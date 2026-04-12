Byty dál zdražují. Za rok až o milion víc a ceny dál letí nahoru
Ceny starších bytů v Česku dál výrazně rostou. V prvním čtvrtletí meziročně zdražily v průměru o 15 procent, oproti konci loňského roku pak o tři procenta. Průměrná cena za metr čtvereční tak dosáhla 83 333 korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz.
Nejdražší zůstává Praha, kde metr čtvereční staršího bytu vyšel v průměru na 155 365 korun. Meziročně zde ceny vzrostly o devět procent, proti předchozímu čtvrtletí o tři procenta. V Brně ceny stouply o deset procent na 122 813 korun za metr čtvereční, mezikvartálně o čtyři procenta.
Růst cen je patrný i v dalších městech. V Plzni dosáhla cena 87 127 korun za metr čtvereční, což představuje meziroční nárůst o 13 procent. V Hradci Králové byty zdražily o 11 procent na 96 395 korun a v Českých Budějovicích rovněž o 11 procent na 88 091 korun. Nejmírnější růst zaznamenala Olomouc, kde ceny vzrostly o šest procent meziročně a o jedno procento mezičtvrtletně.
Zdražení v dostupnějších regionech
Nejrychlejší zdražování ale zasáhlo levnější regiony. V Ústí nad Labem ceny starších bytů meziročně vyskočily o 24 procent na 52 170 korun za metr čtvereční. V Ostravě se zvýšily o 16 procent na 67 377 korun.
„Zatímco Praha a Brno stále zůstávají nejdražšími městy, relativně největší zdražení sledujeme v dostupnějších regionech. Ukazuje se, že poptávka po starších bytech je zde velmi silná. Lidé hledají cenově dosažitelné bydlení a zaměřují se na města, kde jsou ceny stále pod republikovým průměrem,“ uvedl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.
Růst cen se výrazně promítl i do celkových částek. Byt o velikosti 80 metrů čtverečních v Praze zdražil za rok o více než milion korun na 12,43 milionu korun. V Brně jeho cena vzrostla zhruba o 860 tisíc korun na 9,83 milionu korun. V Ostravě se cena zvýšila asi o 730 tisíc korun, v Ústí nad Labem přibližně o 820 tisíc korun a v Olomouci zhruba o 420 tisíc korun.
Analýza tak ukazuje, že i v tradičně levnějších regionech znamená růst cen pro domácnosti výrazný zásah do rozpočtu.
