Accolade posiluje vedení. Do čela představenstva přichází Garry Mazzotti
Novým předsedou představenstva české investiční skupiny Accolade se stal Garry Mazzotti. Ve vedení firmy doplní spolumajitele skupiny, miliardáře Milana Kratinu a Zdeňka Šoustala.
Mazzotti se má v nové roli zaměřit především na vztahy s institucionálními investory. Skupina Accolade spravuje portfolio průmyslových nemovitostí v hodnotě 3,9 miliardy eur, tedy zhruba 95 miliard korun.
Do Accolade přichází Mazzotti se zkušenostmi z velkých finančních a investičních skupin. Dříve působil jako generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti EP Infrastructure miliardáře Daniela Křetínského. V rakouské Vienna Insurance Group zastával pozice člena představenstva a finančního ředitele pojišťovny Kooperativa.
Zkušenosti má také ze skupiny PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová se svými dcerami. Tam mimo jiné řídil divizi soukromého kapitálu a investice do hotelů, energetiky a nemovitostí na vybraných trzích.
Podle tiskové zprávy se Mazzotti v poslední dekádě podílel na transakcích v objemu téměř devíti miliard eur, tedy přibližně 219 miliard korun. Na Univerzitě v Readingu získal titul z ekonomie.
„Pro další etapu našeho směřování je jeho příchod zásadní. Naše ambice jsou větší než kdy dřív a budou vyžadovat silnější řízení, hlubší vztahy s investory i pevnější institucionální ukotvení,“ uvedl Kratina.
Accolade investuje v osmi evropských zemích do nemovitostí určených pro maloobchod, e-commerce, zpracovatelský průmysl a logistiku. Působí v Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku, Chorvatsku, Maďarsku a na Slovensku.
Ke konci loňského roku skupina spravovala 64 průmyslových parků. Z toho 41 parků v hodnotě přes 2,2 miliardy eur, tedy zhruba 53,5 miliardy korun, patří do portfolia fondu Accolade Industrial Fund. Celkem skupina spravuje komerční nemovitosti o rozloze více než 3,8 milionu metrů čtverečních, které pronajímá 220 nájemcům. V přípravě má dalších pět milionů metrů čtverečních ploch.
Zdeněk Šoustal byl podle loňského žebříčku magazínu Forbes 23. nejbohatším Čechem s majetkem odhadovaným na 23,4 miliardy korun. Milan Kratina se umístil na 28. místě s majetkem 18,7 miliardy korun.
