Bezvavlasy.cz střídá CEO. Firmu povede Jiří Hendrych

Jiří Hendrych
Bezvavlasy, užito se svolením
Jeden z největších českých e-shopů v oblasti beauty a kosmetiky Bezvavlasy.cz má nového generálního ředitele. Od 1. května firmu povede Jiří Hendrych, který přichází z pozice obchodního ředitele společnosti Electrolux. Ve vedení střídá Daniela Horáka, jenž po dokončení integrační fáze zůstává akcionářem společnosti.

Hendrych má za sebou dlouholeté zkušenosti z obchodu i beauty segmentu. Vedle Electroluxu působil v manažerských rolích ve společnostech Sirowa nebo Coty, kde vedl mimo jiné divizi Wella ve střední Evropě a zastával i post generálního ředitele na Slovensku.

Jeho úkolem bude posílit tržní podíl Bezvavlasy.cz na stávajících trzích, připravit expanzi na nové evropské trhy a dál rozvíjet B2B segment Hair Servis na českém trhu.

Vstup na evropské trhy

Firma vstupuje do nové etapy po dokončené integraci skupiny Hair Servis a Bezvavlasy.cz, kterou v posledních dvou letech vedl Daniel Horák. Součástí změn byla centralizace logistiky, sjednocení e-shopových platforem i vstup na čtyři nové evropské trhy — Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Bulharsko.

Podle vedení má nyní skupina jednotnou organizační strukturu a připravený základ pro další růst doma i v zahraničí.

Nový šéf chce podle svých slov stavět na silné pozici firmy a soustředit se na další obchodní příležitosti. Prioritou má být růst značky napříč Evropou i rozvoj profesionální divize Hair Servis.

Personální změna tak přichází ve chvíli, kdy firma po integrační fázi přepíná do expanzivního režimu.

Čína udeřila na české zbrojaře. Tchaj-wan poslal Pekingu ostrý vzkaz

Čínské sankce proti sedmi evropským obranným firmám, mezi nimiž jsou i české společnosti Excalibur Army a Omnipol, podle Tchaj-wanu neohrozí dodávky zbraní na ostrov. Tchajwanský ministr obrany Wellington Koo dal jasně najevo, že Tchaj-pej má alternativní cesty, jak si vojenské vybavení zajistit.

„Takové kroky neovlivní naši schopnost pokračovat v zajišťování zboží přes diverzifikované kanály,“ uvedl ministr podle agentury Reuters. Připomněl zároveň, že Peking podobné kroky podniká opakovaně.

Čína sankce zavedla proti sedmi evropským subjektům působícím v obranném průmyslu, mimo jiné kvůli prodeji zbraní či údajným tajným dohodám s Tchaj-wanem. Vedle českých firem se opatření týkají i belgické FN Browning Group a její dceřiné Fabrique Nationale Herstal nebo německé Hensoldt AG.

Čínský tlak podporu Tchaj-wanu zatím neoslabuje

Zařazení na sankční seznam znamená, že čínské firmy těmto společnostem nesmějí dodávat zboží dvojího užití, tedy využitelné v civilní i vojenské oblasti.

Podle Reuters ale čínský tlak zatím neoslabuje podporu Tchaj-wanu. Naopak, zejména ve střední a východní Evropě sílí ochota ke spolupráci, která se podle agentury ještě zvýšila po ruské invazi na Ukrajinu.

Napětí kolem ostrova tak dál roste. Peking považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za součást svého území a dlouhodobě zvyšuje vojenský tlak vysíláním lodí a letadel do blízkosti ostrova. Tchajwanská vláda ale trvá na tom, že o budoucnosti ostrova mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé.

Čínské sankce tak otevírají další kapitolu geopolitického střetu, který se stále více dotýká i evropského obranného průmyslu.

Bitcoin na dostřel 80 tisíc dolarů. Investoři reagují na obrat kolem Íránu

Bitcoin na dostřel 80 tisíc dolarů. Investoři reagují na obrat kolem Íránu
Bitcoin pokračuje v růstu a znovu se přibližuje hranici 80 tisíc dolarů. Největší kryptoměna v pondělí posílila až na 79 488 dolarů, nejvýše od konce ledna, kdy se naposledy obchodovala nad psychologicky důležitou hranicí. Růst podpořila kombinace geopolitického optimismu a sílící institucionální poptávky, uvedla agentura Bloomberg.

Náladu na trzích zlepšila zpráva serveru Axios, podle níž Írán předložil Spojeným státům nový návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu. Právě obavy o uzavření klíčové ropné tepny v posledních týdnech zvyšovaly nervozitu na trzích a hýbaly cenami ropy i rizikových aktiv.

Po zprávě o možném diplomatickém posunu rostly asijské akcie a ropa korigovala část předchozích zisků. Pozitivní impuls zachytil i kryptotrh. Ether, druhá největší kryptoměna, přidával až 1,7 procenta.

Rizika zůstávají vysoká

Podle analytičky BTC Markets Rachael Lucasové ale zůstávají rizika vysoká. Hranice 80 tisíc dolarů může podle ní představovat silnou rezistenci, protože řada investorů se na této úrovni dostává na bod zvratu a může začít vybírat zisky.

Bitcoin se k této metě vrací i díky uzavírání krátkých pozic a obnově institucionální poptávky. Od začátku dubna si připisuje 16 procent a směřuje k nejsilnějšímu měsíčnímu růstu od května loňského roku.

Velcí hráči na nákupech

Silný signál vysílají i velcí hráči. Společnost Strategy Inc. vedená Michaelem Saylorem podle dat agentury Bloomberg tento měsíc nakoupila bitcoin za 3,9 miliardy dolarů, nejvíce za poslední rok.

Oživení je patrné také u spotových bitcoinových ETF v USA. Čistý příliv kapitálu v dubnu dosáhl zhruba 2,5 miliardy dolarů a míří k dvojnásobku březnové úrovně. Institucionální investoři se do fondů vracejí po několika měsících odlivu.

Trhy tak vedle geopolitiky dál sledují, zda bitcoin dokáže prolomit hranici 80 tisíc dolarů a otevřít si cestu k dalším rekordům.

