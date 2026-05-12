Accolade posiluje vedení. Do čela představenstva přichází Garry Mazzotti

Novým předsedou představenstva české investiční skupiny Accolade se stal Garry Mazzotti. Ve vedení firmy doplní spolumajitele skupiny, miliardáře Milana Kratinu a Zdeňka Šoustala.

Mazzotti se má v nové roli zaměřit především na vztahy s institucionálními investory. Skupina Accolade spravuje portfolio průmyslových nemovitostí v hodnotě 3,9 miliardy eur, tedy zhruba 95 miliard korun.

Do Accolade přichází Mazzotti se zkušenostmi z velkých finančních a investičních skupin. Dříve působil jako generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti EP Infrastructure miliardáře Daniela Křetínského. V rakouské Vienna Insurance Group zastával pozice člena představenstva a finančního ředitele pojišťovny Kooperativa.

Zkušenosti má také ze skupiny PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová se svými dcerami. Tam mimo jiné řídil divizi soukromého kapitálu a investice do hotelů, energetiky a nemovitostí na vybraných trzích.

Podle tiskové zprávy se Mazzotti v poslední dekádě podílel na transakcích v objemu téměř devíti miliard eur, tedy přibližně 219 miliard korun. Na Univerzitě v Readingu získal titul z ekonomie.

„Pro další etapu našeho směřování je jeho příchod zásadní. Naše ambice jsou větší než kdy dřív a budou vyžadovat silnější řízení, hlubší vztahy s investory i pevnější institucionální ukotvení,“ uvedl Kratina.

Accolade investuje v osmi evropských zemích do nemovitostí určených pro maloobchod, e-commerce, zpracovatelský průmysl a logistiku. Působí v Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku, Chorvatsku, Maďarsku a na Slovensku.

Ke konci loňského roku skupina spravovala 64 průmyslových parků. Z toho 41 parků v hodnotě přes 2,2 miliardy eur, tedy zhruba 53,5 miliardy korun, patří do portfolia fondu Accolade Industrial Fund. Celkem skupina spravuje komerční nemovitosti o rozloze více než 3,8 milionu metrů čtverečních, které pronajímá 220 nájemcům. V přípravě má dalších pět milionů metrů čtverečních ploch.

Zdeněk Šoustal byl podle loňského žebříčku magazínu Forbes 23. nejbohatším Čechem s majetkem odhadovaným na 23,4 miliardy korun. Milan Kratina se umístil na 28. místě s majetkem 18,7 miliardy korun.

GameStop se pokusil převzít téměř čtyřikrát větší eBay, s nabídkou ale neuspěl. Internetový prodejce ji po konzultaci s poradci odmítl jako nedůvěryhodnou a neatraktivní. Otazníky podle eBay visí hlavně nad financováním a možným zadlužením.

Internetový prodejce eBay odmítl nabídku na převzetí od amerického prodejce videoher GameStop. Návrh měl hodnotu 55 miliard dolarů, tedy zhruba 1,1 bilionu korun. S odkazem na dopis předsedy představenstva eBay Paula Presslera o tom informoval web deníku The New York Times.

Podle eBay nabídka „není ani důvěryhodná, ani atraktivní“. Firma uvedla, že ji důkladně posoudila společně se svými právními a finančními poradci.

GameStop přišel s návrhem na fúzi minulý týden. Šlo přitom o pokus spojit se s téměř čtyřikrát větší společností, což mezi experty vyvolalo pochybnosti, zda by si GameStop takovou transakci vůbec mohl finančně dovolit.

Pressler v dopise upozornil právě na několik zásadních rizik. Nejasné podle něj zůstává financování celé akvizice i výše dluhu, který by transakce mohla přinést.

Šéf představenstva eBay zároveň zdůraznil, že jeho firma má lepší obchodní výsledky. Připomněl také, že eBay prošel transformací, aby dokázal lépe konkurovat velkým hráčům na trhu, včetně Amazonu.

Kreml tvrdí, že konec války na Ukrajině se blíží. Podle Peskova ale zatím není na stole nic konkrétního.

Vývoj v mírovém procesu umožňuje říct, že se blíží konec rusko-ukrajinské války, ale v tuto chvíli nelze mluvit o ničem konkrétním, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval tak na dotazy ohledně sobotního výroku prezidenta Vladimira Putina, že se konflikt chýlí ke konci.

„Prezident (na tiskové konferenci 9. května) uvedl, že Rusko zůstává otevřené kontaktům. Řekl, že v třístranném formátu byla odvedena určitá práce. A mluvil o tom, že uvítáme (pokračující) zprostředkovatelské úsilí Spojených států,“ řekl Peskov podle státní agentury TASS.

Jednání mezi Kyjevem a Moskvou se dosud konala za zprostředkování Spojených států. Nedosáhla ale ukončení největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války, který rozpoutal Putin v únoru 2022 svým rozkazem k rozsáhlé invazi do sousední země. V posledních týdnech se pak pozornost Washingtonu zaměřila na Írán, proti kterému vedou válku USA a Izrael.

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou by podle prohlášení Peskova „mohla být zastavena v jakýkoliv moment“, pokud „Kyjev učiní nezbytné rozhodnutí“. „Kyjev si je dobře vědom rozhodnutí, která je třeba učinit,“ sdělil Peskov. Jednání mezi Ukrajinou a Ruskem zprostředkovaná Washingtonem už dříve uvázla na mrtvém bodě kvůli východoukrajinským regionům, na které si Moskva činí nároky, ačkoliv je ani nedokázala vojensky okupovat. Kyjev se odmítá části svého území vzdát.

„Myslím, že tato záležitost se chýlí ke konci,“ řekl v sobotu Putin novinářům o válce proti Ukrajině. Hovořil v den ruských oslav 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Moskva tradičně uspořádala při této příležitosti vojenskou přehlídku, oproti předchozím rokům ji však zredukovala a nebyla na ni k vidění vojenská pozemní technika. Kreml rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a „hrozbou“ z Ukrajiny.

Putin svým výrokem mnohé překvapil, blíže však neupřesnil, co tím myslel, napsala dnes agentura AFP. V projevu během vojenské přehlídky na Rudém náměstí v Moskvě šéf Kremlu prohlásil, že ruští vojáci bojující proti Ukrajině „čelí agresivní síle, kterou vyzbrojuje a podporuje celý blok NATO“. „A navzdory tomu naši hrdinové postupují vpřed,“ tvrdil ruský prezident.

Agentura AFP na začátku května s odvoláním na analýzu amerického Institutu pro studium války (ISW) napsala, že Rusko v dubnu ve svém vojenském tažení na Ukrajině poprvé od ukrajinské protiofenzívy v létě 2023 přišlo o více území, než se mu podařilo dobýt. Moskva podle něj v uplynulém měsíci ztratila na různých místech kontrolu nad zhruba 120 kilometry čtverečními dříve obsazeného území. AFP už na začátku dubna s odvoláním na ISW psala, že ruské vojsko od konce roku 2025 zpomaluje postup.

