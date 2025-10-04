ANO dosáhlo největšího počtu hlasů v historii. Dostane i nejvíc peněz od státu
Sčítání hlasů pokračuje a největší strany se ještě mohou těšit na další desítky tisíc hlasů. Již nyní však má hnutí ANO za sebou jeden důležitý milník. Za své působení na české politické scéně dostalo ANO letos vůbec největší počet hlasů. A tedy také dostane největší příspěvek na fungování strany.
Andrej Babiš může slavit. I kdyby konečné výsledky znamenaly složité povolební vyjednávání, i tak bude mít ANO jedno důležité vítězství za sebou. Dostane vůbec nejvyšší počet hlasů ve své historii. V době, kdy bylo spočítáno 85 procent okrsků, ANO mělo na kontě více než 1,6 milionu hlasů. A tím hnutí překonalo dosavadní nejlepší výsledek ve volbách do sněmovny v roce 2017, kdy ANO volby také vyhrálo a Andrej Babiš se stal premiérem.
To znamená několik věcí. První je praktický – ANO dostane nejvyšší příspěvek na fungování strany, který je dán právě počtem hlasů. Druhý důsledek je zatím teoretický, ale neméně zásadní – Babišovi se možná povede sestavit skutečně jednobarevnou vládu s podporou jedné strany, maximálně dvou. S tím souvisí i to, že se Babiš pravděpodobně stane premiérem, protože potenciální podporovatelé (SPD a/nebo Motoristé) s osobou Andreje Babiše nemají problém, jaký by mohli mít například členové ODS.
Navíc matematika platí i naopak – zatím vypadá velmi nepravděpodobně, že by vznikla strana na půdorysu aktuální vlády. Ale ještě posledních 10 procent okrsků může leccos změnit.
Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.
Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane
Názory
Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.
Po čtvrtině sečtených hlasů zatím nejvíc překvapuje propad SPD, a naopak relativní úspěch Motoristů. Téměř 40procentní podpora ANO souvisí s úspěchem hnutí Andreje Babiše v menších obcích, kde se sčítají hlasy rychleji než ve velkých městech. Tam může zabojovat Spolu a STAN.
Stanislav Šulc: Sčítání ve čtvrtině a zatím šokuje propad SPD, ANO očekávaně ve vedení
Názory
Po čtvrtině sečtených hlasů zatím nejvíc překvapuje propad SPD, a naopak relativní úspěch Motoristů. Téměř 40procentní podpora ANO souvisí s úspěchem hnutí Andreje Babiše v menších obcích, kde se sčítají hlasy rychleji než ve velkých městech. Tam může zabojovat Spolu a STAN.