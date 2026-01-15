Cvičení NATO v Grónsku vyvolalo kritiku Ruska
Rusko dalo najevo „vážné znepokojení“ nad vysláním dodatečných jednotek několika zemí Severoatlantické aliance do Grónska. Moskva to podle agentury AFP označila za militarizaci arktického regionu.
Vyslání svých vojáků na cvičení do Grónska, rozlehlého a strategicky významného ostrova, který je poloautonomní součástí Dánska, oznámilo ve středu několik evropských zemí, včetně severských zemí i Francie nebo Německa. Evropští vojáci se v Grónsku mají v rámci cvičení Arctic Endurance naučit, jak lépe pracovat v arktických podmínkách.
Větší angažovanost evropských států NATO je reakcí na opakovaná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o významu ostrova pro americkou národní bezpečnost. Trump tím zdůvodňuje své přání Grónsko získat pod přímou kontrolu USA; jinak by se o to prý mohli pokusit Rusové nebo Číňané.
Ruská diplomacie dnes vyjádřila „vážné znepokojení“ z nasazení dalších vojáků NATO v Grónsku.
Dánský ministr zahraničí a jeho grónský protějšek odcestovali do Washingtonu v reakci na opakované výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném získání Grónska Spojenými státy. Cílem návštěvy bylo zmírnit napětí a jednat s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
Urychlení militarizace severu
„Místo konstruktivní spolupráce v rámci stávajících institucí, zejména Arktické rady, si NATO zvolilo cestu urychlení militarizace severu a posiluje tam svou vojenskou přítomnost pod vykonstruovanou záminkou rostoucí hrozby ze strany Moskvy a Pekingu,“ odsoudilo prohlášení počínání evropských zemí ruské velvyslanectví v Bruselu, kde sídlí ústředí NATO.
Středeční setkání amerických, dánských a grónských představitelů ve Washingtonu vyústilo podle dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena v konstatování „zásadní neshody“ o budoucnosti ostrova, jehož vláda dává jasně najevo, že místní obyvatelé nemají zájem být součástí Spojených států.
Francie, Švédsko, Německo a Norsko ve středu oznámily, že na ostrov vyšlou vojenský personál pro průzkumnou misi, která je podle zdroje z francouzského ministerstva ozbrojených sil součástí dánského cvičení.