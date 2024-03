Ziskovost ČEZ snižují zásahy státu. Letošní dividendu zachrání rezervy podniku

Ziskovost energetického podniku ČEZ by měla letos a v příštím roce dosáhnout solidní úrovně, a to zejména díky nízkonákladové výrobě elektřiny v jaderných blocích a klesající uhlíkové zátěži. Uvádí to agentura Bloomberg ve své analýze vyhlídek ČEZ.

Pro letošek Bloomberg odhaduje hrubý provozní zisk (EBITDA) společnosti ČEZ na úrovni 126,07 miliardy korun, tedy nepatrně výše než loni, kdy daný údaj činil 124,8 miliardy. V příštím roce pak hrubá ziskovost má vykázat hodnotu 115,52 miliardy korun.

Daň z mimořádných zisků sice letos zabrání dosažení vyššího čistého zisku, avšak tento dopad může z velké části kompenzovat vyšší dividenda, o niž si řekne český stát coby většinový vlastník podniku.

Vysoké hotovostní rezervy umožňují ČEZ navýšit investice do čistých zdrojů energie, ač ty by kontrastovaly s jen poměrně pomalým odklonem od uhlí, přičemž navíc ČEZ pravděpodobně upřednostní investice spjaté s plánem výstavby nových jaderných bloků.

Letošní dividenda bude hubenější

Realizované ceny elektřiny ČEZ letos podle Bloombergu mohou setrvat nad úrovněmi let 2022 a 2023 a dosahovat hodnoty zhruba 130 eur za megawatthodinu.

Ačkoli hrubý provozní zisk ČEZ klesl loni meziročně jen o pět procent v porovnání s historicky rekordním rokem 2022, daň z mimořádných zisků – stále platná i v roce 2024 – meziročně srazila čistý zisk na méně než polovinu, konstatuje dále Bloomberg. To znamená, že výše dividendy se může letos prudce propadnout – z loňské rekordní úrovně 145 korun na akcii.

Zmíněné hotovostní rezervy podniku ale umožňují, aby jeho představenstvo nakonec podobně jako loni podpořilo výplatu dividend na úrovni sta procenta zisku na akcii. To by znamenalo, že dividenda by byla vyšší, než odpovídá pásmu 39 až 52 korun, které nyní ČEZ navrhuje na základě své dividendové politiky.

