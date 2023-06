Proč sis uříznul ucho? Lidé konverzovali na veletrhu VivaTech skrze umělou inteligenci s Van Goghem

Návštěvníci technologického veletrhu VivaTech ve Francii si díky umělé inteligenci mohli povídat si s nizozemským malířem Vincentem Van Goghem. Na projektu spolupracovala technologická firma Jumbo Mana ze Štrasburku, pařížské Musée d'Orsay a odborník na malířův život a dílo Wouter van der Veen.

Výsledkem projektu je trojrozměrná podobizna, která na základě analýzy van Goghových dopisů odpovídá na zvídavé dotazy.

„Proč sis uříznul ucho?” zní nejčastější otázka, říká šéf firmy Jumbo Mana Christophe Renaudineau. „Uřízl jsem si levé ucho, když jsem trpěl těžkými duševními útrapami a depresemi,” odpovídá Van Gogh v nadživotní velikosti. „Ve 23 letech jsem přišel o práci, v 26 letech jsem se marně snažil najít své poslání a když jsem chtěl založit umělecký ateliér v Arles, také jsem neuspěl,” odpovídá umělou inteligencí (AI) poháněná verze malíře, který se v 37 letech střelil do hrudi a zemřel.

Setkání se zesnulým malířem

Malířova vizuální podoba vychází z jeho mnoha autoportrétů a obsah jeho výroků AI čerpá z dopisů, které napsal. Tvůrci technologie se rozhodli dát mu nizozemský přízvuk, protože pocházel z Amsterodamu. Návštěvníci jeho hlas slyší ve sluchátkách, která si na veletrhu mohou půjčit. Odpovědi se zobrazují i v písemné podobě pod oživlým portrétem.

„Nechtěli jsme udělat jen chatbota nebo avatara, který by s vámi mluvil. Chtěli jsme zachytit Van Goghovu osobnost a pracovat s důvěryhodnými informacemi o něm,” uvedla Fatma Chellyová z týmu Jumbo Mana. Po setkání se zesnulým malířem se lidem v očích zračí dojetí, dodala.

Exponát patřil na veletrhu k nejnavštěvovanějším, od října bude součástí expozice v Musée d'Orsay v Paříži. Pak bude rok k vidění v Auvers-sur-Oise, kde Van Gogh ukončil svůj život a kde je pochovaný.