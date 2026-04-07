Bankéř Dusílek nastupuje do MTX mladého Otavy

Vedení průmyslového konglomerátu MTX Group posílí Jakub Dusílek, dosavadní šéf UniCredit Bank v ČR a na Slovensku, bude provozním šéfem skupiny.

Skupina MTX Group českého průmyslníka Petra Otavy oznamuje významnou personální posilu ve svém vrcholovém managementu. Od května nastupuje do skupiny Jakub Dusílek na pozici místopředsedy představenstva a Chief Operating Officer (provozní šéf, pozn. red.) pro oblast financí a řízení. Do MTX Group přichází z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, kde v posledních sedmi letech působil jako předseda představenstva a generální ředitel. 

V rámci MTX Group bude Jakub Dusílek odpovědný za finanční procesy napříč skupinou a oblast corporate governance. Zaměří se na posilování principů efektivního řízení a další rozvoj výrobních podniků skupiny v Česku i na zahraničních trzích. 

„Do MTX Group přichází manažer s rozsáhlými zkušenostmi v bankovnictví, financích a oblasti corporate governance. Věřím, že Jakub Dusílek významně přispěje k dalšímu růstu skupiny v Česku i na zahraničních trzích. Jeho role bude klíčová nejen pro rozvoj našich výrobních podniků, ale také pro posilování jejich dlouhodobé stability, konkurenceschopnosti a efektivního řízení,“ uvedl majitel MTX Group Petr Otava. 

Průmyslová skupina MTX Group českého podnikatele Petra Otavy loni vykázala zisk před zdaněním, odpisy a amortizací EBITDA tři miliardy korun. Meziročně je to asi o tři procenta méně. Nekonsolidované tržby podniku naopak proti předloňsku přibližně o tři procenta stouply na 56,3 miliardy korun. Uvedla to firma v tiskové zprávě.

Jakub Dusílek působí ve finančním sektoru od roku 2003, kdy nastoupil do Živnostenské banky, která se později stala součástí skupiny UniCredit. V rámci skupiny UniCredit zastával řadu seniorních manažerských pozic v České republice i v zahraničí – působil například jako generální ředitel UniCredit Leasing na Slovensku, člen představenstva a ředitel globálních bankovních služeb v České republice, nebo ve stejné roli v UniCredit Bank Rumunsko.  

Od roku 2020 je členem prezidia České bankovní asociace. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, držitelem titulu MBA a absolvoval také mezinárodní manažerské programy. 

MTX Group je průmyslová skupina s širokým portfoliem aktivit zahrnujících hutní a chemický průmysl, výrobu hliníkových, měděných a mosazných produktů, výrobu obalů nebo obchod s komoditami. Mezi nejvýznamnější společnosti MTX Group patří Metalimex, Al Invest Břidličná, Strojmetal Aluminium Forging, OKK Koksovny, TAPA Tábor nebo Povrly Copper Industries

Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se stane Marco Iannaccone. Do funkce nastoupí 1. dubna 2026 a současně převezme roli ředitele Klientských řešení pro region střední a východní Evropy. O změnách byl informován regulátor.

Americké technologické společnosti OpenAI, Anthropic a Google začaly spolupracovat, aby zabránily čínským konkurentům kopírovat výsledky z nejmodernějších amerických modelů umělé inteligence, a získávat tak výhodu na globálním trhu. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Bloomberg.

Společnosti si vyměňují informace prostřednictvím neziskové organizace Frontier Model Forum, kterou tyto firmy založily společně s firmou Microsoft v roce 2023. Cílem Frontier Model Forum je odhalit pokusy o tzv. adversarial distillation - neautorizované napodobování modelů v rozporu s podmínkami používání.

Ojedinělá spolupráce ukazuje, že firmy mají vážné obavy z toho, že někteří uživatelé, zejména v Číně, vyvářejí napodobeniny jejich produktů. Takové napodobeniny mohou snižovat ceny, způsobit odliv zákazníků a zároveň představovat riziko pro národní bezpečnost. Neautorizované kopírování stojí laboratoře v Silicon Valley každoročně miliardy dolarů, uvádějí odhady amerických úřadů.

Distillation, doslova destilace, je technika, při které se starší model AI nazývaný učitel používá k natrénování nového modelu - studenta. Ten tak dokáže dělat podobné věci jako původní systém, ale často mnohem levněji než by stálo vytvoření nového modelu od začátku. Některé formy destilace jsou běžné a podporované, například když firmy vytvářejí menší a efektivnější verze svých vlastních modelů, nebo umožní vývojářům využít destilaci k tvorbě nekonkurenčních technologií.

Problémy ale nastávají, když destilaci využívají třetí strany, jako je Čína a Rusko, k nelegálnímu kopírování chráněných technologií. Přední americké laboratoře pro AI varují, že zahraniční konkurenti by touto technikou mohli vyvíjet modely AI bez bezpečnostních omezení, tedy že třeba tyto modely nezabrání uživatelům vytvořit smrtící virus nebo jiné nebezpečné technologie.

Většina modelů, které vyvíjejí čínské laboratoře, je tzv. open weight, což znamená, že části jejich základního systému AI jsou veřejně dostupné a kdokoli si je může zdarma stáhnout a používat na svých platformách. To představuje ekonomickou výzvu pro americké firmy, které své modely chrání a spoléhají na to, že zákazníci budou platit za přístup k jejich produktům. Takto se snaží pokrýt stovky miliard dolarů, které investovaly do datových center a další infrastruktury.

Destilace se dostala do pozornosti v lednu 2025 po uvedení modelu R1 čínskou firmou DeepSeek, který svět umělé inteligence ohromil. Brzy poté Microsoft a OpenAI vyšetřovaly, zda start-up neoprávněně nevyužil data z amerických modelů. V únoru společnost OpenAI upozornila americký Kongres, že DeepSeek pokračuje v sofistikovaných pokusech získávat výsledky z jejích modelů a že používá destilaci k vývoji nové verze svého chatbota.

Sdílení informací mezi americkými podniky zaměřenými na umělou inteligenci o neautorizovaném napodobování modelů připomíná běžnou praxi v oblasti kybernetické bezpečnosti, kdy si firmy pravidelně vyměňují data o útocích a postupech útočníků, aby posílily ochranu svých sítí. Spojením sil se firmy zaměřené na AI snaží účinněji odhalovat tyto praktiky, zjistit, kdo za nimi stojí, a zabránit neautorizovaným uživatelům v úspěchu.

Vládní úředníci dali najevo, že podporují sdílení informací mezi firmami zaměřenými na AI, aby omezily neautorizované napodobování. Akční plán pro AI, který loni představil prezident Donald Trump, navrhoval vznik centra pro sdílení a analýzu dat, částečně právě za tímto účelem. Dosud je však výměna informací omezená, protože firmy si nejsou jisté, co mohou sdílet podle antimonopolních pravidel. Ocenily by jasnější směrnice od americké vlády, uvedly zdroje.

„Všechno to začalo Grónskem,“ vysvětlil Trump svou kritiku NATO

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho současné výhrady vůči NATO mají kořeny ve sporu o Grónsko z počátku letošního roku. „Upřímně řečeno, všechno to začalo Grónskem,“ uvedl během tiskové konference v Bílém domě. „Chceme Grónsko. Oni nám ho nechtějí dát. A já řekl: ‚tak nashledanou‘.“

Trump tak oživil napětí, které na začátku roku narušilo vztahy mezi Spojenými státy a Evropou. Tehdy pohrozil převzetím kontroly nad autonomním dánským územím, od čehož nakonec ustoupil po dosažení dohody. Situace vyvolala obavy napříč Evropou, přičemž Dánsko podle dostupných informací připravovalo krizové scénáře pro případ americké invaze na ostrov.

Šéf Bílého domu současně rozšířil kritiku Severoatlantické aliance a obvinil spojence z nedostatečné podpory během války s Íránem. „Myslím, že je to skvrna na NATO, která nikdy nezmizí,“ řekl a dodal, že je „velmi zklamaný“ tím, že některé země, včetně Španělska, odmítly poskytnout své základny či vzdušný prostor a evropské vlády neposlaly válečné lodě k zajištění Hormuzského průlivu.

Jeho výroky zapadají do širší kritiky NATO ze strany americké administrativy. Trump minulý týden naznačil možnost odchodu Spojených států z aliance, zatímco ministr zahraničí Marco Rubio varoval, že NATO by se mohlo stát pro Washington „nepříliš výhodným uspořádáním“.

Evropští lídři zatím americkému tlaku odolávají. Na čtvrtečním jednání více než čtyř desítek představitelů se zaměřili na diplomatické a ekonomické kroky k opětovnému otevření Hormuzského průlivu, k přímému vojenskému zapojení se však nezavázali. Francouzský prezident Emmanuel Macron takový krok označil za „nereálný“.

Napětí by mohl zmírnit středeční schůzka ve Washingtonu, kde se generální tajemník NATO Mark Rutte setká s Trumpem, Rubiem a ministrem obrany Petem Hegsethem. Trump však zatím zůstává skeptický. „Řeknou: ‚uděláme tohle, uděláme tamto‘,“ uvedl. „Teď najednou chtějí něco posílat.“

