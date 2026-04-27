Bezvavlasy.cz střídá CEO. Firmu povede Jiří Hendrych
Jeden z největších českých e-shopů v oblasti beauty a kosmetiky Bezvavlasy.cz má nového generálního ředitele. Od 1. května firmu povede Jiří Hendrych, který přichází z pozice obchodního ředitele společnosti Electrolux. Ve vedení střídá Daniela Horáka, jenž po dokončení integrační fáze zůstává akcionářem společnosti.
Hendrych má za sebou dlouholeté zkušenosti z obchodu i beauty segmentu. Vedle Electroluxu působil v manažerských rolích ve společnostech Sirowa nebo Coty, kde vedl mimo jiné divizi Wella ve střední Evropě a zastával i post generálního ředitele na Slovensku.
Jeho úkolem bude posílit tržní podíl Bezvavlasy.cz na stávajících trzích, připravit expanzi na nové evropské trhy a dál rozvíjet B2B segment Hair Servis na českém trhu.
Vstup na evropské trhy
Firma vstupuje do nové etapy po dokončené integraci skupiny Hair Servis a Bezvavlasy.cz, kterou v posledních dvou letech vedl Daniel Horák. Součástí změn byla centralizace logistiky, sjednocení e-shopových platforem i vstup na čtyři nové evropské trhy — Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Bulharsko.
Podle vedení má nyní skupina jednotnou organizační strukturu a připravený základ pro další růst doma i v zahraničí.
Vedení průmyslového konglomerátu MTX Group posílí Jakub Dusílek, dosavadní šéf UniCredit Bank v ČR a na Slovensku, bude provozním šéfem skupiny.
Nový šéf chce podle svých slov stavět na silné pozici firmy a soustředit se na další obchodní příležitosti. Prioritou má být růst značky napříč Evropou i rozvoj profesionální divize Hair Servis.
Personální změna tak přichází ve chvíli, kdy firma po integrační fázi přepíná do expanzivního režimu.
Novým obchodním ředitelem Plzeňský Prazdroj se od dubna stal Jan Krafka, který dosud působil jako regionální ředitel Asahi Germany. Ve funkci nahradil Romana Trzaskalika, jenž nově vede rumunský pivovar Ursus Breweries.
Novou ředitelkou společnosti OMV v Česku se stala Miriam Fellingerová, která od roku 2023 vedla slovenskou pobočku společnosti. OMV o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Fellingerová ve funkci vystřídala Daniela Vasilacheho, který české zastoupení OMV řídil od roku 2017.
