Jste ohleduplní a staráte se o klima? Kodaň vás zve na kafe

Zatímco ve světě vznikají vůči turistům omezení nebo dokonce schytávají nevybíravé útoky, vedení dánské Kodaně chce s dopady masového cestování bojovat přátelským programem, který netrestá, ale odměňuje. Třeba za jízdu na kole nebo autobusem dostanete šálek kávy zdarma.

Reklama

„Všechna naše rozhodnutí mají dopad na životní prostředí, tak proč nedělat vědomá rozhodnutí, která jsou prospěšná pro nás všechny, a být za ně odměněn?“ Kodaň v pondělí začala v rámci pilotního projektu CopenPay odměňovat dobré skutky turistů. Využívají tak „zážitkové ekonomiky“.

Řada míst na světě trpí náporem masového turismu, ať už jde o socio-ekonomické nebo ekologické dopady. Z některých oblastí turismus doslova vysává život a dělá z někdejších živých komunit jen sezónní letoviska, kde kromě turismu a na něj navázaných služeb nefungují jiné obory ani infrastruktura. Proto v poslední době vyvstávají různé pokusy o řešení této situace.

V Barceloně, kde proměna bytů na krátkodobé pronájmy zvyšuje životní náklady, to došlo tak daleko, že se turisté stali trnem v oku mnohým domácím. Předminulý víkend si nic netušící návštěvníci v klidu vychutnávali večeři v místních restauracích, a v tom je napadli protestující vodními stříkacími pistolkami a křičeli: „Turisté, jděte domů“.

Mít vlastní byt u moře Čechy láká víc a víc. Za jakých podmínek se dá sjednat hypotéka? Money Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat. Věra Tůmová Přečíst článek

Reklama

Jezděte na kole, pomáhejte. A zazpívejte

Dánské hlavní město si problém rovněž uvědomuje, ale volí úplně jiný přístup. Místo toho, aby turisty od návštěvy odrazovalo, zkouší motivovat k udržitelnému chování a respektování životního prostředí. Za drobné ústupky z klasické masové turistiky, dostávají návštěvníci různé výhody.

Co pro to musí udělat? Nic těžkého. Stačí místo auta nasednout na kolo, využít hromadné dopravy nebo přiložit ruku k dílu při úklidu parku a získají slevu na snídani nebo drink na účet podniku na střešní terase s výhledem na město. Obdobně lze získat i nějaký čas navíc na lyžování ta tamějším travnatém svahu. Za chvilku dobrovolničtí na městské zahradě zae dostanou vegetariánský oběd zdarma.

Příležitostí program nabízí přes dvě desítky, přičemž mají být nejen dobrým skutkem, ale i nevšedním zážitkem nebo zábavnou, byť třeba lehce bizarní záležitostí. „Zveme vás, abyste s námi začali den v Kanalhuset, kde začneme skákáním do kanálu (samozřejmě mořského – pozn. autora), pak si zazpíváme a vychutnáme si šálek dobré kávy. Jediné, co musíte udělat, je přijet na kole nebo pěšky,“ zní popis jedné z akcí.

OBRAZEM: Seychely jsou rájem na Zemi. Podívejte se na pláže i do palírny rumu Enjoy Moře v různých odstínech modré a zelené v závislosti na slunečních paprscích, oranžové a fialové západy slunce a uprostřed hlavního ostrova Mahé kopce, skály a pravá džungle. Seychely jsou hlavně o plážích, rumu a kokosech coco de mer. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Vyplatí se pozitivní přístup?

V Kodani věří, že lidé možnosti udržitelného cestování využijí, pokud jim je město připraví. „Naším hlavním cílem je učinit cestování udržitelnějším. To se nám však podaří pouze tehdy, pokud se nám podaří překonat velký rozdíl mezi přáním návštěvníků chovat se udržitelně a jejich skutečným chováním,“ uvedl podle deníku The Guardian Mikkel Aarø-Hansen z městské organizace Wonderful Copenhagen.

„Chceme, aby se návštěvníci rozhodovali uvědoměleji a šetrněji ke klimatu, a doufáme, že tak budou mít z cestování větší zážitek,“ dodal. Program ukázat jinou cestu, než vidíme v mnohých jiných metropolích.

Italské Benátky zase zpoplatňují vstup do historického města, jinde vznikají omezení vstupu pro přespolní či další restriktivní opatření. Jak se bude dařit skandinávskému přístupu? Pilotní projekt CopenPay poběží do 11. července. Pokud se osvědčí, město ho prý rádo zopakuje nebo i rozšíří – třeba o plusové body za to, že přijedete vlakem namísto letadla.