Bankéř Dusílek nastupuje do MTX mladého Otavy
Vedení průmyslového konglomerátu MTX Group posílí Jakub Dusílek, dosavadní šéf UniCredit Bank v ČR a na Slovensku, bude provozním šéfem skupiny.
Skupina MTX Group českého průmyslníka Petra Otavy oznamuje významnou personální posilu ve svém vrcholovém managementu. Od května nastupuje do skupiny Jakub Dusílek na pozici místopředsedy představenstva a Chief Operating Officer (provozní šéf, pozn. red.) pro oblast financí a řízení. Do MTX Group přichází z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, kde v posledních sedmi letech působil jako předseda představenstva a generální ředitel.
V rámci MTX Group bude Jakub Dusílek odpovědný za finanční procesy napříč skupinou a oblast corporate governance. Zaměří se na posilování principů efektivního řízení a další rozvoj výrobních podniků skupiny v Česku i na zahraničních trzích.
„Do MTX Group přichází manažer s rozsáhlými zkušenostmi v bankovnictví, financích a oblasti corporate governance. Věřím, že Jakub Dusílek významně přispěje k dalšímu růstu skupiny v Česku i na zahraničních trzích. Jeho role bude klíčová nejen pro rozvoj našich výrobních podniků, ale také pro posilování jejich dlouhodobé stability, konkurenceschopnosti a efektivního řízení,“ uvedl majitel MTX Group Petr Otava.
Průmyslová skupina MTX Group českého podnikatele Petra Otavy loni vykázala zisk před zdaněním, odpisy a amortizací EBITDA tři miliardy korun. Meziročně je to asi o tři procenta méně. Nekonsolidované tržby podniku naopak proti předloňsku přibližně o tři procenta stouply na 56,3 miliardy korun. Uvedla to firma v tiskové zprávě.
Jakub Dusílek působí ve finančním sektoru od roku 2003, kdy nastoupil do Živnostenské banky, která se později stala součástí skupiny UniCredit. V rámci skupiny UniCredit zastával řadu seniorních manažerských pozic v České republice i v zahraničí – působil například jako generální ředitel UniCredit Leasing na Slovensku, člen představenstva a ředitel globálních bankovních služeb v České republice, nebo ve stejné roli v UniCredit Bank Rumunsko.
Od roku 2020 je členem prezidia České bankovní asociace. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, držitelem titulu MBA a absolvoval také mezinárodní manažerské programy.
MTX Group je průmyslová skupina s širokým portfoliem aktivit zahrnujících hutní a chemický průmysl, výrobu hliníkových, měděných a mosazných produktů, výrobu obalů nebo obchod s komoditami. Mezi nejvýznamnější společnosti MTX Group patří Metalimex, Al Invest Břidličná, Strojmetal Aluminium Forging, OKK Koksovny, TAPA Tábor nebo Povrly Copper Industries.
Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se stane Marco Iannaccone. Do funkce nastoupí 1. dubna 2026 a současně převezme roli ředitele Klientských řešení pro region střední a východní Evropy. O změnách byl informován regulátor.
