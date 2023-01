Dva týdny do voleb. Favority jsou Pavel, Nerudová, Babiš – a pak už nikdo

Dva týdny před prvním kolem přímé volby prezidenta je podle sázkových kanceláří i průzkumů veřejného mínění jasné, že Pražský hrad po Miloši Zemanovi obsadí někdo z trojice Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš. Tomuto pořadí odpovídají kurzy sázkovek i preference v aktuálním průzkumu agentury Median. Dalších šest zaregistrovaných kandidátů má obrovský odstup.

Největším favoritem u sázkových kanceláří je na začátku ledna bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel, který tak necelých čtrnáct dnů před volbou hlavy státu vystřídal v čele kandidátů bývalou rektorku Mendelovy univerzity, ekonomku Danuši Nerudovou. Kurzově si pohoršil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Celkové sázky na prezidentské volby dosahují u sázkových kanceláří oslovených ČTK 80 milionů korun.

Kurzy sázkových kanceláří (vždy ku jedné) na vítěze prezidentských voleb ČR na začátku ledna 2023:

zdroj: ČTK, sázkové kanceláře

V prosinci se dostala podle bookmakerů do vedení Nerudová a měla nejnižší kurz 2:1. Nyní její kurz na vítězství stoupl na 2,55 až 2,75:1. Naopak Pavlův kurzu klesl z 3:1 na 2,1:1 až 2,3:1. Předseda ANO Babiš měl v prosinci kurz na vítězství okolo 3,6:1 a nyní převážně 4:1.

Ostatní kandidáti mají na výhru vysoké kurzy a sázkaře příliš nelákají. Čtvrtý je podle kurzů senátor Pavel Fischer a za ním senátor Marek Hilšer, šéf odborářů Josef Středula, poslanec SPD Jaroslav Bašta, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Babiš by ve druhém kole prohrál s Pavlem i Nerudovou

Na začátku ledna zveřejnila svůj další průzkum agentura Median pořízený na konci prosince. V 1. kole prezidentských voleb by podle něj zvítězil Pavel s těsným náskokem před Babišem. Nerudová na ně ztrácí více než tři procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Mladou frontu Dnes (MfD), který se konal na konci prosince. Šance ostatních šesti kandidátů jsou malé, nikdo z nich by v prvním kole nezískal přes pět procent hlasů.

Pavla by nyní volilo 28,7 procenta lidí, Babiš by získal 28,5 procenta. Rozdíl mezi nimi je tedy pod úrovní statistické chyby. Nerudové průzkum přisoudil 25,1 procenta. Právě ona si nejvíce pohoršila od průzkumu z poloviny prosince, v němž získala 27,5 procenta a byla těsně za Pavlem. Babiš si naopak zhruba o čtyři procentní body polepšil. „Celkový závěr je takový, že jsou tady tři kandidáti, jejichž pozice jsou velmi vyrovnané, a nedá se říci, kdo by byl vítězem," řekl ředitel Medianu Přemysl Čech.

Ve 2. kole by Babiš s oběma svými hlavními soupeři přesvědčivě prohrál. Pavel i Nerudová by získali více než 60 procent hlasů. V případě jejich vzájemného souboje dává model nepatrně vyšší šance Pavlovi.

Třetina ještě neví, koho volit

Voleb se chce určitě zúčastnit téměř 62 procent lidí, dalších přibližně 15 procent k nim spíše půjde. Více než 36 procent voličů ale ještě stále není definitivně rozhodnuto, koho budou volit. Podle Čecha lidé nejvíce váhají mezi Pavlem a Nerudovou.

„Má interpretace je taková, že nyní je elektorát rozdělený na čtyři skupiny. Je tu skupina těch, kteří nepůjdou k volbám, to je asi čtvrtina voličů, skupina, jež podporuje kandidáty pohybující se na úrovni jednotek procent, pak je tu skupina volící Andreje Babiše a voliči Nerudové a Pavla. A ti nerozhodnutí se do značné míry rekrutují z voličů, kteří zatím váhají právě mezi Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem," dodal Čech.

Další kandidáti mají podle průzkumu šance mizivé. Senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer by získali shodně zhruba 4,3 procenta hlasů, poslance opoziční SPD Jaroslava Baštu by volilo 3,5 procenta lidí, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula by měl 2,4 procenta, podnikatel Karel Diviš 2,3 procenta a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima by zůstal pod hranicí jednoho procenta hlasů.

