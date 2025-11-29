Nový magazín právě vychází!

Macinka: Na nominaci Turka do vlády Motoristé trvají

Mimořádné jednání Sněmovny. Zleva Filip Turek, Boris Šťastný a Petr Macinka (Motoristé).
ČTK
ČTK
ČTK

Motoristé budou trvat na nominaci svého čestného prezidenta Filipa Turka do vlády, je nejviditelnější osobností strany. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to řekl předseda Motoristů Petr Macinka. Podobně se vyjádřil i v rozhovoru pro Novinky.cz. Prezident Petr Pavel má k Turkovi jakožto členu vlády výhrady, což zopakoval i ve středu na schůzce pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

„Pevně věřím, že Filip Turek ve vládě bude. My ho nominovat oficiálně budeme,“ řekl Macinka. Babiš ve středu uvedl, že hlava státu má problém s Turkovou nominací z právních důvodů. „Neznáme žádné právní důvody, které by měly bránit jeho jmenování členem vlády,“ podotkl Macinka.

„Pavel možná nemá přesné informace“

Domnívá se, že možná Pavel nemá přesné informace. „Spíš se to zdá být seznam novinových titulků. Ty opravdu nemohou být právní důvody, které by měly někoho blokovat,“ dodal.

Motoristé navrhli Turka na ministra životního prostředí, původně ho chtěli do čela diplomacie. V Černínském paláci by měl podle návrhu nakonec usednout Macinka, který byl původně kandidátem na ministra životního prostředí. „Chtěli jsme udělat nějaké vstřícné gesto k tomu, abychom neblokovali vznik nové vlády,“ řekl Macinka.

Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS) v dnešní diskusi uvedl, že problematická byla celá série Turkových výroků či komentářů.

Právě Lipavského zprvu odmítal jmenovat ministrem zahraničí vlády Petra Fialy (ODS) prezident Miloš Zeman. Procesně se podle Lipavského může najít paralela se současnou situací, obsahově je to ale úplně jiné. „V mém případě si Miloš Zeman potřeboval vybrat jedno jméno, aby se vymezil vůči nastupující vládě a dokázal svoji sílu. A nepovedlo se mu to,“ řekl Lipavský.

