Káva patří k nejoblíbenějším nápojům na světě, kde všude si ji vychutnáváme?

Jen málokdo si umí představit den bez šálku kávy. Nápoj původem z Afriky, který se dnes pěstuje v asi padesáti zemích světa, se těší největší oblibě právě v Evropě. Podle průzkumu společnosti Jacobs Douwe Egberts, která patří k největším hráčům na trhu, vypije alespoň jeden šálek denně až 85 procent Čechů. Kdo je ale největším producentem, spotřebitelem a kde si kávu nejčastěji dopřáváme?

Brazílie jako kávová velmoc

Mezi největší producenty patří tradičně země Střední a Jižní Ameriky se 48procentním podílem na světové produkci a Asie a Oceánie s 29procentním podílem. Prvenství v produkci si stále drží Brazílie, následuje ji Vietnam a Kolumbie. Je ovlivněna několika faktory, a to například poptávkou, trendy nebo klimatickými podmínkami. Právě změny způsobené nepříznivými klimatickými jevy v klíčových pěstitelských oblastech v kávovém roce 2021/2022 vedly k celkovému snížení produkce. Predikce Mezinárodní organizace pro kávu ale naznačují, že v aktuálním období vzroste v porovnání s předchozím rokem zhruba o 1,7 procenta, což odpovídá 10,28 milionu tunám kávy.

Ve spotřebě kávy vedou seveřani, Češi vypijí dva šálky denně

Není překvapením, že země, které patří k nejvýznamnějším producentům, nejsou zároveň největšími spotřebiteli. Téměř třetina světového objemu se totiž zkonzumuje v Evropě. Horní příčky žebříčků obvykle obsazují severské země, roční spotřeba v Česku dosahuje podle Českého statistického úřadu asi 2,4 kilogramu kávy na obyvatele. Z průzkumu společnosti Jacobs Douwe Egberts vyplynulo, že třetina Čechů během dne vypije dva šálky kávy, čtvrtina pak o šálek více. Jen každý desátý Čech vypije čtyři a více káv.

Jakou kávu si Češi vychutnávají nejraději, je ale značně rozdílné. „Výsledky průzkumu potvrzují, že každý z nás má rozdílné preference. Naše zkušenosti z firemního a gastro prostředí ale naznačují určité trendy. Dalo by se říct, že mladší konzumenti kávy spíše preferují ovocné a svěží kávové směsi. Skupina nad 40 let zase tíhne k výrazným a hořkým směsím,“ popisuje Lumír Františák z Jacobs Douwe Egberts, který zastupuje značku francouzské kávy L'OR Professional, jež poskytuje kávové řešení pro B2B partnery. Společnost rovněž patří k největším hráčům na trhu a vysoce kvalitní kávou zásobuje nejen domácnosti, ale i řadu firemních klientů.

Lumír Františák z Jacobs Douwe Egberts, který zastupuje značku francouzské kávy L'OR Professional, jež poskytuje kávové řešení pro B2B partnery. Jacobs Douwe Egberts, užito se svolením

Kávu jako od baristy z pohodlí domova

Ačkoli jsou Češi častými návštěvníky kaváren, nejčastěji si kávu dopřávají doma nebo v práci. „Češi si zvykli na skvělou kávu v kavárnách a stejně dobrou kávu si chtějí dopřávat po celý den. To se promítá i do kategorie kávy v domácnostech i zaměstnání. Například v office segmentu je už dnes zcela přirozené, že se setkáváme s voláním firem nejen po výborném espressu, ale i po řešení, které dokáže dodat i mléčné varianty kávy na úrovni kávy z kavárny,“ doplňuje k výsledkům průzkumu Lumír Františák.

Ikonické značky společnosti Jacobs Douwe Egberts ve světě

Mezi klienty společnosti patří sítě hotelů, aerolinky i kavárny po celém světě. Jejich nabídka zahrnuje značky L'OR, Jacobs, Douwe Egberts, Gevalia, Moccona, Peet's a Piazza D'Oro. Vlastní například řetězec craftových kaváren Peet's, který si zakládá na kvalitě kávových zrn a mistrovské přípravě. Se svými více než 370 kavárnami triumfuje po celém světě, nejvíce se jich nachází v USA, Číně a Spojených arabských emirátech. Jejich špičková nabídka zahrnuje tradiční espresso i aktuální kávové speciality podle posledních trendů. Za mimořádnou kvalitu získali v říjnu letošního roku od USA Today prestižní ocenění "Nejlepší kavárenský řetězec".

Prestižní hotely i na palubách letadel

Kromě úspěšného řetězce kaváren dodává kávu i do prestižní hotelové sítě Marriott. Ve vybraných luxusních hotelech si tak můžete vychutnat kvalitní kávu, kde se zážitek spojený s výběrem kávy stává nedílnou součástí luxusního pobytu. V českém prostředí poskytuje kávové řešení pro butikový hotel Le Palais, v zahraničí například pro luxusní hotely Sheraton nebo Ritz-Carlton.

Kromě úspěšné kavárenské sítě a prestižních hotelů se lze se značkovou kávou setkat i na cestách. Na palubách letadel KLM se od roku 2018 podává káva Douwe Egberts na všech evropských i mezinárodních letech.

