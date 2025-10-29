Mocenská mapa se mění. Okamura má vést Sněmovnu

Koalice ANO, SPD a Motoristů se dohodla, že na předsedu Poslanecké sněmovny nominuje šéfa SPD Tomia Okamuru. Po dnešním koaličním jednání to potvrdila místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Motoristé navrhnou na místopředsedu Sněmovny svého poslance a stranického místopředsedu Jiřího Bartáka, oznámil předseda této strany Petr Macinka.
Méně místopředsedů, více vlivu pro koalici
Nová Sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, tedy o dva méně než v minulém volebním období. Koalice obsadí polovinu těchto postů. Hnutí ANO už dříve potvrdilo, že na místopředsedu navrhne Patrika Nachera, který by se měl stát prvním místopředsedou dolní komory.
Okamura, který byl v minulosti sám místopředsedou Sněmovny a vedl petiční výbor, tak míří do jedné z nejvyšších ústavních funkcí.
Babiš: Koaliční smlouva je hotová, podepíšeme ji v pondělí
Po volbách se formuje nová vládní většina. Podpis dohody má přijít symbolicky v den první schůze Sněmovny. Formující se vláda tří stran (ANO, SPD a Motoristů sobě) má podle předsedy ANO Andreje Babiše vyjasněné hlavní body spolupráce.
V tajné volbě bude mít Okamura protikandidáta – KDU-ČSL navrhne bývalého místopředsedu Jana Bartoška. Budoucí opozice má obsadit zbývající dvě místa ve vedení Sněmovny.
ODS chce znovu nominovat Jana Skopečka a hnutí STAN počítá s Vítkem Rakušanem, kterému však zatím funkce ministra vnitra brání ve výkonu sněmovní role.
Podle Schillerové to zatím nemá jiné řešení, než že jedno z míst místopředsedů zůstane dočasně neobsazeno.
Výbory se ještě ladí
Koalice zatím neoznámila nominace na předsedy výborů a komisí. Podle Schillerové je potřeba návrhy nejdřív projednat v poslaneckých klubech. Motoristé by podle informací ČTK měli získat rozpočtový a ústavně-právní výbor, o jejichž vedení se hovoří v souvislosti se jmény ekonoma Vladimíra Pikory a bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké.
Koalice se zároveň dohodla na úpravách jednacího řádu Sněmovny, které mají omezit obstrukce. Podle Schillerové vychází návrh z plánu bývalé vlády, ale bude se ještě diskutovat s opozicí.
Související
Dalibor Martínek: Babiš dělal obstrukce tak dlouho, že teď „zefektivní“ opozici
Vyjadřuje se jako rasista, v kampani využívá rasistické motivy, prosazuje rasistickou politiku, ale rasista to není, jasný pane! V naší i zahraniční politice se rozmohl takový nešvar. Hlasatelé rasistických názorů odmítají, že by snad byli rasisty. Veřejnost a tradiční strany by se však neměly jejich vysvětlováním nechat obalamutit, ale trvat na tom, aby krajní pravice zůstala tam, kde je její místo. Na okraji politického spektra.
S celosvětovým růstem popularity krajní pravice prakticky není týden, aby nedošlo k nějakému ošklivému politickému excesu, ve kterém hraje roli nenávist nebo rasismus. Téměř každá země má nějakého zástupce, který si postavil politickou živnost právě na tomto půdorysu. A docela se jim daří, jako v třeba v Británii Reform UK Nigela Farage nebo v Nizozemsku Straně pro svobodu Geerta Wilderse.
My si tohoto toxického fenoménu aktuálně „užíváme“ plnými doušky kvůli Filipu Turkovi. A nutno dodat, že při pohledu na jeho výroky a facebookové příspěvky nemá alespoň v Evropě jeho případ obdoby. Oproti Turkovi působí Farage s Wildersem jako učitelé z nedělní školy. Nikdo s takto odpudivou rétorikou a sklony k veřejnému hajlování, div si rameno nevykloubí, by nemohl v západním světě ani pomyslet na místo šéfa diplomacie.
Zajímavé však je, že všude po Evropě se všichni krajně-pravicoví lídři brání tomu, že by snad byli rasisté. Turek o tom nechce ani slyšet, Tomio Okamura nechápe, proč má být souzen za plakát, který zcela bez okolků vyvolává strach a nenávist vůči lidem s tmavou pletí.
Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století
Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.
Názorným příkladem je aktuální kauza z Británie. Poslankyně za Farageovu populistickou formaci Reform UK Sarah Pochinová si v rádiu postěžovala, že příliš mnoho reklam zobrazuje lidi s jinou než bílou barvou pleti – třeba černochy nebo Asiaty. Následovala pochopitelně vlna kritiky a nařčení z rasismu, čemuž se poslankyně vehementně brání. Na její obranu přispěchal i Farage s tím, že tato slova byla sice nepěkná, ale určitě nebyla myšlena zle.
Jak ale mohou být taková slova myšlena jinak než zle? Paní Pochinová se evidentně nemůže srovnat s pohledem na lidi jiné barvy pleti. Přeje si, aby reklamy byly zase krásně bílé jak Vánoce Josefa Lady. A vzhledem k tomu, jaký je program její strany, která hází všechny problémy země na imigranty, si nejspíš přeje nejenom bílé reklamy, ale i co nejbělejší Británii.
Abychom si shrnuli profil populisticko-nacionalistického politika. Vyjadřuje se jako rasista, v kampani využívá rasistické motivy, prosazuje rasistickou politiku, ale rasista to samozřejmě není.
Rozdíly mezi seriózním politikem a rasistickým populistou jsou přitom docela jasné. Co dělá seriózní politik, když tvoří imigrační politiku? V první řadě má motivaci pomáhat, imigrant pro něj nepředstavuje zlo a potenciální problém. Je si ale vědom i limitů. Pak tedy zkoumá, kolik příchozích jsou instituce jeho státu schopné obsloužit, co zvládne státní rozpočet, jestli je dostatek míst ve školách, ve zdravotnictví, zda je dostatek pracovních míst. Poté udělá informované rozhodnutí, bez zbytečných emocí, avšak na základě dat a poučených diskusí. Problematiku zkoumá v kontextu, neomezuje se jen na migrační politiku.
Co naopak seriózní politik nedělá? Nestěžuje si na černochy v reklamách, netiskne plakáty černochů s nožem v ruce, nesvaluje vinu za všechny problémy na imigranty (ví, že to není pravda). Nepíše na facebook nic o pálení skupin obyvatelstva nebo názorových oponentů. Nehajluje.
Pavel: Turek nemůže být ministrem, pokud jsou jeho vyjádření autentická
Pokud se ukáže, že vyjádření Filipa Turka na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoli ministerské pozice, řekl prezident Petr Pavel novinářům v Ústeckém kraji. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů, podle Deníku N ale v minulosti zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Pavel také uvítal, že ANO, SPD a Motoristé začali jednat o programové shodě nebo alespoň základním překryvu v prioritách. Moc nedávalo smysl začít rozdělením resortů, řekl.
Pane Turku, pane Okamuro, nemá smysl se hájit, že nejste rasisti. Ať už se nazýváte jakkoliv, vaše činy mluví za vás. Vaši příznivci si vás vybrali právě proto, že takové názory zastáváte a že se takto vyjadřujete. Toto nedůstojné divadlo a vysvětlování, že to nemá s rasismem nic společného, je namířeno vůči širší veřejnosti, aby vám povolila přístup k lukrativním místům.
Doba se mění. Ještě v nedávné minulosti byli lidé s rasistickými názory, nedej Bože příznivci Adolfa Hitlera, na okraji společenského dění. Dnes usilují o místa ve vládě. Veřejnost povolila a tradiční politické strany dokonce mění programy a rétoriku, aby se této změně přizpůsobily a možná se na ní taky trochu svezly. To je špatně a nefunguje to.
Mezi krajní pravicí a zbytkem politického spektra by měl nadále zůstat hluboký příkop. Čím víc tolerujeme rasismus, tím méně civilizovaná společnost jsme.
Německý hospodářský institut Ifo varuje, že přetrvávající problémy se zásobováním čipy mohou brzdit největší ekonomiku Evropy i její dodavatelské řetězce.
Německý průmysl čelí rostoucím problémům s nedostatkem čipů a elektronických součástek, které by mohly negativně ovlivnit hospodářský růst. Uvádí to mnichovský ekonomický institut Ifo ve svém pravidelném průzkumu zaměřeném na zásobování průmyslových podniků.
Elektronika a optika trpí nejvíc
Podle Ifo se problémy s nedostatkem materiálů nejvíce projevují ve výrobě elektronických a optických produktů. „Kontrolní mechanismy a obchodní omezení u vzácných kovů se začínají naplno projevovat,“ uvedl vedoucí průzkumů Ifo Klaus Wohlrabe. „Pokud bude tento trend pokračovat a zesilovat, může mít negativní dopad na hospodářský růst,“ dodal.
Gates: Mýlil jsem se. Klimatická změna není konec světa
Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny podle něj nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit vážné problémy.
Vzácné zeminy jsou přitom klíčovou surovinou pro výrobu polovodičů, senzorů a dalších elektronických součástek, připomíná agentura Reuters. Největším světovým dodavatelem vzácných zemin je Čína, která však v posledních měsících omezuje jejich vývoz – mimo jiné kvůli geopolitickým napětím a rostoucí domácí poptávce.
Roste počet firem s problémy
V říjnovém průzkumu Ifo hlásilo problémy se zásobováním 10,4 procenta výrobců elektronických a optických produktů, zatímco v červenci to bylo jen 7 procent a v dubnu 3,8 procenta. V celém německém průmyslu hlásilo v říjnu potíže s dodávkami 5,5 procenta podniků.
Dopady i na české firmy
Německo je největší ekonomikou eurozóny a zároveň nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je přímo napojena na německý exportní průmysl, zejména v oblasti automobilového a elektrotechnického průmyslu. Zhoršení situace v Německu by tak mohlo dopadnout i na českou ekonomiku.
Volkswagen nemá čipy. Hrozí, že do týdne zastaví výrobu
Automobilový koncern Volkswagen nevyloučil, že bude muset kvůli problémům s dodávkami čipů od nizozemské společnosti Nexperia krátkodobě omezit výrobu. S odvoláním na interní dokument firmy o tom informovala ve středu agentura DPA.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Německý průmysl během jednoho roku přišel o více než 100 tisíc pracovních míst