Deloitte Legal rozšiřuje vedení. Expertka na daňové spory Procházková se stala CE partnerkou

Jiřina Procházková
Advokátní kancelář Deloitte Legal má novou CE partnerku. K 1. červnu se jí stala Jiřina Procházková, dosavadní partnerka české kanceláře a vedoucí oddělení pro daňové litigace a řešení sporů. V českém týmu CE partnerů doplní Martina Bohuslava a Petra Suchého a stává se třetím společníkem.

Procházková se téměř 15 let zaměřuje na správu daní, daňové spory a regulaci veřejné podpory. Má zkušenosti se zastupováním klientů před správními soudy v Česku i na úrovni Evropské unie. Specializuje se mimo jiné na případy týkající se podvodů na DPH, odpočtů na výzkum a vývoj nebo zneužití práva v daňové oblasti.

V nové roli se chce zaměřit na další rozvoj týmu i přeshraniční daňové spory. Podle ní dnes daňové litigace nejsou jen právní otázkou, ale vyžadují propojení právní expertizy, daňového poradenství a znalosti byznysu klientů.

„Daňové spory jsou dnes složité a nejsou jen o právu. Klientům pomáháme tím, že propojujeme špičkovou právní expertízu se zkušenostmi daňových poradců a dalších specialistů Deloitte,“ uvedla Procházková.

Řídící partner Deloitte Legal Martin Bohuslav označil její jmenování za ocenění práce Procházkové i celého českého týmu. Podle něj tento krok potvrzuje sílu kanceláře v oblasti daňových sporů a dalších litigací, které jsou pro klienty stále důležitější.

Procházková se dlouhodobě věnuje také rozvoji klientů z výrobního a spotřebitelského sektoru a v Deloitte Legal má na starosti oblast business developmentu. Vede také projekt Zákon roku, který už 17 let propojuje firmy, profesní asociace a další subjekty zaměřené na kvalitu regulace podnikání v Česku.

Od loňského roku působí jako členka představenstva České advokátní komory, kde se věnuje hlavně vzdělávání a hospodaření. Pravidelně ji doporučují mezinárodní žebříčky Chambers Europe Guide a Legal 500 EMEA a dlouhodobě se umisťuje mezi TOP 100 ženami česko-slovenského právního byznysu.

V letech 2017 a 2022 získala ocenění Daňař roku v oblasti správy daní a v roce 2023 ji portál Law.com zařadil mezi vycházející právní hvězdy v Evropě. Procházková je absolventkou Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Leiden Law School v Nizozemsku. V Deloitte Legal působí od roku 2011.

Donald Trump podle serveru Axios ostře zasáhl do izraelských plánů v Libanonu. V telefonátu s Benjaminem Netanjahuem měl křičet, že premiér eskaluje konflikt, ohrožuje jednání s Íránem a bez americké podpory by skončil ve vězení.

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonátu izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi nadával kvůli jeho rozhodnutí zintenzivnit údery v Libanonu. Napsal to server Axios s odkazem na dva nejmenované americké představitele a další informovaný zdroj. Podle jednoho z nich šéf Bílého domu označil předsedu izraelské vlády za naprostého šílence, který by bez Trumpovy pomoci skončil ve vězení.

Írán v pondělí pohrozil ukončením jednání s USA kvůli izraelským útokům v Libanonu. Trump podle serveru Axios při telefonátu označil Netanjahua za nevděčného blázna a přiměl ho pozastavit chystané údery v Bejrútu. Podle jednoho ze zdrojů Trump řekl Netanjahuovi, že izraelské bombardování libanonského hlavního města by vedlo jen k další izolaci Izraele ve světě.

„Co to sakra děláš?“

Trump podle dvou zdrojů Netanjahuovi s odkazem na jeho korupční kauzu řekl, že ho americká podpora zachránila před vězením. „Jsi totální blázen. Nebýt mě, byl bys ve vězení. Zachraňuju ti zadek. Všichni tě teď nenávidí. Všichni kvůli tomu nenávidí Izrael,“ shrnul jeden ze zdrojů serveru Axios Trumpova slova adresovaná Netanjahuovi. Druhý zdroj, který byl o hovoru informován, uvedl, že Trump byl naštvaný a v jednu chvíli na Netanjahua křičel: „Co to sakra děláš?“

Trump podle jednoho ze zdrojů věděl, že libanonské militantní hnutí Hizballáh útočilo na Izrael a že se Izrael musí bránit. Měl ale pocit, že Netanjahu v posledních dnech situaci eskaloval nepřiměřeně. Kromě hrozeb vůči Bejrútu Izrael také rozšířil svou pozemní operaci v jižním Libanonu.

Další zdroj uvedl, že amerického prezidenta znepokojuje vysoký počet libanonských civilních obětí i skutečnost, že Izrael bombarduje celé domy s cílem zbavit se jednoho předáka Hizballáhu. Izraelský zdroj serveru Axios řekl, že Izrael od plánu bombardovat cíle Hizballáhu v Bejrútu upustil.

Trump a Netanjahu měli v minulosti několik náročných telefonátů, přesto však v otázkách Íránu a dalších záležitostech úzce spolupracovali. Jeden z úředníků uvedl, že šlo o jeden z nejhorších telefonátů šéfa Bílého domu s Netanjahuem od Trumpova návratu do úřadu.

Trumpův hněv zřejmě vyvolala skutečnost, že Netanjahuovo rozhodnutí eskalovat situaci v Libanonu ohrozilo jednání s Íránem. Po telefonátu Trump na své síti Truth Social napsal, že jednání s Íránem „pokračují rychlým tempem“.

Netanjahu po telefonátu vydal prohlášení, v němž uvedl, že Trumpovi sdělil, že Izrael zaútočí na cíle v Bejrútu, pokud Hizballáh nepřestane útočit na Izrael. Dodal také, že Izrael mezitím bude pokračovat ve svých operacích v jižním Libanonu.

Šéf UniCredit Andrea Orcel pokračuje ve snaze získat Commerzbank. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého německého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi. Proti transakci je ale německá vláda, která vlastní v Commerzbank více než 12 procent akcií.

Italská banka UniCredit už si zajistila přísliby akcionářů, díky nimž její podíl v německé Commerzbank výrazně překročí hranici 30 procent. S odvoláním na své zdroje to v úterý uvedla agentura Bloomberg. UniCredit tak učinila další krok ve snaze o převzetí německého konkurenta za 38,6 miliardy eur (937 miliard korun). Italská banka zatím v Commerzbank drží 26,8 procenta akcií.

Orcel získává větší vliv

Překročení hranice 30 procent představuje významný milník pro generálního ředitele UniCredit Andreu Orcela, který o získání Commerzbank usiluje už téměř dva roky. UniCredit tak získává rostoucí vliv a snižují se šance německé Commerzbank, že se převzetí ubrání. A to navzdory tomu, že se nabídka nelíbí ani německé vládě.

Nabídka je pod tržní cenou

Italská banka nabízí 0,485 své akcie za každou akcii Commerzbank. Jednu akcii německé banky tak podle pondělní závěrečné ceny akcií na burze oceňuje zhruba na 35,75 eura, což je asi o tři procenta méně, než je aktuální cena akcií Commerzbank. Nabídka na odkup trvá do 16. června.

Orcel usiluje o Commerzbank od září 2024. Cílem je proměnit italskou banku v dominantní sílu v Německu, tedy v největší evropské ekonomice. Podařilo se mu získat podíl těsně pod 30 procenty a v březnu představil nižší nabídku, jejímž cílem je překonat tuto hranici a prolomit patovou situaci, která trvá už několik měsíců. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi.

Commerzbank se brání

Ředitelka Commerzbank Bettina Orloppová označila nabídku UniCredit za příliš nízkou a tvrdí, že bance bude lépe jako nezávislé instituci. Zvýšila výhled zisku na letošní rok a nastínila další propouštění, aby posílila obranu proti nepřátelskému pokusu UniCredit o převzetí. Proti transakci je i německá vláda, která vlastní v Commerzbank více než 12 procent akcií.

Italové už jsou největším akcionářem

UniCredit kromě přímo držených akcií vlastní také finanční nástroje, které lze v budoucnu přeměnit na 3,22 procenta akcií Commerzbank. Vedle toho drží také deriváty vypořádávané v hotovosti, které jsou spojeny s dalším podílem ve výši 10,7 procenta.

Banka UniCredit už je s velkým odstupem největším akcionářem Commerzbank před německým státem. Na německém bankovním trhu už působí prostřednictvím dceřiné banky HypoVereinsbank (HVB).

