové sezoně a v kontextu celních válek Donalda Trumpa ale investoři začínají měnit chování. Vybírají tučné zisky na technologických akciích a přesouvají je do jiných sektorů, upozorňuje list Financial Times.
„Pozorujeme určitý posun směrem k zapomenutým 493 akciím,“ řekl FT.com Damian McIntyre z investiční společnosti Federated Hermes.
Naplní AI očekávání?
Vedle dopadů obchodních válek situace zračí rostoucí nervozitu investorů ze závodů o dominanci v segmentu AI. Klíčoví hráči investují ohromné prostředky do vývoje stále dokonalejších nástrojů, vydávají stamiliony dolarů na přetahování talentovaných lidí, kupují startupy a také řeší rostoucí nároky na výpočetní výkon.
Jenomže výsledky hospodaření zatím neodpovídají představám investorů o rychlosti návratnosti těchto investic, jak je představovali technologičtí vizionáři před několika lety.
I proto například index Nasdaq, v němž mají technologické firmy větší váhu než například v S&P 500, propadl v posledním týdnu více než širší index.
Navíc někteří tradeři oslovení Financial Times pochybují, že technologický sektor může v nadcházejícím období nabídnout podobný růst jako doposud. Nicméně mohlo by k tomu dojít ve chvíli, kdy by Fed snížil výrazněji úrokové sazby, což je tradičně situace nahrávající rizikovějším aktivům.
Příliš jednostranné sázky
Emily Herbert z FT.com pak upozorňuje, že dosavadní dominance velkých tech firem v indexu S&P způsobila, že i tento tradičně robustní index odolný vůči větším pohybům je aktuálně nejvíc náchylný na situaci, kdy by se propadla hodnota deseti velkých firem. Zatímco v roce 2011 by to s indexem nemělo téměř nic zásadního udělat, v současnosti je vliv největších firem na pohyb celého indexu největší v historii.
I proto se investoři podle dat Financial Times znovu vracejí také k hodnotovým akciím. Růst investic zaznamenaly sektory jako zdravotní péče či infrastruktury.
A tradeři upozorňují, že se opět vrací pravidlo vyváženého portfolia, které aktuálně může vynášet více než sázka čistě na růst amerického technologického sektoru.
