Program nové vlády odhalen. Chce ochránit korunu, krotit Green Deal a zvedat důchody

Rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů odeslala na Hrad návrh programového prohlášení. Kabinet slibuje udržet deficit veřejných financí „bezpečně pod 3 % HDP“ či nepřijmout euro. Zásadní změny chystá v sociálním systému, důchodech a na trhu práce. V energetice chce stát posílit kontrolu nad výrobou ve skupině ČEZ a přenést veškeré poplatky na podporované zdroje energie (POZE) na státní rozpočet. Vláda zároveň ohlašuje revizi evropské zelené dohody a odmítá rozšíření emisních povolenek na domácnosti a dopravu (ETS2).

„Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě. Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení,“ stojí v dokumentu. Kabinet chce podle návrhu postupně snižovat schodek díky úsporám v provozu státu a investicím „do dlouhodobého růstu“.

Vyšší rodičovská, návrat přídavků a školkovného

V oblasti sociální politiky koalice slibuje zvýšení rodičovského příspěvku, obnovení přídavků na děti, návrat školkovného a slevy na dani pro pečující. Zmíněna je „spravedlivá valorizace příspěvku na péči“, nový zákon o sociálních službách a financování služeb podle počtu klientů. Vzniknout má speciální životní minimum pro seniory a invalidní důchodce.

Koalice chce revidovat tzv. superdávku: vyčlenit z ní přídavky na děti, upravit „diskriminační parametry“ a více motivovat dlouhodobé příjemce k práci včetně „přiměřené pracovní povinnosti“. Dokument avizuje přísnější kontrolu zneužívání dávek a „obchodu s chudobou“ i revizi čerpání cizinci.

V demografii chce vláda „upřednostnit manželství jako nejstabilnější prostředí pro výchovu dětí“. Zlepšit se má systém záchytu ohrožených dětí, posílit zázemí pěstounů a zjednodušit adopce. V péči o seniory klade návrh důraz na terénní a ambulantní služby, vznikne centrální registr žadatelů o sociální služby a domovy, zjednoduší se posuzování invalidit a vznikne hmotné zabezpečení pro neformální pečující.

Důchody: strop 65 let a úpravy valorizace

Koalice se hlásí ke stropu důchodového věku na 65 letech. U valorizací slibuje návrat „výraznějšího“ modelu a růst penzí po 80. roce věku. Náročné profese mají získat snazší nárok na dřívější odchod do penze.

Tvrději proti práci „načerno“ a úlevy pro brigádníky

Vláda plánuje zpřísnit kontrolu agentur práce, za nelegální zaměstnávání by mělo následovat okamžité odebrání licence. U dohod o provedení práce se má zrušit povinné hlášení do evidence zdravotního a sociálního pojištění a upravit limity. Zrušit chce i povinné pracovnělékařské prohlídky pro brigádníky. Chystá se revize pravidel pro zaměstnávání cizinců.

Média a neziskové organizace

Koalice navrhuje zrušit koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média. Hospodaření České televize a Českého rozhlasu má nově kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad, přičemž „prioritou je zachování jejich nezávislosti“. Vláda slibuje analyzovat další změny – aktualizovat definici veřejné služby, odstranit duplicity a zefektivnit využívání zdrojů.

Vzniknout má veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace napříč státem, kraji a obcemi. Organizace, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financovány ze zahraničí, mají mít povinnost tuto skutečnost transparentně označovat. Kabinet chce omezit veřejné finance pro projekty „blokující rozvoj a investice“.

Energie a klima

V energetice chce vláda „kroky k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ“, a to prostřednictvím výkupu akcií z vlastních zdrojů společnosti. Veškeré poplatky na podporované zdroje energie (POZE) chce převzít stát, aby snížil regulovanou složku cen energií. Koalice zároveň odmítá zavedení ETS2 a chce na evropské úrovni revizi systému emisních povolenek.

Pokračovat mají přípravy nových jaderných bloků, plynových zdrojů, kapacitních mechanismů a modernizace teplárenství. Rozvoj obnovitelných zdrojů má probíhat „v souladu se stabilitou soustavy“. Vláda podporuje rozvoj zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) a bude prosazovat, aby se na ně nerozšiřovaly emisní povolenky. Klimatickou politiku chce pojímat pragmaticky, nové evropské cíle označuje za nerealistické.

Životní prostředí

Kabinet plánuje zásadní revizi erozní vyhlášky a podporu adaptačních a retenčních opatření v krajině (remízky, větrolamy, meze, malé vodní nádrže). Urychlit chce výstavbu strategických nádrží Nové Heřminovy, Vlachovice a Skalička. Zálohování PET lahví a plechovek by se zavedlo jen při jednoznačném ekologickém přínosu a bez narušení komunálního třídění. Koalice nechce zavádět recyklační poplatky zatěžující tisk a distribuci letáků.

Bydlení a stavebnictví: rychlejší povolování, družstva a zvýhodněné půjčky

Vláda slibuje zrychlit a zefektivnit stavební řízení, digitalizovat procesy a prohlásit bydlení za veřejný zájem. Chce podpořit mladé rodiny zvýhodněnými půjčkami, posílit družstevní výstavbu (včetně garancí a pobídek), zavést výhodné daňové odpisy pro firemní a služební byty a více zapojit soukromý sektor i do výstavby kolejí. Současně avizuje omezení vybraných energetických a ekologických požadavků, aby se snížily náklady na výstavbu.

Zemědělství a potraviny

Podpora má směřovat k aktivním producentům potravin a krmiv, méně k neaktivním subjektům. Koalice slibuje revizi pravidel Společné zemědělské politiky EU, méně byrokracie a vyšší konkurenceschopnost. Vláda chce podpořit malé a střední regionální farmy, zavést přísnější pravidla pro vyjímání půdy ze zemědělského fondu a předkupní právo pro aktivní zemědělce. U pesticidů a hnojiv má rozhodovat „věda a praxe“, nikoli „ideologické tlaky“.

V oblasti cen potravin plánuje kabinet omezit marže obchodních řetězců zveřejňováním, posílit dosledovatelnost původu potravin, omezit dovoz nekvalitních výrobků a zřídit potravinového ombudsmana. Daň na tiché víno zavádět nechce.

Právo, bezpečnost a justice

Program počítá se „spravedlivým nastavením“ nutné obrany, posílením práva bránit domov, život a majetek. Vláda chce připravit zákon o celostátním referendu, přičemž členství v EU a NATO by referendem být nemohlo. V justici plánuje povinné průběžné vzdělávání soudců a státních zástupců, vymáhání škod způsobených jejich pochybením a větší prostupnost právnických profesí.

Přísnější mají být tresty pro organizátory drogové kriminality, řidiče pod vlivem s těžkým následkem a pachatele násilí vůči seniorům, ženám a dětem. Vláda zváží snížení věku trestní odpovědnosti. Ve vězeňství chce rozšířit alternativní tresty a elektronické náramky, investovat do modernizace věznic a práce vězňů; příslušníci Vězeňské služby mají mít nástupní plat 50 tisíc korun s pravidelnou valorizací.

Hlavní sporné body

Ekonomové upozorňují, že souběh vyšších sociálních výdajů, daňových úlev a přenesení POZE na stát ztíží plnění rozpočtového cíle „pod 3 procenta HDP“. V oblasti energetiky a klimatu lze očekávat složitá jednání s Evropskou komisí. U bydlení varují analytici, že zvýhodněné půjčky bez rychlého rozšíření nabídky mohou dále zvyšovat ceny nemovitostí. V důchodech bude klíčové, zda vláda k zastropování věku a štědřejším valorizacím přidá parametry, které dlouhodobě udrží bilanci systému.

Koalice plánuje program zveřejnit a koaliční smlouvu podepsat v pondělí.

Ekonomické body programového prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů dávají z velké části smysl. Otázkou však je, zda se podaří deficit veřejných financí udržet „bezpečně pod úrovní 3 % HDP”, které formující se kabinet v prohlášení rovněž deklaruje.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda: Brusel to sehrál lišácky. Povolenky zlevňují, ale domácnosti si nakonec připlatí

Radost z prudkého poklesu cen emisních povolenek pro domácnosti je podle ekonomů předčasná – a často pramení z nepochopení situace. Náklady českých domácností se totiž ve skutečnosti ještě zvýší. Evropská komise si to podle všeho „sehrála lišácky“: zlevnění je jen přechodnou fází, která má veřejnost uklidnit před skutečným zdražením.

Emisní povolenky pro domácnosti jsou ve volném pádu. Přesně v polovině října uzavřel termínový kontrakt na ty s termínem vypořádání v roce 2027 na lipské energetické burze na ceně přes 90 eur, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Včera skončily obchodování na ceně necelých 61 eur (viz graf Bloombergu). Takřka třetinový pokles má na svědomí zejména bruselský summit z minulého týdne.

Jeho závěry část domácí politické reprezentace vykládá jako úspěch, neboť se prý podařilo eliminovat riziko výrazných cenových nárůstů cen povolenek EU ETS2. Odkazuje se na příslib Evropské komise z minulého týdne, že ta bude, nejspíše ovšem jen v letech 2027 až 2029, razantněji, než měla v úmyslu dosud, tlumit cenové nárůsty při překročení hranice 45 eur za povolenku.

Radost z pádu cen povolenek je předčasná

Nepoučená část veřejnosti tomuto výkladu uvěřila a popsaný vývoj na burze jako by byl dalším potvrzením. Někteří dokonce uvěřili, že došlo k zastropování ceny povolenek. Omyl. Je to docela naopak. Brusel totiž na summitu učinil lišácké kroky, které tuzemští politici zatím, zdá se, neprohlédli, tím méně ona nepoučená veřejnost. Češi si tak v jeho důsledku spíše nakonec celkově ještě připlatí, místo aby jim summit náklady snižoval, jak někteří politici sugerují.

Nízké ceny v prvních letech existence povolenek EU ETS2 jsou novým manévrem Bruselu, který má zajistit, že se veřejnost členských zemí EU proti povolenkám nevzbouří. Vzhledem k tomu, že minulý týden bylo na summitu v Bruselu rovněž pokročeno ke zpřísnění Green Dealu, jsou s jeho plněním nízké ceny povolenek v o to větší kolizi. Zpřísnění má spočívat v tom, že 90 procent Green Dealu bude muset být splněno už do roku 2040. Do roku 2040 by tedy měly emise v EU klesnout o 90 procent v porovnání s rokem 1990. Dosud byl přitom stanoven jen cílový rok 2050.

Žádné zastropování se nekoná

Takové zpřísnění fakticky znamená, že dekarbonizační úsilí firem i domácností bude muset být vtěsnáno do kratšího časového úseku. Což tedy značí, že emisní povolenka pro domácnosti bude muset být ještě dražší, než se předpokládalo před bruselským summitem.

Opravdu intenzivní dekarbonizační úsilí ale přijde později, až ve 30. letech. Kdy ale emisní povolenky budou muset být dražší, než se předpokládalo do bruselského summitu, a to hned ze dvou důvodů.

Prvním je uvedené zpřísnění Green Dealu a jeho „stlačení“ do kratšího časového úseku, které takřka z definice vede k vyšší ceně povolenky. Druhým pak skutečnost, že ve 30. letech bude třeba kompenzovat nedostatečné dekarbonizační úsilí konce 20. let, kdy sice již budou emisní povolenky v Česku zdražovat vytápění či pohonné hmoty, tedy i zvyšovat celkovou inflaci, avšak budou tak činit z hlediska plnění Green Dealu nedostatečně, kvůli zmíněnému přechodnému tlumení cen Bruselem, pravděpodobně ale jen v letech 2027 až 2029. Právě tato nedostatečnost v prvních letech existence povolenek pro domácnosti je oním manévrem Bruselu, který má zajistit, že se veřejnost členských zemí nevzbouří.

Navrch si Brusel na summitu vše pojistil návrhem zahájení prodeje emisních povolenek pro domácnosti již v polovině roku 2026, tedy o půl roku dříve, než se dosud plánovalo. Tím vlastně Evropská komise docílí toho, že se celý systém rozjede, ještě než lidé v EU začátkem roku 2027 pocítí první efekty zdražení. Toto předsunutí zahájení prodeje aukčního prodeje povolenek také umožní „uplatit“ veřejnost členských zemí distribucí raných výnosů z povolenek.

Navzdory klesajícím burzovním cenám – ovšem pro rok 2027 – je třeba počítat s tím, že Brusel učiní pro rozjezd povolenek pro domácnosti opravdu hodně. A všimněme si, nikdo, ani Evropská komise, ani čeští politici, ani vzdáleně nepřibližuje, jaké budou ceny povolenek ve 30. letech. Patrně vědí proč. Také termínové kontrakty na 30. léta se zatím na burzách neobchodují. Přitom právě v příští dekádě se podle všeho bude lámat chleba.

Dalibor Martínek: Proč se bát Macinky? Řádí, ještě než začal

Přes tisíc vědců podepsalo petici proti Petru Macinkovi v čele ministerstva životního prostředí. Chtějí se kvůli tomu setkat s Babišem. Předtím se již tisíce studentů podepsalo pod otevřený dopis v podobném duchu. Taktéž za stejné protestovaly další tisíce lidí na Hradčanském náměstí v Praze.

Proč se všichni ti lidé bouří, dalo by se ptát. Vždyť Macinka ještě nic špatného neprovedl, ještě ani do úřadu nenastoupil. To jistě může být argumentace Babiše. To ovšem není pravda. Macinka se zaprvé ještě před svým nástupem do čela ministerstva ostře zapojil do snahy o zrušení CHKO Soutok. Oblast vznikla letos v červenci. Macinka je podezřelý z osobních zájmů, jeden z odpůrců chráněné oblasti je významný sponzor Motoristů.

Zadruhé může být důvodně podezřelý z relativizace vlivu člověka na životní prostředí. Vždyť léta dělal mluvčího Václavu Klausovi, podle kterého oteplování planety neexistuje. Kdyby s ním Macinka nesouzněl, jistě by nemohl být roky jeho pravou rukou.

Lze si velmi dobře představit, že Klaus Macinku do politiky dokopal. Sám už nechtěl svádět předem prohrané politické bitvy, necítil společenskou podporu. Ve volbách by možná také dosáhl šesti procent, ale pro něj by to byla prohra. Proto do politiky dostrkal svého fámula. Pro Macinku je šest procent výhra, která ho dokonce dostala do vlády. Macinka tak bude s Klausem v zádech řádit jako černá ruka.

Svůj styl už předvedl v kauze Soutok. Na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Grolicha odpověděl, že „je přesvědčený, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti je nutné přehodnotit a zrušit“. Na nabídku setkání s hejtmanem přímo v Soutoku nereagoval.

Na výzvu vědců reagoval slovy, že „v roce 1981 podepsaly stovky vědců petici proti politice Margaret Thatcherové. Historie ale ukázala, že právě její reformy Británii zachránily… Pevně věřím, že stejně pozitivně budou jednoho dne práci Motoristů hodnotit i naši dnešní apriorní kritici“. Jinými slovy, Macinka se s nikým párat nebude.

Macinka: CHKO Soutok je třeba zrušit

Politika

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL).

ČTK

Přečíst článek

Babiš se Macinkou zabývat nechce. Je rád, že díky němu může sestavit vládu, vyhnout se trestnímu stíhání za Čapák a v klidu vládnout. To vše je pro něj přednější než názor vědců, studentů či nějakého Macinky. Nebo dokonce Turka.

Ostatně, aby se zrušením Soutoku zabýval Ústavní soud iniciovali poslanci ANO. „CHKO Soutok považuji za dítě zeleného šílenství, které nepomáhá přírodě, a naopak škodí lidem," uvedla tehdy Alena Schillerová. Verdikt ústavních soudců se dozvíme ve středu.

Nicméně je evidentní, že programy ANO, SPD a Motoristů se z velké části skutečně prolínají, že slova o programové shodě nejsou planá. Co se týká přírody, pro Babiše je zdrojem příjmů. Václav Klaus si zase při svých pravidelných výletech do oblíbených Krkonoš pochvaluje, jak se v národním parku zvedá kvalita služeb a že turistů přibývá i v létě. Tak snad mu ten národní park Macinka nezruší. Ale to by si vůči Klausovi nedovolil.

Vědecká fakta i selský rozum. Macinka popsal, jak by vedl ministerstvo životního prostředí

Politika

V programu stran vznikající koalice v oblasti životního prostředí nevidí předseda Motoristů Petr Macinka velké rozdíly. Při příchodu na programová jednání ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně řekl, že je pro pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech, ale i selském rozumu. Výzvy ekologů, aby ministerstvo životního prostředí nevedl Macinka, ani nikdo další z Motoristů, pokládá za zbytečně hysterické až alarmistické. Později uvedl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.

ČTK

Přečíst článek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Přečíst článek
