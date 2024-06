Čeští sázkaři věří ve volbách do Evropského parlamentu komunistům a Babišovi

O tom, kdo bude Českou republiku zastupovat v Evropském parlamentu (EP) pro další volební období, rozhodnou voliči už v následujících dnech. Podle sociologů a politologů jsou karty rozdány docela jasně. Průzkumy se už zveřejňovat nemohou a výsledky voleb budou známé až po sečtení hlasů v sobotu před půlnocí. Jak ale vidí výsledky evropských voleb sázkaři v Česku? Na to odpovídá manažer komunikace sázkové společnosti Tipsport Jiří Hadrava.

Jak vidíte výsledky blížících se voleb do Evropského parlamentu podle sázek?

Asi nikoho nepřekvapí, že i sázkaři Tipsportu očekávají ve svých sázkách, podobně jako průzkumy, že nejvíc hlasů ve volbách do EP získají ANO nebo Spolu. Vítěze ANO máme v nabídce aktuálně v kurzu 1,37:1, druhý největší favorit Spolu má kurz 2,75:1. Poměrně hodně sázkařů se domnívá, že komunistické uskupení Stačilo! překoná 5procentní hranici, také kurz 1,22:1 tomu napovídá. Přijímáme ale i dost bizarní sázky. Celkem 550 tiketů šlo dosud na to, že Přísaha a Motoristé získají ve volbách do EP nejvíc hlasů. Jen je to v kurzu 205:1 velice nepravděpodobné.

Co myslíte, že se může ještě v posledním týdnu změnit?

Žádné překvapivé změny neočekávají ani bookmakeři Tipsportu ani sázkaři.

Pozorujete v souvislosti se sázkami a volbami u nás nějaké trendy?

Obecně se v posledních letech sází na politiku pořád víc. Nastartovala to zejména přímá volba českého prezidenta. Finálový souboj dvou kandidátů je sázkařsky velice atraktivní disciplína. Každý volič má pocit, že tomu vlastně tak trochu rozumí.

Kolik se v Česku v souvislosti s volbami obvykle prosází?

Nedá se říct, kolik obvykle, každé volby jsou jiné. Na poslední volby českého prezidenta to byly už stovky milionů korun, na aktuální eurovolby to budou spíš jednotky milionů, aktuálně evidujeme v Tipsportu sázky za zhruba 2 miliony korun. Odpovídá to zájmu voličů a znalosti tématu. Sázky za víc než 100 milionů korun jsme přijali i na poslední volby amerického prezidenta, velký zájem je také o volby do poslanecké sněmovny a českého sázkaře zajímají i volby na Slovensku. Vypisujeme také sázky na hlasování v řadě jiných zemí, zejména evropských, ale tam už je zájem výrazně slabší. Přirovnáváme to k tomu, že málokdo zná jméno rakouského prezidenta, nebo která strana je aktuálně nejsilnější v Německu. Naproti tomu prezidenta USA zná celý svět.

A jak si stojíme v porovnání s ostatními zeměmi EU?

Čísla k tomu, jak se na politiku sází v zemích, kde Tipsport nepůsobí, nemáme. U sázkařů Tipsportu na Slovensku je zájem o politické sázky strukturou podobný jako v Česku. Domácí slovenské volby, USA a Česko.

Na jaká tři témata se v Česku jinak sází nejvíce ze všech témat?

Co se týká společenských sázek (politika, byznys, počasí, zábava...) tak vede: prezident České republiky, prezident USA, volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Jinak se samozřejmě sázky v Tipsportu točí hlavně kolem sportu. Nejsázenější jsou fotbal a hokej, za nimi tenis a basketbal. Nejdynamičtěji rostou sázky na bojové sporty, esporty a ragby. Například na právě skončené MS v hokeji jsme přijali sázky za 1,7 miliardy korun. Z velkých, atraktivních sázkových příležitostí se aktuálně hraje French open, čeká nás fotbalové Euro.

A už se v ČR sází i na výsledky letošních prezidentských voleb v USA? Případně na to, zda půjde Trump do vězení?

Na výsledek voleb v USA už se sází poměrně čile, vede Trump v kurzu 1,75:1 a také v počtu sázek. Vsazeno na něho je už teď mnohem víc než na celé eurovolby dohromady, kolem 7 milionů korun. Takže už teď je vidět, že další volby amerického prezidenta budou i sázkově velkým hitem. Vypisovat sázku na to, zda půjde Donald Trump do vězení, nepovažujeme za etické, takže ji v kurzové nabídce nemáme.

