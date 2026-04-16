Návrat do Prazdroje. Krafka po letech v zahraničí přebírá klíčovou roli
Novým obchodním ředitelem Plzeňský Prazdroj se od dubna stal Jan Krafka, který dosud působil jako regionální ředitel Asahi Germany. Ve funkci nahradil Romana Trzaskalika, jenž nově vede rumunský pivovar Ursus Breweries.
Krafka je s Prazdrojem spojený už od dob studií. Do firmy nastoupil v roce 2007 jako trainee a postupně prošel řadou pozic ve financích i obchodě. V roce 2018 se stal obchodním ředitelem pro segment hospod a restaurací, od roku 2022 pak vedl aktivity Asahi v Německu a Rakousku.
„Firmu velmi dobře zná a v posledních letech úspěšně rozvíjel podnikání v zahraničí. Věřím, že své zkušenosti využije k dalšímu růstu Prazdroje i posilování české pivní kultury,“ uvedl generální ředitel společnosti Michal Mrowiec. Připomněl mimo jiné růst prodejů značek Peroni a Tyskie pod Krafkovým vedením.
Spolupráce s gastronomií i maloobchodem
V nové roli bude mít Krafka na starost spolupráci s gastronomií i maloobchodem. Zaměřit se chce nejen na podporu hospod a restaurací a růst čepovaného piva, ale také na digitalizaci gastronomie. „Chceme být partnerem našim zákazníkům při využívání moderních technologií. Bez nich má dnes hospoda výrazně menší šanci na úspěch,“ uvedl Krafka. Zároveň chce dál rozvíjet spolupráci s retailovými partnery a zlepšovat zákaznický zážitek.
Krafka vystudoval ekonomii na Západočeské univerzitě v Plzni a také na univerzitě ve francouzském Montpellier. Ve volném čase se věnuje rodině, cyklistice a počítačovým hrám.
Ve funkci střídá Romana Trzaskalika, který v Prazdroji působil osm let. Nejprve vedl marketing, poslední tři roky obchod. Podle Mrowiece se podílel na posilování značek i rozvoji nových projektů, včetně iniciativ v oblasti nealkoholického piva, uvedení ležáku Proud nebo podpory tuzemské gastronomie.
