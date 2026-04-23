Změna ve vedení OMV. Českou pobočku nově řídí Fellingerová
Novou ředitelkou společnosti OMV v Česku se stala Miriam Fellingerová, která od roku 2023 vedla slovenskou pobočku společnosti. OMV o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Fellingerová ve funkci vystřídala Daniela Vasilacheho, který české zastoupení OMV řídil od roku 2017.
Fellingerová za své priority ve funkci označila modernizaci sítě čerpacích stanic a rozvoj inovací. OMV pod jejím vedením bude pokračovat ve spolupráci s energetickou společnosti PRE na budování dobíjecích stanic pro elektromobily.
OMV, která se sítí 140 čerpacích stanic patří mezi pět největších na českém trhu, v roce 2024 zaznamenala čistý zisk 398,4 milionu korun. Meziročně si tak polepšila přibližně o čtyři procenta. Hospodářské výsledky za loňský rok společnost dosud nezveřejnila.
Na českém trhu působí OMV od roku 1991. Je součástí mezinárodní ropné a plynárenské skupiny OMV, která patří mezi největší rakouské průmyslové společnosti. Provozuje téměř 2000 čerpacích stanic v Evropě a zařízení na skladování plynu v Rakousku a Německu, mimo jiné vlastní také tři rafinerie.
