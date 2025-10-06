OpenAI pomůže AMD vyrůst v nového lídra umělé inteligence
Akcie společnosti AMD prudce vzrostly poté, co výrobce čipů oznámil strategickou dohodu s OpenAI o dodávkách grafických procesorů pro rozvoj umělé inteligence. Partnerství, které by mohlo přinést desítky miliard dolarů nových příjmů, potvrdily společnosti v prohlášení citovaném agenturou Bloomberg.
Dohoda stanovuje, že OpenAI během několika let nasadí 6 gigawattů výpočetního výkonu založeného na čipech AMD, konkrétně nové generace Instinct MI450. Podle CNBC začne výstavba první fáze – o výkonu 1 GW – v druhé polovině roku 2026. Jde o jeden z největších závazků v historii datových center pro AI.
Součástí spolupráce je i mimořádně štědrý warrantový program, v jehož rámci získá OpenAI právo nakoupit až 160 milionů akcií AMD po jednom centu za kus – zhruba 10 procent všech vydaných akcií. Tyto opce se budou uvolňovat po dosažení konkrétních milníků, mimo jiné růstu ceny akcií AMD, která v pátek uzavřela na 164,67 dolaru. Jedním z cílových bodů je dosažení hranice 600 dolarů za akcii. „Chtěli jsme, aby OpenAI byla motivována k našemu úspěchu. Čím více jejich systémů bude nasazeno, tím více výnosů pro AMD – a oni se podílejí na tomto růstu,“ uvedla generální ředitelka Lisa Su.
Snaha omezit závislost na Nvidii
Podle CNBC navazuje partnerství na dosavadní technickou spolupráci obou firem, například při návrhu čipů MI300X. Nová dohoda má ale výrazně větší rozsah – OpenAI jí podle CNBC sleduje diverzifikaci dodavatelů a snahu omezit svou závislost na společnosti Nvidia, která dominuje trhu s GPU akcelerátory. Její datacentrová divize má nyní větší tržby než kterýkoli jiný výrobce čipů celkově.
Reakce trhu byla okamžitá: akcie AMD v předobchodní fázi vyskočily o více než 30 procent a dosáhly úrovně kolem 225 dolarů, což by v případě potvrzení představovalo největší denní růst za posledních devět let.
OpenAI tak pokračuje ve své masivní expanzi výpočetní infrastruktury. Už v září oznámila spolupráci s Nvidií na projektu v hodnotě až 100 miliard dolarů pro vybudování datových center s výkonem 10 GW – srovnatelným s maximální spotřebou elektřiny v New Yorku. Generální ředitel Sam Altman zároveň uvedl, že firma plánuje investice v „bilionech dolarů“ a připravuje nový typ finančního nástroje, který by takové výdaje umožnil.
Podle finanční ředitelky AMD Jean Hu „vytváří dohoda zásadní strategické sladění“ a přinese významný růst zisku na akcii. AMD očekává, že spolupráce s OpenAI se stane významně výnosnou od roku 2026 a mohla by v dlouhodobém horizontu zvýšit příjmy z oblasti AI nad 100 miliard dolarů.
Zatímco část analytiků varuje před „AI bublinou“ připomínající dot-com éru, partnerství mezi AMD a OpenAI ukazuje, že technologický sektor zůstává přesvědčen o neustávající poptávce po výpočetním výkonu. A AMD, dosud ve stínu Nvidie, dostává šanci tuto příležitost konečně proměnit.
