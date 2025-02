Francouzi chtějí vlastní Stargate. Do AI investují 109 miliard eur

Francie chce v příštích letech investovat 109 miliard eur (více než 2,7 bilionu korun) do umělé inteligence (AI). Řekl to francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož to Paříž oznámí na summitu o AI, který Francie hostí v pondělí a v úterý.

„Pro Francii je to ekvivalent toho, co Spojené státy oznámily se Stargate. Je to stejný poměr,“ řekl Macron. Americký prezident Donald Trump v lednu oznámil, že Spojené státy v rámci svého plánu Stargate investují do AI 500 miliard dolarů (více než 12 bilionů korun).

Pařížského summitu o AI se zúčastní představitelé zemí a vlád, vedoucí představitelé mezinárodních organizací, ředitelé malých i velkých společností, zástupci akademické obce a nevládních organizací. Jednání se zúčastní také americký viceprezident J.D. Vance, pro kterého to bude první zahraniční cesta. Českou republiku bude zastupovat prezident Petr Pavel.

