Deloitte Legal rozšiřuje vedení. Expertka na daňové spory Procházková se stala CE partnerkou
Advokátní kancelář Deloitte Legal má novou CE partnerku. K 1. červnu se jí stala Jiřina Procházková, dosavadní partnerka české kanceláře a vedoucí oddělení pro daňové litigace a řešení sporů. V českém týmu CE partnerů doplní Martina Bohuslava a Petra Suchého a stává se třetím společníkem.
Procházková se téměř 15 let zaměřuje na správu daní, daňové spory a regulaci veřejné podpory. Má zkušenosti se zastupováním klientů před správními soudy v Česku i na úrovni Evropské unie. Specializuje se mimo jiné na případy týkající se podvodů na DPH, odpočtů na výzkum a vývoj nebo zneužití práva v daňové oblasti.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
V nové roli se chce zaměřit na další rozvoj týmu i přeshraniční daňové spory. Podle ní dnes daňové litigace nejsou jen právní otázkou, ale vyžadují propojení právní expertizy, daňového poradenství a znalosti byznysu klientů.
„Daňové spory jsou dnes složité a nejsou jen o právu. Klientům pomáháme tím, že propojujeme špičkovou právní expertízu se zkušenostmi daňových poradců a dalších specialistů Deloitte,“ uvedla Procházková.
Jeden z největších českých e-shopů v oblasti beauty a kosmetiky Bezvavlasy.cz má nového generálního ředitele. Od 1. května firmu povede Jiří Hendrych, který přichází z pozice obchodního ředitele společnosti Electrolux. Ve vedení střídá Daniela Horáka, jenž po dokončení integrační fáze zůstává akcionářem společnosti.
Bezvavlasy.cz střídá CEO. Firmu povede Jiří Hendrych
Zprávy z firem
Jeden z největších českých e-shopů v oblasti beauty a kosmetiky Bezvavlasy.cz má nového generálního ředitele. Od 1. května firmu povede Jiří Hendrych, který přichází z pozice obchodního ředitele společnosti Electrolux. Ve vedení střídá Daniela Horáka, jenž po dokončení integrační fáze zůstává akcionářem společnosti.
Řídící partner Deloitte Legal Martin Bohuslav označil její jmenování za ocenění práce Procházkové i celého českého týmu. Podle něj tento krok potvrzuje sílu kanceláře v oblasti daňových sporů a dalších litigací, které jsou pro klienty stále důležitější.
Procházková se dlouhodobě věnuje také rozvoji klientů z výrobního a spotřebitelského sektoru a v Deloitte Legal má na starosti oblast business developmentu. Vede také projekt Zákon roku, který už 17 let propojuje firmy, profesní asociace a další subjekty zaměřené na kvalitu regulace podnikání v Česku.
Novým předsedou představenstva české investiční skupiny Accolade se stal Gary Mazzotti. Ve vedení firmy doplní spolumajitele skupiny, miliardáře Milana Kratinu a Zdeňka Šoustala.
Accolade posiluje vedení. Do čela představenstva přichází Gary Mazzotti
Leaders
Novým předsedou představenstva české investiční skupiny Accolade se stal Gary Mazzotti. Ve vedení firmy doplní spolumajitele skupiny, miliardáře Milana Kratinu a Zdeňka Šoustala.
Od loňského roku působí jako členka představenstva České advokátní komory, kde se věnuje hlavně vzdělávání a hospodaření. Pravidelně ji doporučují mezinárodní žebříčky Chambers Europe Guide a Legal 500 EMEA a dlouhodobě se umisťuje mezi TOP 100 ženami česko-slovenského právního byznysu.
V letech 2017 a 2022 získala ocenění Daňař roku v oblasti správy daní a v roce 2023 ji portál Law.com zařadil mezi vycházející právní hvězdy v Evropě. Procházková je absolventkou Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Leiden Law School v Nizozemsku. V Deloitte Legal působí od roku 2011.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.