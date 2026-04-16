newstream.cz Leaders Návrat do Prazdroje. Krafka po letech v zahraničí přebírá klíčovou roli

Návrat do Prazdroje. Krafka po letech v zahraničí přebírá klíčovou roli

Jan Krafka
Plzeňský Prazdroj, užito se svolením
nst
nst

Novým obchodním ředitelem Plzeňský Prazdroj se od dubna stal Jan Krafka, který dosud působil jako regionální ředitel Asahi Germany. Ve funkci nahradil Romana Trzaskalika, jenž nově vede rumunský pivovar Ursus Breweries.

Krafka je s Prazdrojem spojený už od dob studií. Do firmy nastoupil v roce 2007 jako trainee a postupně prošel řadou pozic ve financích i obchodě. V roce 2018 se stal obchodním ředitelem pro segment hospod a restaurací, od roku 2022 pak vedl aktivity Asahi v Německu a Rakousku.

„Firmu velmi dobře zná a v posledních letech úspěšně rozvíjel podnikání v zahraničí. Věřím, že své zkušenosti využije k dalšímu růstu Prazdroje i posilování české pivní kultury,“ uvedl generální ředitel společnosti Michal Mrowiec. Připomněl mimo jiné růst prodejů značek Peroni a Tyskie pod Krafkovým vedením.

Spolupráce s gastronomií i maloobchodem

V nové roli bude mít Krafka na starost spolupráci s gastronomií i maloobchodem. Zaměřit se chce nejen na podporu hospod a restaurací a růst čepovaného piva, ale také na digitalizaci gastronomie. „Chceme být partnerem našim zákazníkům při využívání moderních technologií. Bez nich má dnes hospoda výrazně menší šanci na úspěch,“ uvedl Krafka. Zároveň chce dál rozvíjet spolupráci s retailovými partnery a zlepšovat zákaznický zážitek.

Krafka vystudoval ekonomii na Západočeské univerzitě v Plzni a také na univerzitě ve francouzském Montpellier. Ve volném čase se věnuje rodině, cyklistice a počítačovým hrám.

Ve funkci střídá Romana Trzaskalika, který v Prazdroji působil osm let. Nejprve vedl marketing, poslední tři roky obchod. Podle Mrowiece se podílel na posilování značek i rozvoji nových projektů, včetně iniciativ v oblasti nealkoholického piva, uvedení ležáku Proud nebo podpory tuzemské gastronomie.

Výroční ceny ČEA rozdány. Zlato v kategorii Business Event bere akce Good Company Circle

Vítězem kategorie Business Event roku 2025 je konference Good Company Circle
Česká eventová asociace, užito se svolením
nst
nst

Česká eventová asociace (ČEA) vyhlásila vítěze 9. ročníku Výročních cen ČEA. Slavnostní večer v pražském kině Lucerna potvrdil rostoucí kvalitu tuzemského trhu i důraz na kreativitu a precizní produkční zpracování. Mezi oceněnými projekty uspěla i konference Good Company Circle, na jejíž přípravě se Newstream podílel.

V kategorii Business Event – veletrh, výstava, konference, fórum, kongres získal první místo projekt Good Company Circle. Na Konferenci společnosti JT International spolupracovala agentura Next Level, Nedori a Shrtcut. Newstream byl jejím spoluorganizátorem a hlavním mediálním partnerem. 

Projekt vsadil na zcela netradiční pojetí, které vybočuje z běžných standardů korporátních akcí. „Poslední ročník Good Company Circle vznikl z touhy vytvořit něco, co na české scéně chybělo. Ne další konferenci založenou na prezentacích, ale skutečný zážitek, který propojí silný obsah, emoci a společenský přesah,“ vysvětluje Eva Prokešová, manažerka komunikace a CSR CzHuSk v JT International.

48 fotografií v galerii

Podle ní byla klíčem k úspěchu odvaha přinést novou formu. „Přišli s jsme s kruhovým formátem, otáčivým pódiem, videomappingem a živým orchestrem. Řečníci byli přímo součástí celé projekce, díky videomappingu se stávali součástí samotné prezentace a nebyli pouze nasvíceni, jak je běžné. Právě tuto emoci se nám podařilo přenést i na publikum v sále. Prvenství v business eventu je pro mě potvrzením, že dělat věci jinak má smysl,“ dodává Prokešová.

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Úspěch projektu kvituje i Aleš Burger, CEO agentury Next Level, která se zároveň stala Agenturou roku: „Vedle všech ocenění máme extra velkou radost právě ze zlata v kategorii Business Event. Good Company Circle ukázal, jak moc může být byznysový event lidský, přátelský, přirozený, a přesto velmi mimořádný.“

Grand Prix pro CP Engage

Absolutním vítězem letošního ročníku a držitelem ceny Grand Prix se stal projekt CP Engage od agentur Rubio a Start Production pro společnost Check Point Software Technologies. Ten patřil k technologicky nejvýraznějším realizacím roku.

Vítězové jednotlivých kategorií

Přehled oceněných projektů a eventů

Business event
Good Company Circle
Next Level & JTI
B2B event
CP Engage
Rubio & Start Production
B2E event (interní / zaměstnanecký)
Oslava v O2 areně: Zážitek jednou za 200 let!
Event Arena pro Českou spořitelnu
B2C event
Orlen Summer Drinks Roadshow
Orlen Unipetrol
B2P event
George Town na Colours of Ostrava
Event Arena pro Českou spořitelnu
Kulturní event
Signal Festival 2025
Signal Festival
Interní event
Leadership konference 2024
Česká spořitelna
Sportovní event
Road to Prague
Concept One pro Škoda Auto
Udržitelnost
Rock for People 2024
Ameba Production
Kreativní koncept
Výstava „Křehká krása“
Agentura X

Titul Agentura roku si na základě počtu bodů odnesla společnost Next Level, která stojí právě za vítězným projektem Good Company Circle.

Eventy jako strategický nástroj

Výroční ceny ČEA dlouhodobě ukazují, že event marketing už není jen jednorázovou aktivitou, ale plnohodnotným nástrojem strategické komunikace. Porota letos hodnotila desítky projektů, u nichž sledovala nejen kreativitu a exekuci, ale i reálný přínos pro značky a schopnost doručit silný obsah.

Letošní ročník podle organizátorů znovu potvrdil, kolik silných nápadů a energie se v českém eventovém prostředí skrývá a jak rychle se celý segment posouvá k mezinárodním standardům.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Švýcarsko reaguje na krizi bydlení: chce cizincům zpřísnit pravidla pro nákup nemovitostí

St. Moritz (Švýcarsko)
iStock
Petra Nehasilová
pej

Jedna z nejbohatších zemí Evropy zpřísňuje pravidla pro zahraniční kupce nemovitostí. Důvodem je nedostupné bydlení i tlak na infrastrukturu. Podobná opatření přitom zavádějí i další státy. I když jejich dopad na ceny je podle analytiků ale sporný.

Švýcarsko chce znovu přitvrdit vůči zahraničním kupcům nemovitostí, píše server agentury Bloomberg. Vláda reaguje na zhoršující se dostupnost bydlení i rostoucí tlak na infrastrukturu v zemi, kde ceny dlouhodobě patří k nejvyšším v Evropě.

Spolková vláda zahájila konzultace k návrhu, podle něhož by občané mimo EU a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu) nově potřebovali povolení i pro koupi nemovitosti určené k vlastnímu bydlení. Připomínkové řízení potrvá do 15. července. Opatření navazuje na zpřísnění pravidel známých jako Lex Koller, která už dnes omezují vlastnictví nemovitostí cizinci. Kroky přicházejí krátce před referendem plánovaným na 14. června. Iniciativa „10 milionů“ chce zastropovat počet stálých obyvatel, což odráží rostoucí obavy části veřejnosti z přelidnění, dopravních zácp a nedostupného bydlení.

Kde nakupují cizinci a kolik to stojí

Zahraniční poptávka přitom hraje v některých regionech významnou roli. Cizinci tradičně kupují zejména rekreační a luxusní nemovitosti v alpských oblastech, jako jsou Verbier, Zermatt, St. Moritz nebo Davos. Zájem je také o byty ve velkých městech jako Ženeva či Curych, kde však platí přísnější regulace.

Ceny švýcarských nemovitostí patří k nejvyšším v Evropě. V prémiových horských resortech se luxusní apartmány běžně prodávají za 15 až 30 tisíc švýcarských franků za metr čtvereční (zhruba 375 až 750 tisíc korun). Ve vyhledávaných lokalitách jako St. Moritz nebo Verbier mohou ceny u nejluxusnějších nemovitostí přesáhnout i 50 tisíc franků za metr čtvereční (přibližně 1,25 milionu korun).

Ve velkých městech, například v Curychu nebo Ženevě, se ceny bytů obvykle pohybují mezi 12 až 20 tisíci franky za metr čtvereční (zhruba 300 až 500 tisíc korun), v závislosti na lokalitě a standardu. Rostoucí poptávka, omezená výstavba a přísná regulace přitom dlouhodobě tlačí ceny vzhůru.

Dopad? Spíš luxus než běžné bydlení

Zvýšený zájem v posledních letech přichází i ze zemí mimo Evropu, včetně investorů z Blízkého východu, kteří ve Švýcarsku hledají stabilní a bezpečné uložení kapitálu. Zpřísnění pravidel by tak mohlo částečně ochladit poptávku především v luxusním segmentu, zatímco jeho dopad na dostupnost bydlení pro místní obyvatele zůstává podle expertů spíše omezený.

Švýcarsko přitom není jediné, kdo se snaží omezit vliv zahraničních kupců na realitní trh. Podobná opatření v posledních letech zavedly i další země. Například Kanada dočasně zakázala nákupy rezidenčních nemovitostí zahraničními investory, zatímco Nizozemsko nebo Německo zpřísňují regulaci nájmů a podporují dostupné bydlení pro místní obyvatele. Rakousko pak dlouhodobě omezuje prodej rekreačních nemovitostí cizincům v alpských regionech.

