Suchý únor učí Čechy pít jinak. Sahají po nealku, prémiových limonádách i kombuche
Suchý únor zvyšuje poptávku po nealkoholických alternativách destilátů, a to až o pětinu. Roste i zájem o prémiové limonády a fermentované nápoje. Vyplývá to z dat online supermarketu Rohlik.cz.
Suchý únor už dávno není okrajovou výzvou několika nadšenců. Podle dat online supermarketu Rohlik.cz se proměňuje v masový fenomén, který mění nákupní chování Čechů. I když alkoholické nápoje z košíků úplně nemizí, v únoru podle podle zástupců online prodejce potravin citelně roste zájem o nealkoholické alternativy, prémiové limonády a fermentované nápoje.
Do Suchého února se loni zapojilo rekordních 1,6 milionu lidí, přičemž poprvé převažovaly ženy. Tento posun se podle Rohlíku odráží i v datech z prodejů – a podobný vývoj firma očekává i letos.
Lihovarníci kritizují měsíc bez alkoholu, kdy někteří lidé dodržují takzvaný suchý leden nebo suchý únor. Kromě poklesu prodejů, které jsou v únoru až poloviční oproti běžným měsícům, jim vadí podle nich špatně nastavená kampaň a „démonizace“ destilátů. Nepodporují měsíční omezení, ale naopak „rozumnou konzumaci“.
Abstinující Češi děsí lihovarníky, Suchej únor jim bere peníze. Destiláty se zbytečně démonizují, tvrdí
Nealko roste hlavně v únoru
Data Rohlik.cz ukazují, že podíl nealkoholických alternativ v kategorii alkoholu dlouhodobě roste. Nejvýrazněji právě v únoru. U nealkoholických variant destilátů se v tomto období zvyšuje jejich podíl na obratu zhruba o 20 procent oproti okolním měsícům. U nealkoholických vín je únorový podíl přibližně o 15 procent vyšší než roční průměr. Další nárůsty pak přicházejí tradičně v letních měsících.
„Vidíme, že Češi se stále více zajímají o kvalitní nealko alternativy a Suchý únor jim dává příležitost je objevovat. Nejde jen o krátkodobou výzvu, ale o širší změnu v přístupu ke konzumaci nápojů,“ říká generální ředitelka Rohlik.cz Miroslava Vopatová.
Bestsellerem je nealko sekt, bodují i „zero“ drinky
Mezi nejoblíbenější volby zákazníků patří nealkoholická vína a šumivé alternativy. Zájem ale roste i o produkty, které kromě nulového obsahu alkoholu reflektují další trendy – například nízký obsah kalorií nebo žádný cukr.
Kombucha, limonády a fermenty v kurzu
Vedle nealkoholických vín a spiritů se do popředí dostávají také prémiové soft drinks a fermentované nápoje. Zákazníci podle Rohlíku stále častěji hledají nové chutě, kvalitní složení a produkty s přidanou hodnotou.
Do popředí zájmu se kombucha dostala z několika důvodů. Aktuálně jako jedna z tekutých alternativ, kterou si lze zpestřit suchý únor. Je také vyhledávaná jako „zázračný“ nápoj, který posílí imunitu a nejen ji, což je také víc než aktuální téma. Stále jedeme na vlně kvašení, i tady má kombucha co nabídnout. A z dlouhodobého hlediska je pak populární jako jedna z „DIY potravin“, které lze s trochou fištrónu vyrobit doma.
Stále populárnější kombucha má pověst všeléku. Je skutečně tak všemocná?
Roste obliba kombuch, přírodních limonád nebo čajových nápojů bez přidaného cukru. Zákazníci sahají například po upcyklované kombuche JZT Ferments s okurkou a mátou nebo po limonádách s vysokým podílem ovocné šťávy.
Alkohol z košíků úplně nemizí
Navzdory rostoucímu zájmu o nealkoholické alternativy zůstává segment alkoholických nápojů v únoru stabilní. Rohlik.cz neeviduje výrazný propad prodejů alkoholu v souvislosti se Suchým únorem.
„Zákazníci dnes k pití přistupují mnohem vědoměji. Nejde o úplné vyloučení alkoholu, ale o hledání rovnováhy a možnosti volby,“ uzavírá Vopatová.
