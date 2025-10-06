Nový magazín právě vychází!

OpenAI pomůže AMD vyrůst v nového lídra umělé inteligence

OpenAI pomůže AMD vyrůst v nového lídra umělé inteligence

AMD
ČTK
nst
nst

Akcie společnosti AMD prudce vzrostly poté, co výrobce čipů oznámil strategickou dohodu s OpenAI o dodávkách grafických procesorů pro rozvoj umělé inteligence. Partnerství, které by mohlo přinést desítky miliard dolarů nových příjmů, potvrdily společnosti v prohlášení citovaném agenturou Bloomberg.

Dohoda stanovuje, že OpenAI během několika let nasadí 6 gigawattů výpočetního výkonu založeného na čipech AMD, konkrétně nové generace Instinct MI450. Podle CNBC začne výstavba první fáze – o výkonu 1 GW – v druhé polovině roku 2026. Jde o jeden z největších závazků v historii datových center pro AI.

Součástí spolupráce je i mimořádně štědrý warrantový program, v jehož rámci získá OpenAI právo nakoupit až 160 milionů akcií AMD po jednom centu za kus – zhruba 10 procent všech vydaných akcií. Tyto opce se budou uvolňovat po dosažení konkrétních milníků, mimo jiné růstu ceny akcií AMD, která v pátek uzavřela na 164,67 dolaru. Jedním z cílových bodů je dosažení hranice 600 dolarů za akcii. „Chtěli jsme, aby OpenAI byla motivována k našemu úspěchu. Čím více jejich systémů bude nasazeno, tím více výnosů pro AMD – a oni se podílejí na tomto růstu,“ uvedla generální ředitelka Lisa Su.

Snaha omezit závislost na Nvidii

Podle CNBC navazuje partnerství na dosavadní technickou spolupráci obou firem, například při návrhu čipů MI300X. Nová dohoda má ale výrazně větší rozsah – OpenAI jí podle CNBC sleduje diverzifikaci dodavatelů a snahu omezit svou závislost na společnosti Nvidia, která dominuje trhu s GPU akcelerátory. Její datacentrová divize má nyní větší tržby než kterýkoli jiný výrobce čipů celkově.

Reakce trhu byla okamžitá: akcie AMD v předobchodní fázi vyskočily o více než 30 procent a dosáhly úrovně kolem 225 dolarů, což by v případě potvrzení představovalo největší denní růst za posledních devět let.

OpenAI tak pokračuje ve své masivní expanzi výpočetní infrastruktury. Už v září oznámila spolupráci s Nvidií na projektu v hodnotě až 100 miliard dolarů pro vybudování datových center s výkonem 10 GW – srovnatelným s maximální spotřebou elektřiny v New Yorku. Generální ředitel Sam Altman zároveň uvedl, že firma plánuje investice v „bilionech dolarů“ a připravuje nový typ finančního nástroje, který by takové výdaje umožnil.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Podle finanční ředitelky AMD Jean Hu „vytváří dohoda zásadní strategické sladění“ a přinese významný růst zisku na akcii. AMD očekává, že spolupráce s OpenAI se stane významně výnosnou od roku 2026 a mohla by v dlouhodobém horizontu zvýšit příjmy z oblasti AI nad 100 miliard dolarů.

Zatímco část analytiků varuje před „AI bublinou“ připomínající dot-com éru, partnerství mezi AMD a OpenAI ukazuje, že technologický sektor zůstává přesvědčen o neustávající poptávce po výpočetním výkonu. A AMD, dosud ve stínu Nvidie, dostává šanci tuto příležitost konečně proměnit.

Sázka na Okamuru nevyšla. Neúspěch SPD stál tipující 3,8 milionu

Tomio Okamura
ČTK
Michal Nosek
nos

U skupiny Tipsport si sázkaři vsadili na české parlamentní volby celkem 91,5 milionu korun – z toho 68 milionů před začátkem hlasování a 23,5 milionu v jeho průběhu. To je zhruba o 10 milionů méně než v předchozích sněmovních volbách.

Lidé rádi sázejí na vítěze, ten však byl u letošních parlamentních voleb podle predikcí a průzkumů jasný. Proto byl objem sázek menší než v minulých volbách. „Náběry sázek ovlivnil fakt, že vítězství hnutí ANO bylo předem prakticky jisté (kurz na výhru ANO se dlouhodobě držel na minimální úrovni 1,01 : 1), stejně jako to, kdo skončí na druhém místě – koalice Spolu. Předvolebnímu období jednoduše chyběl dramatický souboj o vítězství ve volbách, prvek, který měly poslední prezidentské volby Pavel–Babiš, nebo sportovní terminologií řečeno náboj derby Sparta–Slavia,“ říká vedoucí bookmaker Tipsportu a specialista na politické sázky Pavol Boško.

Vítězství hnutí ANO 2011 bylo sice nejsázenější příležitostí u Tipsportu s téměř 5,7 milionu korun, podle Pavla Boška však také proto, že tato příležitost byla v nabídce dlouho a sázkaři často využívali kurz 1,01 : 1 jako „bonus jednoho procenta“ do svých tiketů. Navzdory nižšímu zájmu o sázky je zajímavé, že o volby byl jinak mimořádný zájem. „Sázky na hranice volební účasti byly pro naše klienty velmi úspěšné. Měli jsme vypsáno osm hranic od 60 procent výše a nevyšla vlastně jediná, a to přes 70 procent,“ dodává Boško.

Prohra za statisíce

Velkým překvapením voleb se stal výsledek hnutí Stačilo! pod hranicí pěti procent, stejně jako slabý výsledek SPD. Protože se u těchto pseudokoalic očekával vyšší počet hlasů, sázkaři vkládali i velké částky – a často prohrávali. Neúspěch SPD, která se neumístila do třetího místa (kurz 2,25 : 1), stál sázkaře 3,8 milionu korun. Výsledek Stačilo! pod pěti procenty znamenal pro sázkaře Tipsportu ztrátu celkem 1,6 milionu korun.

Nejvyšší prohru letošních voleb na jednom tiketu přinesla sázka jednoho z klientů ve výši 400 tisíc korun na umístění SPD do třetího místa. Stejně dopadla i sázka za 200 tisíc korun na volební zisk SPD ve výši 11 procent a více.

„Stačilo! mělo velké ambice na vstup do Sněmovny a vystupovalo patřičně sebevědomě. Dokonce mělo podle sázkařů získat více hlasů než Motoristé. Ale jak rozpačitě začalo, tak i skončilo,“ soudí Boško. Slabší výsledek SPD dokládá mimo jiné i jejich prohraný duel se Starosty – ti získali více hlasů než SPD s poměrně vysokým kurzem 2,84 : 1.

„Od Starostů se příliš nečekalo, měli skončit za okamurovci. Průzkumy i sázky přitom upozorňovaly na vzestup SPD. Tenhle předpoklad nám ale nevyšel,“ připouští Boško.

„Před volbami bylo podle sázejících největším favoritem hnutí ANO, které mělo získat přes 30 procent hlasů a šlo o nejhranější příležitost. Na druhém místě očekávali sázející koalici SPOLU s více než 20 procenty. O třetí a čtvrtou příčku pak svádělo vyrovnaný boj SPD a STAN, přičemž 65 procent sázejících věřilo v lepší umístění SPD,“ uvedl za Sazku a Sazkabet manažer kursových sázek Lukáš Nepovím. 

Tři nejsázenější příležitosti u Tipsportu 

  •  ANO 2011 vítěz – celkem 5,7 milionu korun 
  • SPD do 3. místa – celkem 3,8 milionu korun  
  • Motoristi nad 5 procent - celkem 3,4 milionu korun 

Nejvyšší sázku přijal Tipsport za 900 tisíc korun v kurzu 1,01:1 na výhru ANO 2011. Výhra 909 tisíc korun (čistý zisk 9 tisíc korun). Nejvyšší čistá výhra letošních voleb 392 tisíc korun také vyplynula ze sázky na ANO a zisk 33 procent a více. Vsazena byla za 120 tisíc korun v kurzu 4,31:1.

