„Nemáme slov." Dánští vojenští veteráni protestovali proti Trumpovi

„Nemáme slov.“ Dánští vojenští veteráni protestovali proti Trumpovi

V Dánsku protestovaly tisíce lidí proti Trumpovým výrokům o vojácích z NATO
Asi 10 tisíc lidí se zúčastnilo pochodu k velvyslanectví USA v Kodani, který uspořádalo sdružení dánských válečných veteránů, píše agentura AFP. Pochod byl tichým protestem proti nedávným výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zlehčoval roli vojáků ze spojeneckých zemí NATO v Afghánistánu. Trump tvrdil, že se drželi mimo frontu.

„Demonstraci jsme nazvali #NoWords (Žádná slova), protože to přesně popisuje, jak se cítíme. Nemáme slov,“ uvedl viceprezident sdružení veteránů Soren Knudsen. Protestující podle něj zároveň chtějí Američanům sdělit, že Trumpova slova byla urážkou dánských veteránů a hodnot, které společně bránili.

V Afghánistánu zahynulo 44 dánských vojáků a v Iráku osm. Protestující dnes na jejich památku umístili do květináčů před americkým velvyslanectvím 44 dánských vlajek. Velvyslanectví je nejprve odstranilo, ale později je s omluvou vrátilo, píše AFP.

Aliančních misí v Afghánistánu se účastnilo i Česko, které tam přišlo o 14 vojáků.

Tisíce protestujících

Podle organizátorů se dnešního pochodu v Kodani za mrazivého počasí zúčastnilo osm až deset tisíc lidí. Podle odhadů policie jich bylo nejméně 10 tisíc. Někteří byli oblečeni ve vojenských uniformách, někteří měli na hrudi připnutá vojenská vyznamenání. Lidé drželi dánské i grónské vlajky.

Dánsko je členským státem NATO a spojencem USA. V dánské společnosti ovšem v poslední době vyvolala napětí opakovaná Trumpova prohlášení. že Spojené státy chtějí z bezpečnostních důvodů získat Grónsko, které je autonomní součástí Dánska.

V posledních měsících se zároveň objevují varování před možnou investiční bublinou související s nadhodnocením akcií navázaných na umělou inteligenci. Podle analýzy listu Der Standard jsou mnohé sliby představitelů AI start-upů přehnané a skutečný vývoj za nimi výrazně zaostává.

Britská centrální banka upozornila, že ocenění akcií na amerických trzích se v některých ukazatelích podobá situaci z období těsně před splasknutím takzvané dotcomové bubliny v roce 2000. Mezi lety 1995 a jejím vrcholem v březnu 2000 vzrostl index Nasdaq Composite, který zahrnuje řadu technologických firem, přibližně o 600 procent. Do října 2002 pak klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.

Zeman pokáral Macinku za dopisování si s „úhlavním nepřítelem“ z Hradu

Miloš Zeman
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) a zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) se setkali v Lánech s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Macinka poté sdělil, že pro nastupující politickou generaci je důležité mluvit s politiky, kteří mají desítky let zkušeností. Podle Zemana se debata točila kolem priorit vlády ANO, SPD a Motoristů i návrhu státního rozpočtu na letošní rok.

Macinka napsal, že šlo o přátelskou návštěvu. „Domnívám se, že s bývalými prezidenty, kteří mají desítky let vrcholových politických zkušeností, je pro nás - pro nastupující politickou generaci - důležité mluvit. Bylo to pro mne velice obohacující setkání,“ uvedl.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

Tereza Zavadilová: Macinka stáhnul prezidenta do bahna. Schválně

Názory

Výpady Petra Macinky vůči kanceláři prezidenta nebyly jen tak nějakou noční nerozvážností. Vypadá to na přesně cílenou mocenskou strategii, jak z učebnice.

tzv

Přečíst článek

Zeman na svém facebookovém profilu informoval, že s Macinkou a Turkem probíral priority vlády a návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. „Podporuji změny, které by měly ozdravit českou zahraniční službu. Jsem rád, že mezi hlavní cíle ministerstva zahraničí opět patří dobré vztahy se sousedními zeměmi a sebevědomá obhajoba českých národních zájmů,“ napsal.

Zástupcům Motoristů Zeman popřál, aby se jim povedlo přesunout důraz ze zelených politik a klimatických ideologií na skutečnou ochranu přírody. Macinka je aktuálně pověřený také vedením ministerstva životního prostředí. Tam Motoristé nominovali Turka, kterého však odmítá jmenovat prezident Petr Pavel.

David Ondráčka: Popletení Motoristé Babišovi vyhovují

Názory

Popletení Motoristé jsou ideální hluková clona k odvedení pozornosti a Babiš má klid na svou mocenskou práci. Macinka je ideální terč, lidé se hádají o SMSky a gesta, sdílí se výzvy, pohoršení, morální panika, chystají se demonstrace. Na tohle blbnutí je upřená veškerá mediální i opoziční pozornost. ANO si mezitím v klidu a bez odporu řeší to podstatné – mocenské ovládnutí státu.

David Ondráčka

Přečíst článek

Macinkova chyba

Kvůli SMS zprávám z tohoto týdne, ve kterých Macinka hrozil odvetnými kroky, pokud bude hlava státu Turka nadále odmítat, bude příští týden hlasovat Sněmovna o vyslovení nedůvěry vládě. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl Macinku odvolat, jak žádá opozice. Pavel zprávy označil za pokus o vydírání.

Zeman ve čtvrtek v rozhovoru pro Blesk s odkazem na právníky uvedl, že o trestný čin vydírání nešlo. „Byla to další amatérská chyba. Někdy je dobré přečíst si trestní zákoník,“ uvedl. Macinka podle Zemana zase chyboval, když si dopisoval s ´úhlavním nepřítelem´. „Je to tak trochu školácká chyba a přílišná důvěra v pana Petra Koláře,“ odkázal na poradce, jemuž Macinka zprávy pro prezidenta adresoval.

Související

