Pětimiliardová investice. Cenu AFI získala Vitesco Technologies

Výroční ceny Sdružení pro zahraniční investice mají své majitele. Hlavní cenu získal projekt společnosti Vitesco Technologies, která chce investovat až pět miliard v nové lokalitě Ostrava-Hrušov. Nápadem roku je Digitální člověk, projekt v oblasti kyberkriminality.

Je Česko zemí vhodnou pro zahraniční investice? A zlepšuje se místní investiční klima? Odpovědi každoročně hledá konference Sdružení pro zahraniční investice (AFI). Její součástí pak je také vyhlášení cen AFI, které se letos uskutečnilo v budově České národní banky.

Ocenění za významný počin v oblasti investic získala společnost Vitesco Technologies specializující se na vývoj a výrobu pohonných systémů pro automobilový průmysl s důrazem na elektrifikaci vozidel. Porota ocenila rozsáhlou expanzi, v rámci které firma investuje do vývoje a výroby pokročilných pohonných systémů. Česká pobočka společnosti v tuzemsku zaměstnává několik tisíc lidí a dalších tisíc míst plánuje nabídnout. V rámci expanze v nové lokalitě (Ostrava-Hrušov) firma plánuje proinvestovat až pět miliard korun, což představuje jednu z největších expanzí v tuzemské historii.

„Příběhy oceněných firem mě vždy naplňují optimismem, že Česká republika má významným investorům co nabídnout. Zároveň jsou velmi obohacující i diskusní panely, z kterých vyplývá řada výzev, jejichž překonání může naši zemi udělat pro všechny podnikatele bez rozdílu ještě přívětivější. Právě třeba dekarbonizace průmyslu je velmi důležitý proces, který ale určitě stojí za to podstoupit. Výsledkem bude totiž větší energetická nezávislost na třetích zemích a dlouhodobé provozní úspory, tedy větší konkurenceschopnost pro českou potažmo evropskou ekonomiku,“ komentuje ocenění Klára Sobotková, Regional Development Director ve společnosti Panattoni a zároveň místopředsedkyně Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI.

Digitální kriminalista

Cenu AFI a agentury CzechInvest za inovativní nápad roku obdržela společnost Born Digital za projekt Digitálního člověka, aplikovaný konkrétně pro vyšetřování kyberkriminality ve Středočeském kraji. Jejich Digitální vyšetřovatel vyvinutý pomocí AI technologií pomáhá při vyšetřování Policii Středočeského kraje autonomní komunikací se státním zástupcem, bankami, poskytovateli domén a dalšími relenatními stranami, automaticky anaylyzuje data z případu či vytváří vizualizace finančích toků odcizených peněz.

Cenu za dlouholetý přínos investičnímu prostředí obdržela dvojice Aleš Cáb a Josef Švejda, představitelé vedení společnosti onsemi. Aleš Cáb a Josef Švejda dlouhodobě hrají klíčové role při rozvoji inovativních technologií a jejich zavádění na trh. Společnost onsemi se pod jejich vedením stala významným zaměstnavatelem a investorem v ČR a výrazně přispěla k rozvoji lokální ekonomiky. Oba ocenění kladou důraz na dlouhodobou spolupráci s univerzitami a výzkumnými institucemi, jejich mentoring a podpora pomáhají novým generacím odborníků v přinášení inovativních myšlenek do českého investičního prostředí.

„Řekl bych, že velkou část nominací letos spojuje nejen snaha o hledání efektivity a využívání nástrojů umělé inteligence, ale také určitá linka společenského přesahu. Všem oceněným blahopřeji nejen k cenám, ale hlavně ke skvělým projektům, na které mohou být hrdí. A upřímně se těším, jakým směrem bude tento vývoj probíhat a jaké nominace budeme číst za rok,“ uvedl předseda sdružení AFI Kamil Blažek .

Sdružení pro zahraniční investice – AFI každoročně své Výroční ceny uděluje s cílem ocenit firmy i jednotlivce za jejich úsilí o inovace a technologický pokrok s regionálním a také dlouhodobým přesahem. Vloni si ocenění odnesly české firmy Nebesys a Kvados a bývalý prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

