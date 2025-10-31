Program nové vlády odhalen. Chce ochránit korunu, krotit Green Deal a zvedat důchody
Rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů odeslala na Hrad návrh programového prohlášení. Kabinet slibuje udržet deficit veřejných financí „bezpečně pod 3 % HDP“ či nepřijmout euro. Zásadní změny chystá v sociálním systému, důchodech a na trhu práce. V energetice chce stát posílit kontrolu nad výrobou ve skupině ČEZ a přenést veškeré poplatky na podporované zdroje energie (POZE) na státní rozpočet. Vláda zároveň ohlašuje revizi evropské zelené dohody a odmítá rozšíření emisních povolenek na domácnosti a dopravu (ETS2).
„Česká koruna je klíčem k naší ekonomické suverenitě. Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení,“ stojí v dokumentu. Kabinet chce podle návrhu postupně snižovat schodek díky úsporám v provozu státu a investicím „do dlouhodobého růstu“.
Vyšší rodičovská, návrat přídavků a školkovného
V oblasti sociální politiky koalice slibuje zvýšení rodičovského příspěvku, obnovení přídavků na děti, návrat školkovného a slevy na dani pro pečující. Zmíněna je „spravedlivá valorizace příspěvku na péči“, nový zákon o sociálních službách a financování služeb podle počtu klientů. Vzniknout má speciální životní minimum pro seniory a invalidní důchodce.
Koalice chce revidovat tzv. superdávku: vyčlenit z ní přídavky na děti, upravit „diskriminační parametry“ a více motivovat dlouhodobé příjemce k práci včetně „přiměřené pracovní povinnosti“. Dokument avizuje přísnější kontrolu zneužívání dávek a „obchodu s chudobou“ i revizi čerpání cizinci.
V demografii chce vláda „upřednostnit manželství jako nejstabilnější prostředí pro výchovu dětí“. Zlepšit se má systém záchytu ohrožených dětí, posílit zázemí pěstounů a zjednodušit adopce. V péči o seniory klade návrh důraz na terénní a ambulantní služby, vznikne centrální registr žadatelů o sociální služby a domovy, zjednoduší se posuzování invalidit a vznikne hmotné zabezpečení pro neformální pečující.
Důchody: strop 65 let a úpravy valorizace
Koalice se hlásí ke stropu důchodového věku na 65 letech. U valorizací slibuje návrat „výraznějšího“ modelu a růst penzí po 80. roce věku. Náročné profese mají získat snazší nárok na dřívější odchod do penze.
Tvrději proti práci „načerno“ a úlevy pro brigádníky
Vláda plánuje zpřísnit kontrolu agentur práce, za nelegální zaměstnávání by mělo následovat okamžité odebrání licence. U dohod o provedení práce se má zrušit povinné hlášení do evidence zdravotního a sociálního pojištění a upravit limity. Zrušit chce i povinné pracovnělékařské prohlídky pro brigádníky. Chystá se revize pravidel pro zaměstnávání cizinců.
Média a neziskové organizace
Koalice navrhuje zrušit koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média. Hospodaření České televize a Českého rozhlasu má nově kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad, přičemž „prioritou je zachování jejich nezávislosti“. Vláda slibuje analyzovat další změny – aktualizovat definici veřejné služby, odstranit duplicity a zefektivnit využívání zdrojů.
Vzniknout má veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace napříč státem, kraji a obcemi. Organizace, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financovány ze zahraničí, mají mít povinnost tuto skutečnost transparentně označovat. Kabinet chce omezit veřejné finance pro projekty „blokující rozvoj a investice“.
Energie a klima
V energetice chce vláda „kroky k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ“, a to prostřednictvím výkupu akcií z vlastních zdrojů společnosti. Veškeré poplatky na podporované zdroje energie (POZE) chce převzít stát, aby snížil regulovanou složku cen energií. Koalice zároveň odmítá zavedení ETS2 a chce na evropské úrovni revizi systému emisních povolenek.
Pokračovat mají přípravy nových jaderných bloků, plynových zdrojů, kapacitních mechanismů a modernizace teplárenství. Rozvoj obnovitelných zdrojů má probíhat „v souladu se stabilitou soustavy“. Vláda podporuje rozvoj zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) a bude prosazovat, aby se na ně nerozšiřovaly emisní povolenky. Klimatickou politiku chce pojímat pragmaticky, nové evropské cíle označuje za nerealistické.
Životní prostředí
Kabinet plánuje zásadní revizi erozní vyhlášky a podporu adaptačních a retenčních opatření v krajině (remízky, větrolamy, meze, malé vodní nádrže). Urychlit chce výstavbu strategických nádrží Nové Heřminovy, Vlachovice a Skalička. Zálohování PET lahví a plechovek by se zavedlo jen při jednoznačném ekologickém přínosu a bez narušení komunálního třídění. Koalice nechce zavádět recyklační poplatky zatěžující tisk a distribuci letáků.
Bydlení a stavebnictví: rychlejší povolování, družstva a zvýhodněné půjčky
Vláda slibuje zrychlit a zefektivnit stavební řízení, digitalizovat procesy a prohlásit bydlení za veřejný zájem. Chce podpořit mladé rodiny zvýhodněnými půjčkami, posílit družstevní výstavbu (včetně garancí a pobídek), zavést výhodné daňové odpisy pro firemní a služební byty a více zapojit soukromý sektor i do výstavby kolejí. Současně avizuje omezení vybraných energetických a ekologických požadavků, aby se snížily náklady na výstavbu.
Zemědělství a potraviny
Podpora má směřovat k aktivním producentům potravin a krmiv, méně k neaktivním subjektům. Koalice slibuje revizi pravidel Společné zemědělské politiky EU, méně byrokracie a vyšší konkurenceschopnost. Vláda chce podpořit malé a střední regionální farmy, zavést přísnější pravidla pro vyjímání půdy ze zemědělského fondu a předkupní právo pro aktivní zemědělce. U pesticidů a hnojiv má rozhodovat „věda a praxe“, nikoli „ideologické tlaky“.
V oblasti cen potravin plánuje kabinet omezit marže obchodních řetězců zveřejňováním, posílit dosledovatelnost původu potravin, omezit dovoz nekvalitních výrobků a zřídit potravinového ombudsmana. Daň na tiché víno zavádět nechce.
Právo, bezpečnost a justice
Program počítá se „spravedlivým nastavením“ nutné obrany, posílením práva bránit domov, život a majetek. Vláda chce připravit zákon o celostátním referendu, přičemž členství v EU a NATO by referendem být nemohlo. V justici plánuje povinné průběžné vzdělávání soudců a státních zástupců, vymáhání škod způsobených jejich pochybením a větší prostupnost právnických profesí.
Přísnější mají být tresty pro organizátory drogové kriminality, řidiče pod vlivem s těžkým následkem a pachatele násilí vůči seniorům, ženám a dětem. Vláda zváží snížení věku trestní odpovědnosti. Ve vězeňství chce rozšířit alternativní tresty a elektronické náramky, investovat do modernizace věznic a práce vězňů; příslušníci Vězeňské služby mají mít nástupní plat 50 tisíc korun s pravidelnou valorizací.
Hlavní sporné body
Ekonomové upozorňují, že souběh vyšších sociálních výdajů, daňových úlev a přenesení POZE na stát ztíží plnění rozpočtového cíle „pod 3 procenta HDP“. V oblasti energetiky a klimatu lze očekávat složitá jednání s Evropskou komisí. U bydlení varují analytici, že zvýhodněné půjčky bez rychlého rozšíření nabídky mohou dále zvyšovat ceny nemovitostí. V důchodech bude klíčové, zda vláda k zastropování věku a štědřejším valorizacím přidá parametry, které dlouhodobě udrží bilanci systému.
Koalice plánuje program zveřejnit a koaliční smlouvu podepsat v pondělí.
